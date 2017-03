Liebesfilm "Mit siebzehn" Treffen zwei Körper aufeinander

Eine schnelle Autofahrt durch die Pyrenäenlandschaft liegt unter den Titeln, zack, geht es über Bäche, durch Wald, in einen Tunnel, zack, wird das Bild vom Licht überspült, zack, sind wir plötzlich in der verschneiten Wintervariante dieser Landschaft, und, zack, hängen wir am Körper des 17-jährigen Tom, der durch den Schnee stapft, als würde er ihn mit Körperwärme wegschmelzen können.

Drive ist ein Charakteristikum aller Filme von André Téchiné. Auch in "Mit siebzehn" ist er sofort da - und er lässt den Film ständig erzählerische Haken schlagen, aus dem Kraftfeld heraus, in dem sich zwei 17-jährige, männliche Körper hilflos aufeinander zu bewegen, mal sich schlagend, später sich anders näherkommend, sich jedenfalls nie ignorierend, das geht gar nicht, eher schmilzt der Gletscher, der cool über allem thront.

Erst einmal ist Winter und alles zum Schmelzen bereit, als Damien, 17, und Tom, 17, in der Schulturnhalle hocken und die letzten sind, die in die gegnerischen Basketballmannschaften gewählt werden. Zwei Außenseiter, der eine schwarz, der andere queer (jedenfalls mit stylischem Stirnband und auffälligem Ohrring mit grünem Stein), trotzig abwartend und den anderen Loser, mit dem man auch gar nicht in einer Mannschaft sein will, beäugend. Eine Schul-Ur-Angst-Szene, Coming-of-Age-Bilderbuch, doch bald weitet sich der Blick des Films und Téchiné zeigt die unterschiedlichen Welten der Jungen, horizontal getrennt.

Unten im Tal wohnt Damien (Kacey Mottet Klein), privilegiert, Sohn einer Ärztin und eines Kriegshelden, im Zimmer hängt ein Bowie-Plakat, den Ohrring gibt es noch in einer blauen Variante, genauso auffällig. Tom (Corentin Fila) lebt auf dem Berg, ist bereits "out", als dunkelhäutiger Sohn einer Bergbauernfamilie nämlich sofort als Adoptivkind identifizierbar. Die Sozialkontakte aufs Nötigste reduzierend, stapft Tom jeden Tag 90 Minuten vom Hof zum Schulbus und vom Schulbus auf den Hof, zu seinem Territorium, wo er mit Kühen, Schafen und einem Bär allein ist und bei Mondlicht in den Bergsee springen kann, wenn ihn keiner sieht.

In der Schule rezitiert Damien ohne Erfahrung "Sensations" von Rimbaud, ein angeberischer Auftritt, für den ihm Tom erst einmal ein Bein stellt. Die beiden prügeln sich, ständig, mal fängt der eine an, mal der andere. Für den Rektor ist der Fall klar: Der adoptierte Schwarze entspricht dem klassischen Mobber-Profil, da muss dann Damiens Mutter (großartig: Sandrine Kiberlain) eingreifen, die Tom schön findet und dessen Mutter verarztet - sie setzt das Sorgenkind an ihren eigenen Küchentisch, Damien vor die Nase, dort soll er lernen und sich beruhigen, solange seine Mutter im Krankenhaus ist. Prügeln unter solch liebevollen Augen wird jetzt schwierig, man verabredet sich an einem geheimen Ort, der Regen kommt dazwischen, ein Joint wird geraucht, Tom springt plötzlich nackt in einen Bergsee, und um Damien ist es geschehen.

"Mit siebzehn"



Originaltitel: "Quand on a 17 ans"

Frankreich 2016

Regie: André Téchiné

Drehbuch: Céline Sciamma, André Téchiné

Darsteller: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila

Produktion: Fidélité Films, Wild Bunch, France 2 Cinéma

Verleih: Kool

FSK: ab 12 Jahren

Länge: 116 Minuten

Start: 16. März 2017

Wenn danach der Schnee schmilzt, die Körper von Damien und Tom plötzlich ganz anders aneinander geraten, schlägt der Film die Téchiné-typischen Haken. Ein geplantes Sexdate erzählt plötzlich was von intelligenten Stalltüren, die sich je nach Uhrzeit und Milchpotenzial für die Kühe öffnen. Der Kriegsheldvater taucht auf und erzählt, dass er mit 17 schon Pilot werden wollte, und dass er bald aus dem Film verschwindet, hat genau damit zu tun. Weitere Verletzungen passieren, an Toms und Damiens Körpern, und niemand versteht, dass das jetzt aus anderen Gründen geschieht: Armbruch, Zungenbiss, Schulverweis. Ein Nachbar, bei dem Damien seine Kraft trainiert, versucht, den beiden Jungen das "Ausweichen" beizubringen - genau das interessiert den Film aber nicht: die Pubertätals Kraftfeld, in dem Anziehung und Abstoßung auf (fast) das Gleiche hinauslaufen.

Mit 73 Jahren einen solchen Drive-Film über die Jugend hinzubekommen, kann man Téchiné nicht hoch genug anrechnen. Auch nicht, dass er sich dafür mit Céline Sciamma ("Girlhood", "Mein Leben als Zucchini") zusammen getan hat, die er zu recht für die einzige Filmemacherin in Frankreich hält, "die einen wirklich neuen Blick auf Adoleszenz wirft", wie er im Interview erzählte. Im Wettbewerb der Berlinale 2016 konnten sich bemerkenswert viele Filmkritiker_innen auf diesen Film einigen, das ist ungewöhnlich für einen Coming-of-Age- und noch ungewöhnlicher für einen Coming-Out-Film.

Im Video: Der Trailer zu "Mit siebzehn"

Video Kool Film

"Mit siebzehn" ist natürlich mehr als das, er findet Bilder für Erregung und Begehren, die nichts mit Identität und Entwicklung zu tun haben. Die Energie zwischen diesen beiden Körpern ist abstrakt, sie setzt Bilder in Gang, transformiert atemlos Schläge in Küsse. Ein Gefühls-Action-Film. An anderer Stelle nimmt der Film sich aber auch Zeit: von der Trauer der Mutter zu erzählen, die ihren Mann an etwas so Abstraktes wie die Nation verliert, von der Hoffnung einer Familie auf die Geburt eines leiblichen Kindes, für die ständigen Perspektivwechsel vom Dorf auf den Berg und vom Berg auf das Dorf.

Dazwischen sind die Fluchtmöglichkeiten für die beiden 17-jährigen Körper begrenzt. Der eine geht zum heteronormativen Boxtraining ("du stöhnst dabei wie ein Mädchen", sagt der Trainer), der andere flüchtet auf den Berg, zu den Tieren, wo am Ende doch der Geliebte steht, an den Kühen riecht und ihn küsst. "In blauer Sommernacht werd' ich durch Felder geh'n,/ Hälmchen zertreten auf den kühlen Pfaden", Rimbaud, jetzt mit Leben gefüllt.

Der Film schließt die Ausweichräume und lässt die Jugend abheben. Schöner kann man nicht von Schönheit erzählen, kraftvoller nicht von Kraft. Der Schnee kommt nicht mehr wieder, bis der Film seinen letzten Haken schlägt; er könnte ohnehin nicht liegen bleiben.