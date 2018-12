"Mary Poppins' Rückkehr" Ein Löffelchen voll Filmzucker

Mal ehrlich, Kinder - wollt ihr wirklich die RTL-Super-Nanny mit mahnendem Blick und stiller Treppe!? Denn die wahre Super-Nanny heißt doch Mary Poppins.

Sie ist zurückgekehrt, trägt Polkadots auf den Blusenkragen, redet mit dem Schirmknauf und zaubert Unterwassermärchen mit kichernden Pinguinen in die Badewanne. Und aus der stillen Treppe macht sie im Handumdrehen eine laute. Eine Showtreppe nämlich, die in eine glitzernde Zirkuswelt führt, deren Eingang, logisch, in der gesprungenen Schüssel auf dem Kaminsims versteckt liegt.

So ist es, das schmucke Kindermädchen: Zu bunt für Puristen, zu retro für Modernisten, zu opulent für Minimalisten und zu kitschig für Zyniker. Der Wertebewahrer Disney hat sich ein zweites Mal (und wieder nicht mit dem Segen der 1996 verstorbenen Poppins-Erfinderin P.L. Travers) an eine Adaption der Romane gemacht und dem 1964 entstandenen Musical eine Fortsetzung geschenkt, die dem Original in nichts nachsteht.

20 Jahre nach dessen im edwardianischen London angesiedelter Handlung liegt das Haus der Familie Banks noch immer an der Cherry Tree Lane. Der erwachsen gewordene Sohn Michael (Ben Whishaw) und seine Schwester Jane (Emily Mortimer) haben - im Gegensatz zu ihren Eltern im ersten Film - jedoch weniger mit der Wiederentdeckung der eigenen, kindlichen Seele als vielmehr mit einem aktuellen Problem zu tun: Die Weltwirtschaftskrise hält die Geschwister samt Michaels dreier Kinder fest in den kapitalistischen Fängen.

Ein klein wenig Kapitalismuskritik

Der künstlerisch veranlagte Michael ist Witwer - und kommt weder mit dem Verlust seiner Frau noch mit dem Geldverdienen zurecht. Als dann auch noch herzlose Bankanwälte drohen, der Familie das verschuldete Haus unter den Hintern wegzupfänden, ist es ein Glück, dass eins der Kinder den alten Drachen findet, den Michael längst weggeschmissen wähnte. Denn so ein Drachen, Sinnbild der heilen Kinderwelt, kann sich beim Steigenlassen mit etwas Glück auch in einem fliegenden Kindermädchen verheddern. Und mit Mary Poppins im Team müssen sich die Bonzen warm anziehen.

Es lässt sich gewiss darüber streiten, ob man dem Megakonzern Disney mit einer millionenschweren Weihnachtsfilm-Produktion wie dieser, die sich unter anderem in Form von Modeaccessoires bereits als lukrative Marke etabliert, die Kritik am Kapitalismus glauben soll. Immerhin: Schon die alte Verfilmung mit einer (nicht in den Originalbüchern vorhandenen) Suffragette als Mutter der Banks-Kinder setzte ein erstaunliches politisches Signal.

"Mary Poppins' Rückkehr"

USA 2018

Regie: Rob Marshall

Drehbuch: David Magee, Rob Marshall und John DeLuca, basierend auf P.L. Travers

Darsteller: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson

Produktion: Lucamar Productions, Marc Platt Productions, Walt Disney Pictures

Verleih: Walt Disney

Länge: 130 Minuten

FSK: ab 0 Jahren

Start: 20. Dezember 2018

Man kann "Mary Poppins Rückkehr" aber auch einfach als einen wuchtigen Candy Crusher nehmen, der die Lust am Fantastischen feiert. Der dabei den ironischen Witz von Emily Blunt gekonnt nutzt, wenn sie etwa ihrem Spiegelbild selbstbewusst "Pure perfection!" zumurmelt. Und der eine Hommage an die Musical-Hochburg Hollywood ist: Komponist Marc Shaiman hat sich gemeinsam mit Texter Scott Wittman ganz der Eleganz der ursprünglichen "With a Spoonful of Sugar"-Tonalität hingegeben.

Der Duft des Analogen

Die beiden leisten mit Songs wie "The place where lost things go" und den Zeilen "Nothing's really left/Or lost without a trace /Nothing's gone forever /Only out of place" gar gesanglich Trauerarbeit. Denn auch die fehlende Mutter, das deutet Poppins den Banks-Kindern im Lied tröstend an, ist schließlich nicht für immer weg. Sondern man hat sie "nur verlegt".

Insofern ist es tatsächlich spitze, dass Mary Poppins zurückgekehrt ist. Und sie kommt "in Style", Ehrensache: Die schreienden, von Sandy Powell designten Kostüme bilden die Dreißigerjahre in England hervorragend ab. Für die mit Tierchen geschmückten Hüte bei "Mary Poppins" vernäht sie die Cul de Paris-Attitude von Vivienne Westwood mit dem Getöse eines Alexander McQueen.

Auch das trägt zu dem Eindruck bei, dass die Produktion - allen voran Regisseur und Choreograf Rob Marshall ("Chicago") - ein älteres (und womöglich queeres) Publikum mitgedacht hat, als sie ihren Film konzipierte. Dazu passt ebenso, dass ausgerechnet Meryl Streep Poppins' schusselig-exzentrische Cousine Topsy spielt, deren Haus sich jeden zweiten Mittwoch im Monat wortwörtlich auf den Kopf stellt. Disney weiß einfach genau, dass man die Kinder, die weder die Bücher, noch die tadellose Julie Andrews (aus der 1964er Version) erinnern, nur über ihre Eltern ins Kino bekommt. Denn die Eltern sind es, die sich nach einer guten, alten, analogen, nach Bratapfel und Kaminfeuer duftenden Welt zurücksehnen.

Im Video: Der Trailer zu "Mary Poppins' Rückkehr"

Video Disney

Dass Disney genau solch einen von Steckenpferden und Blechautos bevölkerten Rahmen nun mithilfe modernster Digitaltechnik kreiert, ist symptomatisch: Mit dem echten, staubigen Flohmarktzeugs würde man niemanden mehr hinterm Tablet hervorlocken.