Star der "Millennium"-Trilogie Schauspieler Michael Nyqvist ist tot

Der schwedische Schauspieler Michael Nyqvist ist tot. Laut seiner Sprecherin verlor er den Kampf gegen Lungenkrebs. Nyqvist wurde 56 Jahre alt, er wurde besonders durch die "Millennium"-Verfilmungen berühmt, außerdem spielte er in einigen Hollywood-Filmen den Bösewicht. In seiner Heimat war der Schwede auch als Theaterschauspieler bekannt.

"Mit tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass unser geliebter Michael im Beisein seiner Familie friedlich gestorben ist", teilte seine Sprecherin Jenny Tversky im Namen der Familie mit. "Michaels Freude und Leidenschaften waren ansteckend für alle, die ihn kannten und liebten."

Nyqvist besuchte die Theaterakademie in Malmö und spielte zunächst hauptsächlich am Theater und in kleineren TV-Produktionen. Seinen Durchbruch feierte er im Jahr 2000 durch seine Rolle Lukas Moodyssons Film "Zusammen". International berühmt wurde er aber durch die drei Verfilmungen der "Millennium"-Thriller von Stieg Larsson. In "Verblendung", "Verdammnis" und "Vergebung" (2009) spielte Nyqvist an der Seite von Noomi Rapace den Journalisten Mikael Blomqvist. Später gab es aufgrund des Erfolgs der Filme eine US-Adaption der Reihe mit Daniel Craig in der Hauptrolle.

Ab 2011 spielte Nyqvist auch in einigen Hollywood-Filmen mit. In "John Wick" (2014) war er der Gegenspieler von Keanu Reevs, in "Mission: Impossible - Ghost Protocol" (2011) übernahm er ebenfalls die Rolle des Bösewichts.

In noch erscheinenden Filmen wird er auch noch zu sehen sein. Darunter in Terrence Malicks Weltkriegsdrama "Radegund" und Thomas Vinterbergs "Kursk" über das Unglück des gleichnamigen russischen U-Boots.

Nyqvist hinterlässt seine Frau Catharina und zwei Kinder.