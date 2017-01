Oscarnominierungen 2017 Unsere Wunschkandidaten

20th Century Fox Ryan Reynolds in "Deadpool"

ANDREAS BORCHOLTE

Bester Film

"Arrival"

"Deadpool"

"Jackie"

"La La Land"

"Moonlight"

Beste Regie

Damien Chazelle, "La La Land"

Barry Jenkins, "Moonlight"

Pablo Larraín, "Jackie"

Oliver Stone, "Snowden"

Denis Villeneuve, "Arrival"

Bester Hauptdarsteller

Casey Affleck, "Manchester By The Sea"

Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

Joseph Gordon-Levitt, "Snowden"

Ryan Gosling, "La La Land"

Ryan Reynolds, "Deadpool"

Beste Hauptdarstellerin

Amy Adams, "Arrival"/"Nocturnal Animals"

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land"

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali, "Moonlight"

Hugh Grant, "Florence Foster Jenkins"

André Holland, "Moonlight"

Trevonte Rhodes, "Moonlight"

Aaron Taylor-Johnson, "Nocturnal Animals"

Beste Nebendarstellerin

Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight"

Janelle Monáe, "Moonlight"/"Hidden Figures"

Octavia Spencer, "Hidden Figures"

Shailene Woodley, "Snowden"

Universal Pictures Ruth Negga in "Loving"

Bestes Originaldrehbuch

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester By The Sea"

Mike Mills, "20th Century Women"

Noah Oppenheim, "Jackie"

Taylor Sheridan, "Hell Or High Water"

Bestes adaptiertes Drehbuch

Eric Heisserer, "Arrival"

Barry Jenkins, Tarell McCraney, "Moonlight"

Jeff Nichols, "Loving"

Rhett Reese, Paul Wernick, "Deadpool"

Oliver Stone, Kieran Fitzgerald, "Snowden"

Bester fremdsprachiger Film

"Ein Mann namens Ove" (Schweden)

"Unter dem Sand" (Dänemark)

"Paradise" (Russland)

"The Salesman" (Iran)

"Toni Erdmann" (Deutschland)

Peripher Lily Gladstone in "Certain Women"

HANNAH PILARCZYK

Bester Film

"American Honey"

"Arrival"

"Elle"

"Jackie"

"Toni Erdmann"

Beste Regie

Maren Ade, "Toni Erdmann"

Andrea Arnold, "American Honey"

Barry Jenkins, "Moonlight"

Pablo Larraín, "Jackie"

Gianfranco Rosi, "Fuocoammare"

Beste Hauptdarstellerin

Amy Adams, "Arrival"

Taraji P. Henson, "Hidden Figures"

Sandra Hüller, "Toni Erdmann"

Isabelle Huppert, "Elle"

Natalie Portman, "Jackie"

Bester Hauptdarsteller

Adam Driver, "Paterson"

Colin Farrell, "The Lobster"

Luis Gnecco, "Neruda"

Peter Simonischek, "Toni Erdmann"

Adrian Titieni, "Bacalaureat"

Beste Nebendarstellerin

Olivia Colman, "The Lobster"

Lily Gladstone, "Certain Women"

Kate McKinnon, "Ghostbusters"

Janelle Monáe, "Moonlight"

Michelle Williams, "Manchester by the Sea"

Studiocanal Ralph Fiennes in "A Bigger Splash"

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali, "Moonlight"

Tom Bennett, "Love & Friendship"

André Holland, "Moonlight"

Shia LaBeouf, "American Honey"

Ralph Fiennes, "A Bigger Splash"

Bestes Originaldrehbuch

Maren Ade, "Toni Erdmann"

Guillermo Calderón, "Neruda"

Efthymis Filippou, Yorgos Lanthimos, "The Lobster"

Noah Oppenheim, "Jackie"

Cristi Puiu, "Sieranevada"

Bestes adaptiertes Drehbuch

David Birke, "Elle"

Xavier Dolan, "Einfach das Ende Welt"

Eric Heisserer, "Arrival"

Kelly Reichardt, "Certain Women"

Whit Stillman, "Love & Friendship"

Bester fremdsprachiger Film

"Elle"

"Neruda"

"Sieranevada"

"Toni Erdmann"

"Vor der Morgenröte"