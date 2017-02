Lange Oscarnacht in fünf Minuten Das haben Sie verpasst

Die wichtigsten Preise der Branche werden in Hollywood vergeben - und aus europäischer Sicht damit zur besten Schlafenszeit. Wir waren für Sie wach und fassen die Highlights der Show für Sie zusammen. (In gigantischer Länge können Sie die Nacht im Minutenprotokoll nachlesen.) Los geht es mit dem Mann, der durch den Abend führte:

Wie war Moderator Jimmy Kimmel?

"Make Trump small again", kann als Motto von Moderator Jimmy Kimmel durchgehen. Er teilte von Anfang an aus, als wolle er dem US-Präsidenten in Sachen Hate Speech den Rang ablaufen. Das gespaltene Land könne er nicht einen, sagte Late-Night-Talker Kimmel, der zum ersten Mal durch die Show führte: Im ganzen Saal gebe es nur einen "Braveheart", also Tapferen, schickte er in Richtung des umstrittenen Schauspielers Mel Gibson. Und legte nach: "Mel, du siehst super aus. Scientology scheint einen guten Job zu machen."

Meryl Streep musste sich unter Gelächter des Publikums erneut anhören, was Trump schon über sie twitterte: Ihr Schauspiel, für das sie nun zum 20. Mal (!) für einen Oscar nominiert war, sei "uninspirierend und überbewertet". Ihren Look lobte Kimmel mit den Worten: "Nettes Kleid, übrigens. Ist das ein Ivanka?"

Trump ließ sich trotz der andauernden Provokationen auch nach über drei Stunden nicht zu einem Tweet hinreißen - weshalb Kimmel den US-Präsidenten auf Twitter schließlich direkt anschrieb: "Hey @realDonaldTrump, noch wach?"

Abzüge für seine Performance verdient Kimmel allerdings für einen Namenswitz: Auf den asiatischen Namen eine der Touristinnen reagierte er mit Unverständnis, als ihr Mann sich dann als Patrick vorstellte, zeigte er sich hingegen erleichtert: "Das ist ein Name." Nicht witzig.

War die Show politisch?

Das Politische und die Kritik an US-Präsident Trump dominierten nicht so stark wie erwartet. Kimmel teilte ein paar Mal aus, ein offener Brief des iranischen Regisseurs Ashgar Farhadi prangerte das Einreisedekret an - viel mehr war nicht. Dabei hatte Hollywood sich schon vor der Verleihung gegen Trump in Stellung gebracht: Eine der größten Agenturen der Filmbranche hatte statt zu einer Party zu einer Kundgebung geladen, die Erwartungen waren dementsprechend groß gewesen.

Auf dem roten Teppich trugen einige Hollywoodstars dann kleine blaue Anstecknadeln mit der Abkürzung ACLU an ihren Abendkleidern.

Die Bürgerrechtsorganisation setzt sich unter anderem für Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Homosexuellen und gegen die Todesstrafe ein.

Ein kollektiver Aufschrei gegen das Amerika unter Trump aber war die Show bei Weitem nicht. Die Filmbranche kommt - wie die 88 Jahre zuvor - vor allem zusammen, um sich selbst zu feiern. Viel Raum für politische Pamphlete lässt das strikte Zeitmanagement den Gewinnern allerdings eh nicht: 45 Sekunden blieben für die Rede, bevor einsetzende Musik den Preisträgern dezent verklickerte: Jetzt reicht's. Gruß und Dank statt politischem Zank.

Eine wohltuende Ausnahmen war der Schauspieler Gael Garcia Bernal - der allerdings kein Oscargewinner, sondern Präsentator war: "Als Mexikaner, als Lateinamerikaner, als im Ausland Arbeitender, als Mensch bin ich gegen jede Art der Mauer", sagte er auf der Bühne.

Hat die Academy aus den Vorwürfen der Vorjahre gelernt?

#Oscarssowhite war der Hashtag, der die Debatte um die Oscarverleihung der vergangenen zwei Jahre prägte: Keiner der wichtigen Preisträger war schwarz. Die afroamerikanische Präsidentin sagte in ihrer kurzen Rede, die Oscars seien vielfältiger geworden. Und, ja, ein bisschen hat sich das auch in den Preisen niedergeschlagen. Für den Hashtag #Oscarssoblack gibt es aber keinen Anlass.

Was war der lustigste Moment?

