Starregisseur Peter Jackson "Superheldenfilme? Nichts als Eskapismus"

ZUR PERSON Getty Images Peter Jackson, 1961 in Wellington, Neuseeland geboren, ist einer der erfolgreichsten Regisseure der Filmgeschichte. Seine Tolkien-Trilogien "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" gewannen zahlreiche Preise und gelten dank revolutionärer Trick- und CGI-Technik als Meilensteine des Spektakelkinos. Bei der Verfilmung des britischen Fantasy-Romans "Mortal Engines" (Start am 13. Dezember) fungierte er als Drehbuchautor und Produzent. Kritikerlob erntete Jackson aktuell für seine BBC-Dokumentation "They Shall Not Grow Old" über den Ersten Weltkrieg.

SPIEGEL ONLINE: Mr. Jackson, ist das von Ihnen geschriebene und produzierte Fantasyabenteuer "Mortal Engines" ein Pro-Brexit-Film? "Wir hätten niemals nach Europa kommen sollen!", schimpft der Bürgermeister eines rollenden Imperiums namens London im Film .

Jackson: Als Neuseeländer weiß ich eigentlich viel zu wenig über den Brexit, um beurteilen zu können, was gut oder schlecht ist. Und der Roman von Philip Reeves, den wir verfilmt haben, wurde ja auch schon vor fast 20 Jahren geschrieben, also lange, bevor der Brexit ein Thema war. Wir haben ein paar Zeilen in den Film eingebaut, weil wir eine schöne Möglichkeit sahen, uns so lustig zu machen. Es ist nur ein kleiner Gag.

SPIEGEL ONLINE: So wie die Szene, in der Eltern, die nach London umgesiedelt werden, per Lautsprecheransage von ihren Kindern getrennt werden? Noch so ein Seitenhieb, diesmal gegen die Politik von Donald Trump.

Jackson: Ja, das haben wir erst in letzter Minute, vor gut einem Monat, im Soundmix noch gemacht, um auf die Zustände an der Grenze zwischen den USA und Mexiko einzugehen. Es ist wirklich furchtbar, was da passiert.

SPIEGEL ONLINE: So viel politische Spitze ist neu in Ihrem Werk. Vor einigen Jahren sagten Sie noch, dass es Ihnen im Blockbuster und Fantasykino darum eigentlich nicht geht.

Jackson: Das stimmt, und man muss immer vorsichtig sein, inwieweit man das Werk eines Autors, dessen Buch man verfilmt oder zum Drehbuch umarbeitet, verfälscht. Bei den langen Produktionszeiten und der Geschwindigkeit, in der sich gesellschaftliche Dinge ändern kann es außerdem sein, dass man am Ende mit seinem politischen Statement reichlich alt aussieht.

SPIEGEL ONLINE: "Mortal Engines" spielt in einer weit entfernten postapokalyptischen Zukunft. Was kann man dort über die Gegenwart lernen?

Jackson: Egal, ob es Philip Reeves intendiert hatte oder nicht, sah ich vor allem ein Motiv: In 3000 Jahren, erzählt diese Geschichte, streifen mobile Städte über die Kontinente und verschlingen alles, was ihnen an Ressourcen - und anderen, kleineren Städten - über den Weg läuft. Sie konsumieren rücksichtslos, um ihre Maschinen am Laufen zu halten. Sie hinterlassen Zerstörung und von tiefen Furchen durchzogene Brachen. Dem gegenüber steht eine Bewegung namens "Anti-Traction-League", die glaubt, es sei besser, sich doch wieder niederzulassen, um dem Planeten Gelegenheit zu geben, sich selbst zu heilen. Vor ganz ähnlichen Entscheidungen stehen wir aktuell auch angesichts des globalen Klimawandels, könnte man sagen. Aber wir überbetonen es im Film nicht. Ich halte es da mit Alfred Hitchcock, der sagte einmal: "Some people's films are slices of life, mine are pieces of cake."

SPIEGEL ONLINE: Sie wollen die Leute nicht mit zu viel Realität überfordern?

Jackson: Es war schon immer so, dass das Publikum gerade in angespannten Zeiten den Eskapismus im Kino suchte, weil es zumindest für ein paar Stunden dem ganzen Ärger und Druck entkommen wollte. Das war so zur Zeit der Großen Depression in den USA, im Kalten Krieg genauso wie während des Vietnamkriegs. Denken Sie an die Revuefilme von Busby Berkeley oder Musicals.

