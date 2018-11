"Der Schlächter von Wilna" Die Wahrheit in der Defensive

Der Film heißt "Murer - Anatomie eines Prozesses", aber welche Form er hat, ist nicht ganz klar. Rein äußerlich würde man auf Gerichtsfilm schließen - es geht um eine Verhandlung von 1962 in Österreich. Angeklagt ist Franz Murer, der als "Schlächter von Wilna" bekannt geworden ist, wo er von 1941 bis 1943 als Stellvertreter des Gebietskommissars für "jüdische Angelegenheiten" zuständig war.

Von den einst 80.000 Juden in der litauischen Stadt sank die Zahl auf 600 unter der brutalen Herrschaft Murers, wie der Staatsanwalt (Roland Jaeger) in seinem Plädoyer bemerkt. Für Murer ist es nicht der erste Prozess: Nach dem Krieg wurde er an die Sowjetunion ausgeliefert und zu 25 Jahren Haft verurteilt, nach Verbüßung von sechs Jahren aber bereits ausgeliefert, weil der neu geschlossene Staatsvertrag zwischen Österreich und der UdSSR das so vorsah.

In seiner Heimat kommt es erst Jahre später zu einer neuerlichen Verhandlung. Auf Betreiben Simon Wiesenthals (Karl Markovics), der im Film erklärt, dass erst Eichmanns Erwähnung von Murer im Jerusalemer Prozess das Argument dafür geliefert habe.

"Das ist Arbeit, das ist Heimat"

Christian Frosch, der das Drehbuch zu "Murer - Anatomie eines Prozesses" verfasst und Regie geführt hat, lässt also zuerst jüdische Hinterbliebene auftreten. Sie erzählen ihre Geschichten der Pein, der Angst und des Verlusts zumeist frontal in die Kamera, was einerseits der Perspektive des auf der - im Wortsinn - Anklagebank sitzenden Murer (Karl Fischer) entspricht. Andererseits wird damit aber auch ein Zeichen für die historische Wahrheit gesetzt: Es geht dem Film durchaus um Zeugenschaft über den NS-Terror und Holocaust.

Der Skandal am Fall ist aber, dass diese historische Wahrheit (und damit die Möglichkeit später Gerechtigkeit) von Beginn an in der Defensive steckt. Schon die erste Szene vor Prozessbeginn lässt den Spin der Verteidigung erkennen: Der alerte Rechtsanwalt (Alexander E. Fennon) entscheidet bei der Kleiderordnung für seinen Mandanten gegen den schönen schwarzen Anzug, den die Murer-Frau (Ursula Ofner-Scribano) rausgesucht hat. Stattdessen soll ein alter Janker getragen werden: "Eine abgewetzte Tracht - das ist Arbeit, das ist Heimat."

"Murer - Anatomie eines Prozesses"

Luxemburg, Österreich 2018

Buch und Regie: Christian Frosch

Darsteller: Karl Fischer, Alexander E. Fennon, Roland Jaeger, Melita Jurisic, Karl Markovics

Verleih: Der Filmverleih

Länge: 110 Minuten

Start: 22. November 2018

Wobei "Spin" als Begriff viel zu fein ist für die brachiale Vorgehensweise der Verteidigung: Die Erinnerungen der Überlebenden werden rüpelhaft angezweifelt, die Entlastungszeugen für Murer, zumeist altgediente Nazi-Genossen, lügen unhinterfragt von einem vermeintlich edlen Menschen. Die Murer-Kinder machen sich wie mancher Geschworene über die Opfer lustig.

Auch der Begriff der "Anatomie" ist vielleicht etwas zu fein und nüchtern für die Plumpheit, mit der Vergangenheit hier verdrängt wird. So denkt man an Stellen, an denen etwa die Geliebte Murers in Vilnius erwähnt wird, an amerikanische court dramas, die auf solch ein Stichwort umgehend die Frau herbeibringen würden. Die österreichische Wirklichkeit 1962 ist weit entfernt vom Professionalismus, den filmische Erzählungen heute ausbilden können.

Murers Kinder

Mit Sinn für die historischen Gegebenheiten sprechen die meisten Belastungszeugen zwar Hebräisch, ansonsten inszeniert "Murer - Anatomie eines Prozesses" seinen Stoff jedoch als wenig subtiles Bühnenhandeln. Vor allem in den Verhandlungspausen scheint der Kontext des Prozesses auf durch die Hinterzimmergespräche zwischen den Geschworenen, den Hinterbliebenen und Politikern.

Gerade das macht die Frage nach der Form von "Murer - Anatomie eines Prozesses" so interessant. Zumal der Film noch andere Genres zitiert: Über die NS-Karriere des Richters (Mathias Forberg) heißt es einmal, das sei "ein Krimi für sich" (der in diesem Fall freilich auch keinen Platz hat). Und am Ende gratuliert der Staatsanwalt dem Verteidiger auf dem Klo, einem kanonischen Schauplatz des Gerichtsdramas, zu dessen brillanter Rede; sich direkt an die Geschworenen zu wenden, sei "wie in Hollywood" gewesen.

Das Gespräch der beiden liefert das finale Puzzleteil zum Verständnis von "Murer - Anatomie eines Prozesses", weil der Ankläger erkennen lässt, dass seine Bemühungen bereits politisch eingehegt waren. In diesem Moment wird das mittelmäßige court drama, das Froschs Film vorführt, erkennbar als österreichisches Schmierentheater.

Denn vielmehr als über damals erzählt der Film über die nie gebrochene Kontinuität der Lebenslügen eines Landes, die so mächtig sind, dass Kanzler Sebastian Kurz selbstverständlich mit Neonazis koaliert - Murers Kinder. Eines der echten, Sohn Gerulf, ist übrigens: FPÖ-Politiker.