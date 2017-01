Familiendrama "Manchester by Sea" Das Schweigen der Männer

Es ist ein Abend unter Männern, zu dem Lee (Casey Affleck) in den Keller seines Familienhauses eingeladen hat. Es wird Pool gespielt, Musik gehört, getrunken, geraucht, gekokst. Irgendwann stürmt Lees Frau Randi (Michelle Williams) herein. Der Lärm hält sie und die drei gemeinsamen Kinder vom Schlafen ab, wütend schmeißt sie die Männer raus. Doch das ist nicht das Ende des Abends. Etwas passiert danach, etwas so monströses, dass es die Familie auseinanderreißen und Lee bis zu seinem Lebensende verfolgen wird.

Was genau in dieser Nacht passiert, verrät Kenneth Lonergan erst nach der Hälfte der 137 Minuten Laufzeit. Beginnen lässt er "Manchester by the Sea" mit einer anderen Katastrophe. Lee wird aus Boston zurück in seine Heimatstadt Manchester gerufen. Sein großer Bruder Joe (Kyle Chandler) ist gestorben. Dessen Tod kommt nicht unbedingt überraschend - Joe litt an einer unheilbaren Herzkrankheit -, wohl aber eine Verfügung in seinem Testament: Ohne Lee zu fragen, hat Joe ihn als Vormund seines 16-jährigen Sohnes Patrick (Lucas Hedges) festgelegt. Als Hausmeister ist Lee pragmatische Lösungen gewohnt. Doch wie soll er bloß, nach allem, was mit seiner eigenen Familie passiert ist, Patrick ein Vater sein?

Es ist eine Menge Drama, die der gefeierte Drehbuchautor Lonergan ("Gangs of New York") in seiner dritten Regiearbeit stemmen will. Mit "You Can Count on Me" (2000) und "Margaret" (2011) hat er zwar bereits bewiesen, dass er nuanciert und eindringlich von Tod, Verlust und Trauer erzählen kann. Doch bei "Manchester by the Sea", zu dem er auch das Drehbuch verfasst hat, packt er sich noch einmal mehr Gewicht drauf: Benannt nach einer Küstenstadt im US-Bundesstaat Massachusetts, will der Film auch ein Porträt vom Leben an der amerikanischen Peripherie sein.

Schlecht scheint das Leben im Nord-Osten auf den ersten Blick nicht zu sein. Die Fischerei wirft genug Jobs für Lee, Joe und ihre Freunde ab. Die Häuser und Boote sind abbezahlt. Wenn jemand Unterstützung braucht, sind die Nachbarn zur Stelle. Aber auch Alkohol und Drogen und das schnell und häufig. Gewohnheitsmäßig betäuben sich die Menschen in "Manchester by the Sea", um ihren Alltag zu überstehen. Selten hat der Missbrauch Folgen, doch wenn er welche hat, sind sie fatal. Dass Lee high war, spielte eine entscheidende Rolle in der fatalen Nacht. Und noch bevor Patricks Vater Joe starb, verlor er seine Mutter an den Suff.

Was ist das für eine Gemeinschaft, die in Manchester gelebt wird? Was macht ihren Zusammenhalt aus, was ihre Brüchigkeit? Als bedächtige Erkundung eines Ortes und seiner Bewohner überzeugt der Film. Empathisch und ohne voyeuristischen Eifer folgt Jody Lee Lipes' Kamera den Figuren, beobachtet sie beim Essen, registriert, was sie anziehen, und bemerkt, wie sie immer wieder die Schultern hochziehen - als Schutz vor dem Wetter und vor den sonstigen Zumutungen des Lebens.

Bei aller visuellen Detailgenauigkeit hat "Manchester by the Sea" aber - wie so viele Filme, die in unterprivilegierten Milieus spielen - eine prägnante Leerstelle: Seine Figuren haben keine Themen, über die sie sprechen, keine Ideen oder Überzeugungen, die sie bewegen. Worüber haben zum Beispiel die Männer an dem Abend im Keller gesprochen?

Kleine Schwächen, übergroße Gegner

Hätte man es hören können, hätte es einem womöglich nicht gefallen. Womöglich wäre es dem, was Donald Trump "locker talk" nennt, ziemlich nah gekommen. Aber es hätte die Figuren widersprüchlicher, vielschichtiger, schlicht menschlicher gemacht. Doch das ist wohl zu viel verlangt von einem Film, der zwar als Independent-Produktion firmiert, letztlich aber als Teil des "Damon-Affleck industrial complex" verstanden werden muss, wie es A.O. Scott in der "New York Times" formuliert hat.