Der Blick auf einen Doppeldeckerbus mit ahnungslosen Sightseeing-Touristen - und etwa eine halbe Stunde später dieselbe Gruppe Touristen, die statt wie gebucht durch eine Requisiten-Abteilung durch die erste Reihe der Show geführt wurde: "Das ist Nicole Kidman, das Ryan Gosling", stellte Moderator Jimmy Kimmy die sichtlich überraschten Besucher den Hollywoodstars vor - und erklärte Tourist Garry aus Chicago, der permanent sein Smartphone im Anschlag hatte: "Sie müssen das nicht filmen, Sie sind live im Fernsehen."

Indirekte Trump-Bezüge gab es auch bei diesem Überraschungsauftritt: Die Begeisterung der Touristin Vicky beim Anblick Goslings erinnerte wie schon bei Trump-Fan Robin Roy eher an Entsetzen als an Freude.

Was war der bewegendste Moment?

Öhm, Tränen gab es natürlich - aber eher bei den Preisträgern. Beim Fernsehpublikum war es hingegen schwer, echte Emotionen zu wecken. Auch bei der andächtig präsentierten Galerie zu Ehren der verstorbenen Hollywoodstars um 5.20 Uhr MEZ tränten die Augen eher vor Übermüdung als vor Rührung. Bewegung kam hingegen ins Publikum, als kleine weiße Fallschirme von der Decke regneten: gefüllt mit Süßigkeiten.

Was passierte vor der Show?

Mit dem roten Teppich beginnt jede Oscarnacht. Als Teaser zum Wachbleiben taugte das Defilee aber anfangs nicht: Als Erstes mussten die namenlosen Sternchen das Kameraspalier passieren. Spannend war da lediglich die mittelgroße Krise, die ein paar Stofffäden auf dem Teppich auslösten: Eine Gefahr für jeden Stöckelschuh. Die Reaktion folgte prompt, wie unser USA-Korrespondent Veit Medick dokumentiert:

Die traumhaft schönen Momente aber gab es auch - und die lassen sich besser in Bilder fassen als in Worte. Hier sehen Sie die tollsten Looks vom Defilee:

Was war los bei ProSieben?

Wer von Deutschland aus die Liveübertragung im TV verfolgte, war auf ProSieben angewiesen. Als geistreich wird einem weder das Moderatorenduo aus Deutschland noch der Interviewer auf dem roten Teppich in Erinnerung bleiben:

ACLU sei eine Organisation, die aus Protest gegen Trump gegründet wurde, sagte die Moderatorin Vivianne Geppert, die den Countdown zur Oscar-Show gemeinsam mit Designer Michael Michalsky moderierte, als Erklärung zu den blauen Anstecknadeln auf dem roten Teppich. Die American Civil Liberties Union kämpft allerdings schon seit fast hundert Jahren für Bürgerrechte.

Auf dem roten Teppich in Hollywood war Steven Gätjen für die Fragen an Prominente zuständig. Allerdings kam er nicht immer zum Zug. "Emma, warte", rief er der als beste Hauptdarstellerin nominierten (und später ausgezeichneten) Emma Stone bei ihrer Ankunft hinterher. Erfolglos. Immerhin habe sie ihm zugezwinkert, versuchte Gätjen zu scherzen.

"Wir sind ja gerade live in Deutschland auf Sendung, gibt es jemanden, den du grüßen möchtest?", musste sich der Komponist Volker Bertelmann alias Hauschka, Anwärter auf den Oscar für die beste Filmmusik, fragen lassen. Was soll man da sagen: Mama natürlich.

Kurzzeitig übertrug ProSieben dann den US-Sender ABC statt des eigenen Programms. Da war Emma Stone im Interview zu hören. Um 2.30 Uhr verabschiedete sich das Moderatorenduo aus Deutschland. Der rote Teppich zu diesem Zeitpunkt: leergefegt. Die Gäste hatten sich alle auf den Rängen eingefunden. Die Spiele begannen. Und endeten im Chaos:

Was war die größte Überraschung?

"Der Oscar für den besten Film geht an: 'La La Land'" - äh, nein, doch nicht. Schauspieler Warren Beatty verpatzte Highlight und Ende der fast fünfstündigen Show, indem er einen falschen Gewinner ausrief - und auf der Bühne Chaos und bei Journalisten Verwirrung auslöste. Er habe eine falschen Umschlag erhalten, erklärte Beatty. Fake News statt Trump-Kritik. Das wird die 89 Oscarverleihung nun doch noch unvergesslich machen