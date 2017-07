Charakterschauspieler Oscar-Preisträger Martin Landau ist tot

Der US-Schauspieler Martin Landau ist tot. Er starb bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren "nach unerwarteten Komplikationen" in einem Krankenhaus in Los Angeles, teilte sein Sprecher mit. Landaus Filmkarriere dauerte mehr als 55 Jahre an, 1995 erhielt er den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Bela Lugosi in Tim Burtons "Ed Wood".

Landau wurde 1928 in New York geboren, studierte zunächst Zeichnen am Pratt Institute in Brooklyn und arbeitete eine Zeit lang als Karikaturist bei der "New York Daily News", ehe er im Alter von 22 Jahren zur Schauspielerei wechselte.

Seine Filmkarriere begann Ende der Fünfzigerjahre, nachdem er eine kurze, aber erfolgreiche Zeit am Broadway verbracht hatte. Unter anderem spielte er in Alfred Hitchcocks "Der unsichtbare Dritte" mit. Berühmt wurde Landau aber erst ab 1966 mit der TV-Serie "Kobra, übernehmen Sie" (Originaltitel "Mission: Impossible") in der Rolle des Agenten Rollin Hand. Er verließ die Produktion zusammen mit seiner Frau Barbara Bain, die ebenfalls in der Serie mitspielte, jedoch schon nach drei Staffeln aufgrund von finanziellen Streitigkeiten.

Danach dauerte es lange, bis Landau wieder an die Erfolge anknüpfen konnte. Er war zu sehr auf die Rolle des Rollin Hand, eines Meisters der Verkleidung, festgelegt. Ende der Achtzigerjahre spielte er schließlich in Francis Ford Coppolas Film "Tucker" mit und wurde erstmals für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Ein Jahr später, 1990, war er für seine Rolle als untreuer Ehemann in Woody Allens Film "Verbrechen und andere Kleinigkeiten" erneut nominiert.

Die dritte Nominierung sollte endlich die Auszeichnung bringen. "Es gab zehn Jahre, in denen alles schlecht war, was ich gemacht habe", sagte Landau bei seiner Dankesrede. "Ich würde gerne zurückgehen und all diese Filme in Plektren verwandeln." In "Ed Wood" spielte Landau den früheren "Dracula"-Darsteller Lugosi in den letzten Jahren dessen Lebens - krank, drogensüchtig und in finanziellen Schwierigkeiten, sodass er gezwungen war mit dem oft als schlechtesten Regisseur der Geschichte bezeichneten Ed Wood zu arbeiten.

Zuletzt stand Landau 2015 vor der Kamera. Er hinterlässt seine Ex-Frau Barbara Bain, die Ehe wurde 1993 geschieden, und zwei Töchter.