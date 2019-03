Schauspielstar Lupita Nyong'o Die Zielstrebige

Über Jordan Peele, den Regisseur ihres neuesten Films "Wir", hat Lupita Nyong'o kürzlich gesagt: "Er hat sich sein Leben darauf vorbereitet, diese Person für uns zu sein." Normalerweise sagen Schauspielerinnen so etwas über Kollegen nicht, so etwas Abstraktes und Analytisches. Aber Lupita Nyong'o denkt und redet so.

Und dann hat sie auch noch recht. Peele - ein Nerd, der sowohl Popkultur als auch amerikanische Sozialgeschichte manisch aufgesaugt hat - arbeitete zunächst als Comedian, bevor er mit "Get Out" das perfekte Regiedebüt vorlegte: einen grandios unterhaltsamen Thriller, der gleichsam als kluger Kommentar auf Rassismus in den USA funktionierte - und ihm als erstem Afroamerikaner den Oscar für das beste Originaldrehbuch einbrachte.

Vielleicht hat Nyong'o (gesprochen: Njo-o) diesen Blick auf Peeles Karriere, weil sie Ähnliches erlebt hat. Filmstudium in den USA, Arbeit als Produktionsassistentin, Theaterrollen, Schauspielausbildung in Yale - und dann mit der ersten Filmrolle der Oscar. Als brutal misshandelte Sklavin Patsey in Steve McQueens "12 Years a Slave" wurde sie 2014 als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, kurze Zeit später kürte sie das "People"-Magazin zur schönsten Frau der Welt - als dritte schwarze Frau nach Halle Berry und Beyoncé.

REUTERS Nyong'o (2.v.l.) zusammen mit Regisseur McQueen (vorn), nachdem ihr Film "12 Years A Slave" den Oscar als bester Film gewonnen hat

"Meine Arbeit ist definitiv zielgeleitet", sagt Nyong'o beim Interview in Berlin. "Dass ich gleich mit meinem allerersten Film so eine Anerkennung erfahren habe, hat es mir ermöglicht, wählerisch zu sein und nichts aus finanziellem oder kreativem Druck heraus annehmen zu müssen." Seit ihrem Debütfilm hat die 36-Jährige erst in sechs Filmen, darunter "Star Wars Episoden" Episoden 7 und 8 sowie "Black Panther", mitgespielt. So viele Filme dreht Isabelle Huppert mitunter in einem einzigen Jahr.

"Das ist Kismet!"

Ihre kurze Filmografie begründet Nyong'o damit, dass ihr Reservoir an Kreativität begrenzt sei. "Deshalb will ich nur an Dingen arbeiten, die mir meinen Fokus und meine Intention wert sind." Unter Kontrolle habe sie ihre Karriere deswegen aber noch lange nicht. "Ich habe 'Get Out' zum Beispiel fünf Mal innerhalb eines Monats geguckt - und das bei einem Vollzeitjob -, weil ich ihn so geliebt habe. Ich habe mir danach zwar zusammenfantasiert, mit Jordan Peele zu arbeiten. Aber ich hätte es niemals steuern können, dass er mir anderthalb Jahre später die Hauptrolle in seinem zweiten Film anbietet. Das ist Kismet!"

Wenn man "Wir", der diese Woche in die deutschen Kinos kommt, ansieht, kann man sich auch schwer des Eindrucks erwehren, dass etwas anderes als Schicksal Peele und Nyong'o zusammengebracht haben könnte. In "Wir" fordert Peele seiner Hauptdarstellerin unerbittlich viel ab, körperlich wie psychologisch, und das in einer Doppelrolle. Und Nyong'o liefert.

Ihre Adelaide scheint nicht alles, aber ziemlich viel zu haben: einen freundlichen Ehemann, zwei halbwegs brave Kinder und seit neuestem auch ein geerbtes Ferienhaus am See. Als die Familie für die Sommerferien einzieht, bröckelt das Idyll jedoch schnell. Adelaide muss sich einem Trauma aus ihrer Kindheit stellen, das sie dort erlebt hat - in Form einer Doppelgängerin (ebenfalls Nyong'o), die umstandslos zur Jagd auf Adelaide und ihre Familie ansetzt.

Diesem extrem dichten Stoff ist Nyong'o mit einer ebenso akribischen Vorbereitung begegnet. Sie hat Ballettstunden genommen ("Adelaide hat einen Tanzhintergrund, diese Körperlichkeit wollte ich als Residuum in mir tragen") und sowohl einen Hals-Nasen-Ohrenarzt und Dialekt-Coach konsultiert als auch Menschen mit spasmodischer Dysphonie - einer Verkrampfung der Stimmbänder - getroffen, So wollte sie die gepresst-brüchige Stimme von Adelaides Doppelgängerin treffen.

