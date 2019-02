Nach Vergewaltigungsvorwurf Ermittlungen gegen Luc Besson eingestellt

Die französische Justiz hat die Ermittlungen gegen den französischen Regisseur und Produzenten Luc Besson wegen mutmaßlicher Vergewaltigung eingestellt. Die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte, die Vorwürfe hätten sich in neun Monaten nicht erhärtet. Besson nahm die Entscheidung "mit Genugtuung" zur Kenntnis, wie sein Anwalt mitteilte. Er hatte die Vorwürfe stets geleugnet.

Eine Schauspielerin hatte den 59-Jährigen wegen mehrfacher Vergewaltigung angezeigt. Nach Berichten der Online-Zeitung "Médiapart" warfen danach neun weitere Frauen Besson sexuelle Übergriffe und unangemessenes Verhalten vor, darunter auch eine frühere Mitarbeiterin.

Der Anwalt der Schauspielerin kündigte an, in der Sache eine Zivilklage einzureichen und warf der Staatsanwaltschaft vor, ihre Kompetenzen in der Bewertung der Vorwürfe zu überschreiten.

Le Parquet ne saurait se substituer au Juge dans l’appréciation de la valeur des charges .

Bien entendu une plainte avec constitution de partie civile sera déposée dans les prochains jours #Besson — Francis Szpiner (@fszpiner) 25. Februar 2019

Besson wurde international unter anderem mit "Im Rausch der Tiefe" von 1988 und "Léon - Der Profi" von 1994 bekannt. Für seine Regiearbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt kam 2017 die Comic-Verfilmung "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" in die Kinos.