"Mission: Impossible" Tom Cruise geht auf Doppelmission

Bis zum fünften Teil von "Mission: Impossible" verpflichtete Paramount jeweils einen anderen Regisseur. Dann kam Christopher McQuarrie, der Tom Cruise in Folge fünf und sechs perfekt in Szene setzte und die Action grandios orchestrierte. Vor allem "Fallout", der im vergangenen Jahr in die Kinos kam, wurde zu einem sensationellen Erfolg (Lesen Sie hier die SPIEGEL ONLINE-Kritik). Nun hat das Studio das Erfolgsduo für gleich zwei Fortsetzungen verpflichtet, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Regisseur McQuarrie werde sowohl die Drehbücher für die beiden Teile schreiben, als auch Regie führen, heißt es dort. Und auch Tom Cruise wird als Agent Ethan Hunt zu M:I zurückkehren, wie er sogleich auf Twitter bestätigte:

Summer 2021 and Summer 2022 pic.twitter.com/V6SNvZx2La — Tom Cruise (@TomCruise) January 15, 2019

In diesem Jahr sollen die Dreharbeiten zu beiden Fortsetzungen beginnen und zwar als Back-to-Back-Produktion, also unmittelbar hintereinander oder gar zusammen. Das spart Zeit und Geld.

Im Sommer 2021 und 2022 sollen die Filme dann in die Kinos kommen. Ein Start noch in diesem Jahr sei vermeiden worden, um nicht dem anderen Großprojekt von Paramount mit Tom Cruise in die Quere zu kommen. Für das laufende Jahr ist nämlich eine "Top Gun"-Fortsetzung in der Regie von Joseph Kosinski geplant.