SPIEGEL ONLINE: Also kann man an Masse und Erfolg von eskapistischen Blockbustern ablesen, wie schlimm es gerade steht?

Jackson: Ja, tatsächlich. Auch heute, ob man das nun gut findet oder nicht. Ich meine, diese ganzen erfolgreichen Superheldenfilme sind doch nichts als Eskapismus. Die Leute fühlen sich machtlos und gestresst und freuen sich, wenn auf der Leinwand ein Wesen mit übermenschlichen Kräften die Welt rettet.

SPIEGEL ONLINE: Der Siegeszug der Superhelden begann vor rund zehn Jahren, ungefähr zur selben Zeit, als Sie sich die Filmrechte für "Mortal Engines" sicherten. Dann kam Ihnen die "Hobbit"-Trilogie dazwischen. Wäre es damals einfacher gewesen, ein Projekt wie dieses zu realisieren?

Jackson: Naja, Sie müssen bedenken, dass "Mortal Engines" nicht so bekannt ist wie "Herr der Ringe" oder "Der Hobbit". Und wenn ich darüber nachgedacht hätte, aus den vier Romanen gleich eine Trilogie oder mehr zu machen, wäre das schwierig gewesen. So etwas geht nur mit Tolkien. Wir hatten zum Glück die Chance, diesen einen Film zu drehen und würden auch gern die anderen Teile machen. Aber das hängt jetzt komplett vom Kassenerfolg ab.

SPIEGEL ONLINE: Viel Box-Office-Glück wird ihrem Epos von Experten trotz der Marke Peter Jackson nicht zugetraut.

Jackson: Hollywood hat sich sehr verändert. Einerseits sehnt es sich nach originären Stoffen, andererseits kann die Branche damit nicht mehr umgehen. Ein Film wie "Mortal Engines" passt einfach nicht ins gängige Marketingmuster. Er hat keine großen Stars und er ist keine Fortsetzung oder Teil einer größeren Franchise-Reihe. Die ganze Maschinerie ist nicht mehr auf einzelne oder originäre Stoffe abgestimmt. Als wir aufwuchsen, waren die meisten Filme Originale, nur vereinzelt gab es Serien wie "James Bond" oder "Star Wars". Heute ist es umgekehrt.

SPIEGEL ONLINE: Warum ist das so?

"Mortal Engines" - Kinotrailer ansehen:

Video Universal Pictures

Jackson: Vielleicht ist es eine Reaktion auf die tiefgreifende Erschütterung durch Streamingdienste wie Netflix, die viel vom Low-Budget- und Autorenkino absorbiert haben. Insofern sieht sich Hollywood vielleicht nur noch in der Rolle des Blockbuster-Lieferanten. Veränderung und Wandel ist nicht per se schlecht, aber die Filmindustrie hat sich noch nicht entschieden, was sie künftig sein will. Diese Prozesse der Umwälzung sind noch lange nicht abgeschlossen, ich halte es auch für möglich, dass einige Filmstudios in den kommenden Jahren von Firmen wie Apple oder Amazon geschluckt werden und sich die Branche noch weiter auf einige wenige Konzerne konzentriert. Es sind sehr unsichere Zeiten, und das bereitet mir durchaus Sorge.

SPIEGEL ONLINE: Also hätten Sie "Mortal Engines" vielleicht doch lieber schon 2008 gedreht, mit dem "Herr der Ringe"-Erfolg im Rücken?

Jackson: Ich glaube nicht, dass es viel geändert hätte. Wir sind ja kein Teil von Hollywood, sondern planen und erstellen unsere Projekte recht unabhängig in Neuseeland, daher wären wir damals wie heute nicht auf die Idee gekommen, unseren Film anzupassen. Im Gegenteil, es ist mir nach wie vor sehr wichtig, originelle Stoffe ins Kino zu bringen. Die Ironie dabei ist ja aber: Wenn so etwas dann Erfolg hat, wird es eben auch schnell zu einem neuen Franchise, das sich wiederum leichter vermarkten lässt. Diese Möglichkeit war letztlich auch jetzt ein Grund dafür, dass wir überhaupt Hollywoodgeld bekommen haben.