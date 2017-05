Oscar-Preisträger Michael Moore plant neue Trump-Doku

An Realsatire fehlt es derzeit nicht in den USA. Im Weißen Haus geht es chaotisch zu wie nie, der Präsident manövriert sich von einem Skandal in den nächsten - und hält sich selbst für das Opfer einer Medienverschwörung. Filmemacher Michael Moore will damit endlich Schluss machen: "Ja. Ich mache einen Film, um uns aus diesem Chaos zu holen. Fahrenheit 11/9", schrieb er am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Facebook-Seite.

Das Magazin "Variety" berichtete, Bob und Harvey Weinstein hätten die weltweiten Rechte für den Film erworben. Der Titel spielt auf den Tag an, an dem Trump zum Präsidenten erklärt wurde, den 9. November 2016. Darüber hinaus ist der Titel eine Reminiszenz an Moores Film "Fahrenheit 9/11" aus dem Jahr 2004, der sich mit den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon befasste.

Der neue Film solle Trumps "Teflon"-Schild und seine Präsidentschaft auflösen, hieß es. Moore schrieb: "Egal, was man ihm [Trump, Anm. d. Red.] vorwirft, es funktioniert nicht. Egal, was enthüllt wird, er bleibt standhaft. Fakten, Realität, Köpfchen können ihn nicht besiegen." Selbst wenn Trump sich selbst eine Verletzung zufüge, stehe er am nächsten Morgen auf, gehe weiter und twittere. "Das alles endet mit diesem Film."

Moore war einer der wenigen Prominenten, die den Sieg des Rechtspopulisten vorhergesagt hatten. Noch im Oktober realisierte er auf die Schnelle den Dokumentarfilm "Michael Moore in Trumpland", ein flammendes Plädoyer für Trumps demokratische Gegnerin Hillary Clinton. Im Dezember stellte er einen Fünf-Punkte-Plan vor. Darin beschrieb er, was US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner jetzt tun sollten, um Widerstand gegen die kommende Trump-Regierung zu organisieren.

MSNBC TV 5-Punkte Plan für 2017 nach Michael Moore, Screenshot von MSNBCTV

Damals prophezeite Moore ebenfalls, dass Trump nicht die volle Amtszeit regieren werde. Nun will er offenbar selbst nachhelfen.