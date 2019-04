"Monsieur Claude und seine Töchter 2" Rette deine Voruteile, Teil 2

"Wenn es Humor wäre, hätten wir gelacht", sagt eine der vier Töchter von Claude Verneuil (Christian Clavier) bei einem Essen im Familienkreis. Die Erklärung bezieht sich auf einen Witz, den der Herr Papa zu reißen gedachte - sie lässt sich aber durchaus als Kommentar auf "Monsieur Claude und seine Töchter 2" lesen. Und mehr noch: als Ausdruck der Ratlosigkeit des Films, wie sich das Muster des erfolgreichen Vorgängers von 2014 plausibel (lesen hierSie die Kritik im SPIEGEL) fortsetzen lassen könnte.

"Monsieur Claude und seine Töchter" (im französischen Original: "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?", also etwa: Was haben wir dem lieben Gott nur getan?) war vor vier Jahren nicht nur in Frankreich ein Hit (12 Millionen Zuschauerinnen), sondern entpuppte sich hierzulande als Kino-Überraschung des Jahres - mit fast vier Millionen Besuchern spielte die erzählerisch ziemlich hölzerne Komödie in der Liga, in der Superhelden-Blockbuster miteinander konkurrieren.

Der Reiz des Films resultierte aus seiner Bräsigkeit, die diversifizierte Gegenwart aus Sicht der urfranzösischen Wohlstandsplauze von Papa Claude zu erzählen. Der muss nämlich mit anschauen, wie seine bildhübschen Töchter Minderheiten-Stellvertreter ehelichen: einen Juden, einen Muslim, einen Chinesen und - als den "Schlamassel" eskalierende Pointe - einen Schwarzen.

Verzweifelte Suche nach einer Geschichte

Wenn man es gut meinte mit "Monsieur Claude", dann ließ sich der Film als Versuch bezeichnen, den besagten Urfranzosen überhaupt mit so was wie Differenz zu behelligen. Den schalen Beigeschmack bekam die Geschichte trotzdem nicht runtergespült, weil es immer auch darum ging, die eigenen Vorurteile bis ins Endgame zu retten.

Ich weiß, dass mir die Aficionadas des vermeintlich unschuldigen Vergnügens diese Sicht als besserwisserische Humorlosigkeit auslegen werden. Aber das Vergnügen am Film setzt leider voraus, dass man die Nebelkerze "politisch korrekt" für den tapferen Lichtschein von Wahrheit hält. Vor diesem Hintergrund ist "Monsieur Claude und seine Töchter 2" tatsächlich interessanter als der Vorgängerfilm, obwohl ich wetten würde (Kasten Bier, halbes Schwein), dass die Fans vom Original ein wenig enttäuscht die Kinos verlassen werden. War schon gut, aber Teil eins hat irgendwie mehr gefetzt.

Dass das Sequel fast ein wenig verzweifelt nach seiner Geschichte sucht, hat auch damit zu tun, dass die Realität eine andere ist, in der nun der Film erscheint - wo die globalen Verwicklung unseres reichen Kontinents durch Migrationsdruck seit 2015 hier sichtbarer ist, wenn Europa als Idee von nationalen Ängsten torpediert wird. Es scheint beinahe, als würde der Film realisieren, wie sehr die billig zu habende Pose "Inkorrektheit" an Attraktivität verliert in dem Moment, wo klar wird, welchem Hass und welcher Gewalt sie Vorschub geleistet hat.

Also probiert "Monsieur Claude und seine Töchter 2" (Regie: Philippe de Chauveron, Buch: Chauveron gemeinsam mit Guy Laurent) umständlich an einer langatmigen Exposition herum: Er lässt die vier Schwiegersöhne in einem scheiternden Start-up zusammenkommen und schickt Monsieur Claude samt Gattin Marie (Chantal Lauby) durch die Welt - zu den Schwiegereltern der Töchter.

Gerade dieser verzagte Einfall versinnbildlicht die Krise des Films, wenn gleich nach den Bildern, die das Ehepaar Verneuil beim Start im Flugzeug zeigen, das Flugzeug schon wieder landet - und zwar entgegen der Zuschauererwartung in Paris. Die für Sequels nicht ungewöhnliche Externalisierung der Geschichte ("Monsieur Claude in Afrika") kassiert der Film durch einen abrupten Schnitt (was natürlich auch Budget spart).

Die Behauptung der Reise dient letztlich eh nur dazu, Dialogmaterial zu sammeln für "Witze", die versuchen, das Spiel mit "Ihr seid so"-Klischees aus Teil eins noch mal aufzuführen, bei dem jeder der Schwiegersöhne als Kollektivsingular seiner Abweichung auftreten muss (der jüdische etwa ist, und sei es über die Negation, immer mit Geld assoziiert). Dass der Film darüber selbst müde wird, zeigt die eingangs zitierte Bemerkung einer Tochter.

Genretypische Familienzusammenführung

Und so macht "Monsieur Claude und seine Töchter 2" schließlich seinen Frieden, in dem sich die Geschichte fast ein wenig staatstragend dafür entscheidet, Diversität als Chance für die Wiederaufforstung französischen Stolzes zu erzählen. Als eigentlich dramatischer Kern des Films entpuppt sich der Umstand, dass die Kindergeneration im krisenhaften Frankreich weniger Zukunft sieht als in den jeweiligen Herkunftsländern der Schwiegersöhne - beziehungsweise in Indien, wohin es die jüngste Tochter (Élodie Fontan) mit ihrem Mann (Noom Diawara) zieht.

Daraufhin investiert Monsieur Claude einen Großteil seines Vermögens (was auch eine Metapher auf die Fettleber der gebildeten westeuropäischen Nachkriegsgeneration ist), um Standortwerbung als Theater für seinen demographisch schrumpfenden Provinzort zu inszenieren.

Das Ziel ist die genretypische Familienzusammenführung. Dass die sich in "Monsieur Claude und seine Töchter 2" unbeholfen-kleinlauter ereignet als in Teil eins, erhöht die Spannung auf die unvermeidliche Fortsetzung.