Beginnend mit ihrem Oscar-Erfolg "Good Will Hunting" haben die Jugendfreunde Matt Damon und Ben Affleck eine Marktmacht in Hollywood aufgebaut, die ihnen die Umsetzung so gut wie aller ihrer Projekte sichert. Meist sind das kompakte Dramen (z.B. "Promised Land", "The Town", "Argo"), in denen Männer gegen ihre kleinen Schwächen und einen übergroßen Gegner (z.B. Monsanto/organisiertes Verbrechen/das iranische Regime) ankämpfen müssen, und zum Schluss, wenn schon nicht siegreich, dann doch mit entschlossenem Blick und gefestigter Moral aus dem Kampf hervorgehen - middlebrow-Stoff in der Regel, aber gerade deshalb oft mit Erfolg bei den Oscars.

Im Fall von "Manchester by the Sea", der seit seiner Premiere auf dem Sundance-Festival 2016 als Oscar-Kandidat gilt, stammt die Grundidee von Matt Damon und John Krasinski, die seit dem Öko-Lehrstück "Promised Land" (2012) des Öfteren zusammenarbeiten. Bei "Manchester by the Sea" war Damon zunächst als Hauptdarsteller und Regisseur vorgesehen, er trat dann aber als Darsteller zugunsten von Ben Afflecks kleinem Bruder Casey zurück und übertrug Regie und Drehbuch Kenneth Lonergan.

Wie Lonergan die Grundidee umgeformt hat, darüber kann man nur spekulieren. Von seinen bisherigen Filmen zu schließen wären ohne ihn die Frauenfiguren in "Manchester by the Sea" wohl noch stärker an den Rand gedrängt - der "Damon-Affleck industrial complex" hat noch keine nennenswerte Frauenfigur hervorgebracht. Doch auch bei Lonergan müssen sich Frauen immer wieder in das Zentrum der Geschichte vorkämpfen, um gesehen und gehört zu werden; immer wieder müssen sie sich buchstäblich an Lee heranschmeißen, um ein wenig Aufmerksamkeit von ihm zu erhalten. Das hat zur Folge, dass die Szenen mit Frauen wenige, aber dafür hochdramatische sind, also Frauen gewissermaßen zum Drama selbst werden.

Was nicht heißt, dass ihre Auftritte ohne Gewicht oder Wahrhaftigkeit wären. In einer überaus aufwühlenden Szene begegnen sich Lee und seine Ex-Frau Randi zufällig auf der Straße, und unter Tränen bietet sie ihm die Versöhnung an. Die längste Zeit hat man Lee dabei zusehen müssen, wie er alle Gesten der Zuneigung und Fürsorge abwehrt und mit seiner Trauer allein gelassen werden will. Nun kann plötzlich geweint und über Liebe geredet werden - eine gelungene, karthartische Szene, weil sie auch dem Publikum die Möglichkeit zum Gefühlsausbruch bietet. Aber auch eine klischierte, denn es liegt an der Frau, Emotionen in den Film und seine Männerwelt zu bringen.

"Manchester by the Sea" hätte ein kluger Film über das werden können, was zurzeit als "toxic masculinity" diskutiert wird: zu enge Rollenbilder, die Männer sozial und emotional beschränken und sowohl ihnen selbst als auch anderen schaden. Dass Casey Affleck 2010 von zwei Frauen wegen sexueller Belästigung am Set verklagt wurde (man einigte sich später außergerichtlich), sorgt für einen thematischen Widerhall weit jenseits des Films.

Doch in den entscheidenden Momenten erweist sich Kenneth Lonergan als zu zaghaft, um in Konfrontation mit seinen Figuren zu gehen. Wie so viele Filme, die ihre Ideen und Ansätze nicht mit genug Konsequenz und Genauigkeit verfolgen, ähnelt "Manchester by the Sea" letztlich seinem Protagonisten. Wie Lee wehrt er die Avancen von Frauen ab und kennt nur seine eigene Trauer. Vor allem aber erstarrt er in Sprachlosigkeit, und das, obwohl er so viel zu sagen gehabt hätte.