"Wenn ich mich auf eine Rolle vorbereite, vergesse ich alles um mich herum, den Ruhm, auch mein Frühstück - sehr zum Ärger meiner Mutter", sagt Nyong'o. "Beim Vorbereiten geht es darum, sich so zu munitionieren, dass man es über die erste Hürde schafft: selber an die imaginierten Umstände zu glauben. Wenn ich mich selbst in einer Rolle überzeugt habe, ist es wahrscheinlicher, dass ich auch andere überzeugen kann."

Eine Woche vor Drehbeginn war sie schließlich mit der Stimme der Doppelgängerin zufrieden und ließ sie Peele das erste Mal hören. Dieses Organ ist das Gruseligste an einem Film, der an Blut, Brandnarben und verrenkten Gliedmaßen nicht spart. Wie die Doppelgängerin selbst scheint ihre Stimme aus einem tiefen Abgrund zu stammen, in den sie einen herunterreißen will. Nach der umjubelten Weltpremiere von "Wir" auf dem SXSW-Festival kursierten sogleich Spekulationen, ob der nächste Oscar für Nyong'o ansteht. "Magnificent", "astounding", "an achievement on another level", so die US-Kritiken.

Schauspiel ist dabei nicht die einzige Karriere, die Nyong'o verfolgt. Mittlerweile ist sie auch als Produzentin aktiv und entwickelt unter anderem mit Brad Pitts Produktionsfirma Plan B eine TV-Adaption von Chimamanda Ngozie Adichies Erfolgsroman "Americanah", in der sie auch die Hauptrolle spielen soll. "Produzieren ist nicht meine Lieblingstätigkeit", sagt Nyong'o. "Bei Plan B arbeite ich mit sehr erfahrenen Leuten zusammen und lerne sehr viel von ihnen. Aber eigentlich ist für mich die Leidenschaft, der Zweck hinterm Produzieren das Schauspielen. Dabei fühle ich mich einfach am lebendigsten und zielbewusstesten."

Raum für Albernheit

Die Zielstrebigkeit, die Nyong'o an den Tag legt, mag auch damit zusammenhängen, dass sie aus einer karriereorientierten Familie stammt. Als Tochter eines kenianischen Politikprofessors, der als Gastlektor nach Mexiko eingeladen war, wurde sie in Mexiko-Stadt geboren und erhielt einen spanischen Namen. Noch vor ihrem ersten Geburtstag kehrte die Familie nach Nairobi zurück, wo Nyong'o auch aufwuchs. Ihr Vater ist mittlerweile Gouverneur des Kisumu-Landkreises, ihre Mutter leitet sowohl die Africa Cancer Foundation als auch eine PR-Agentur.

Von ihren Privilegien durch ihre Herkunft und ihren Status als Star macht Nyong'o sehr bewusst Gebrauch. Als der Harvey Weinstein-Skandal hochkochte, veröffentlichte sie einen Gastbeitrag in der "New York Times", in dem sie beschrieb, mit welcher Mühe sie Annäherungsversuche von Weinstein abwehren musste. Sie setzt sich gegen Wilderer in ihrer Heimat Kenia ein, und immer wieder pocht sie darauf, weg von zu starren Schönheitsidealen zu kommen.

"Wie ich schon so oft klargemacht habe mit jeder Faser meines Körpers: Ich nehme mein natürliches Erbe an, und obwohl ich in dem Glauben aufgewachsen bin, dass helle Haut und glattes, seidiges Haar das Ideal sind, weiß ich jetzt, dass auch meine dunkle Haut und mein krauses, gekringeltes Haar schön sind", schrieb sie auf Instagram, als ihr krauser Pferdeschwanz auf einem Cover des britischen "Grazia"-Magazins wegretouchiert worden war.

Dass Leichtigkeit bei Nyong'o zu kurz kommen könnte, darüber muss man sich aber nicht sorgen. Nach "Wir" wird sie als Nächstes in der Horrorkomödie "Little Monsters" zu sehen sein. "Auch wenn ich sehr darauf achte, Dinge zu tun, die mir etwas bedeuten, heißt das nicht, dass es keinen Raum für Albernheit in meinem Leben gibt", sagt Nyong'o. "Schauspielerei wohnt schon etwas Albernes inne. Ich darf in einer Traumwelt leben und das immer und immer wieder und kriege auch noch Geld dafür! Ich nehme meinen Job ernst, aber letztlich ist er auch nur ein ernsthaftes Spiel."