Oscar-Nominierungen 2019 Die Edelschrotthalde

Die Oscars werden in diesem Jahr keinen Moderator haben. Wegen homophober Witze, die er vor einigen Jahren gemacht hatte, war der ursprünglich für die Aufgabe gewonnene Comedian und Schauspieler Kevin Hart nicht mehr haltbar. Mehr noch als eine Person, die am 24. Februar durch die Preisverleihung führt, fehlt in diesem Jahr aber jemand, der den Sinn hinter den Nominierungen (hier finden Sie den Überblick) erkennen könnte.

Noch nie für Cinephilie bekannt, hat die Academy 2019 so viel Edelschrott wie selten ausgewählt. Dazu gehört Bradley Coopers dumpfe "A Star is Born"-Variation, die vermeintlich seelenlosen weiblichen Pop gegen ehrliche Männer-Mucke ausspielt. Aber auch die zwei Nominierungen für "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck lassen einen verzweifeln (lesen Sie hier, welche Filme unsere Redaktion nominiert hätte.)

Warum der schon fast unterhaltsam misslungene Film über einen an Gerhard Richter angelehnten Maler nicht eine ähnlich scharfe Diskussionen um ästhetische Verantwortung gegenüber deutscher Geschichte ausgelöst hat wie jüngst Takis Würgers Roman "Stella" oder vor über einem Jahrzehnt Jonathan Littells "Die Wohngesinnten", kann nur verwundern. Ist die Filmkritik so viel weniger rigoros als die Literaturkritik?

Über böse weiße Männer lachen

Vor allem aber mutet Henckel von Donnersmarcks 188-minütiger Biopic-Brocken neben Pawel Pawlikowskis elegantem 88-Minüter "Cold War" - beide sind sowohl für die beste Kamera als auch für den besten fremdsprachigen Film nominiert - noch einmal verblasener an. Man könnte das als künstlerische Bandbreite, die die Oscars abzudecken versuchen, schönreden. Doch dafür ist die Binnenvarianz zu gering.

Filmische Abstraktion scheint die Academy nur in Hochglanz-Schwarz-Weiß goutieren zu können - siehe die vielen "nods" für "Roma" und eben "Cold War". Barry Jenkins' leuchtend buntes Filmexperiment "If Beale Street Could Talk", das seine schwarzen Protagonisten sowohl als Archetypen modelliert als sie auch in ihrer rassistischen Gegenwart verankert, gehört dagegen zu den großen Verlierern der Nominierungsrunde.

Dann lieber, so scheinen es sich die Abstimmungsberechtigten eingeredet zu haben, die hochtourige Agitprop von "BlacKkKlansman" oder "Vice", die einen befreit über böse weiße Männer lachen lassen, ohne dass man seine mögliche Komplizenschaft in Rassismus und Populismus reflektieren müsste.

Natürlich werden die Oscars nie allen Ansprüchen genügen können, weder denen an ästhetische noch an politische Vielfalt. Das ist nicht unbedingt zu ihrem Nachteil: Dass man diese Ansprüche überhaupt noch an den Preis erhebt und erhitzt darüber debattiert, spricht für seine andauernde Relevanz.

Was ist mit den Regisseurinnen?

Genauso klar ist, dass nur die Kombination mit anderen Auszeichnungen, allen voran denen internationaler Festivals, einen echten Überblick über Höhepunkte weltweiten Filmschaffens bieten kann. So haben besonders Cannes und Locarno dafür gesorgt, dem asiatischen Kino in einem herausragenden Jahr ("Shoplifters", "Burning", "A Long Day's Journey Into Night", "A Land Imagined") eine angemessene Plattform zu bieten.

Mit internationalen Festivals haben die Oscars aber eines auch gemein: Sie ignorieren das Schaffen von Regisseurinnen nachhaltig und vehement. Nicht nur ist nach der Nominierung von Greta Gerwig 2018 die Riege der Kandidaten für die beste Regie wieder rein männlich. Unter den 29 Langspielfilmen, die in diesem Jahr ausgewählt wurden, sind nur drei von Frauen: "Can You Ever Forgive Me?" von Marielle Heller, "Capernaum" von Nadine Labaki und "Maria Stuart, Königin von Schottland" von Josie Rourke, letzterer allein in technischen Kategorien.

An mangelnden Optionen kann es nicht gelegen haben, Hauptwerke von Debra Granik, Lucrecia Martel, Lynne Ramsay oder Alice Rohrwacher wären im Angebot gewesen. Aber selbst bei der Tragikomödie "Can You Ever Forgive Me?", die mit Melissa McCarthy als bester Hauptdarstellerin und Richard E. Grant als bestem Nebendarsteller die prominentesten Nominierungen einfahren konnte, scheint eine gedankliche Sperre geherrscht zu haben, die Schauspielleistungen mit Hellers Regieleistung in Verbindung zu bringen.

Die Sperre heißt Sexismus - und wann die bei den Oscars überwunden sein wird, ist die wohl drängendste Frage, der sich die Oscars stellen müssen.