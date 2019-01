Oscars 2019 Wer soll nominiert werden?

Lars-Olav Beier

Christian Thiel

Beste Hauptdarstellerin

Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "The Wife"

Olivia Colman, "The Favourite" (Deutscher Kinostart: 24.1.)

KiKi Layne, "If Beale Street Could Talk" (7.3.)

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Kommentar: Viele historische Rollen, Olivia Colman als sieche Königin Anne überragt.

Bester Hauptdarsteller

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Stephan James, "If Beale Street Could Talk"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book" (31.1.)

Robert Redford, "Ein Gauner & Gentleman" (28.3.)

Kommentar: Ein Abschieds-Oscar für Redford? Mir hat Viggo Mortensen am meisten Freude bereitet.

20th Century Fox Rachel Weisz (links) und Emma Stone in "The Favourite"

Beste Nebendarstellerin

Linda Cardellini, "Green Book"

Regina King, "If Beale Stet Could Talk"

Thomasin Harcourt McKenzie, "Leave No Trace"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

Kommentar: Starke Auswahl, Stone und Weisz verdienen einen Doppel-Oscar.

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali, "Green Book"

Adam Driver, "BlackkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Michael B. Jordan, "Black Panther"

Brian Tyree Henry, "If Beale Street Could Talk"

Kommentar: Harte Entscheidung. Aber der Gewinner wird nicht weiß sein.

Bestes adaptiertes Drehbuch

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott, "BlackkKlansman"

Peter Fellows, Armando Ianucci, Ian Martin, Fabien Nury, David Schneider, "The Death of Stalin"

Josh Singer, "First Man"

Barry Jenkins, "If Beale Street Could Talk"

Debra Granik, "Leave No Trace"

Kommentar: Jenkins gelingt eine tolle James-Baldwin-Adaption. Bislang wagte sich Hollywood an den Autor nicht richtig heran.

Bestes Originaldrehbuch

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga, "The Green Book"

Deborah Davis, Tony McNamara, "The Favourite"

Scott Beck, John Krasinski, Bryan Woods, "A Quiet Place"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Phil Lord, Rodney Rothman, "Spider-Man, Into the Spider-Verse"

Kommentar: Böser Witz ("The Favourite") oder warmherziger ("Green Book")? Das ist hier die Frage.

imago/ ZUMA Press "Black Panther"

Beste Bildgestaltung

Rachel Morrison, "Black Panther"

Linus Sandgren, "First Man"

Sean Porter, "Green Book"

Charlotte Bruus Christensen, "A Quiet Place"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Kommentar: Deine Chance, Hollywood! Morrison oder Christensen. In kaum einem Gewerk sind Frauen so unterrepräsentiert.

Bester nicht-englischsprachiger Film

"Birds of Passage" (Frühjahr 2019)

"Capernaum"

"Cold War"

"Roma"

"Shoplifters"

Kommentar: Große Auswahl hervorragender Filme, doch alle Wege führen über "Roma".

Beste Regie

Alfonso Cuarón, "Roma"

Peter Farrelly, "Green Book"

Debra Granik, "Leave No Trace"

Barry Jenkins, "If Beale Street Could Talk "

John Krasinski, "A Quiet Place"

Kommentar: Zeichnet Hollywood Cuarón aus, obwohl er mit Netflix fremdging?

Netflix "Roma"

Bester Film

"BlackkKlansman"

"Black Panther"

"Cold War"

"The Favourite"

"Green Book"

"If Beale Street Could Talk"

"Roma"

"Spider-Man: Into the Spider-Verse"

"A Star Is Born"

"A Quiet Place"

Kommentar: Große Bandbreite und Vielfalt, "Bohemian Rhapsody" wird am Ende jedenfalls nicht gewinnen.

Hannah Pilarczyk

Christian O. Bruch/ laif

Beste Hauptdarstellerin

Juliette Binoche, "Meine schöne innere Sonne"

Olivia Colman, "The Favourite"

Elsie Fisher, "Eighth Grade" (noch ohne deutschen Kinostart)

Joanna Kulig, "Cold War"

Zhao Tao, "Asche ist reines Weiß" (21.2.)

Kommentar: Fishers unsichere Achtklässlerin hat mich am meisten gerührt, Binoche am meisten amüsiert, die größte Bandbreite hat aber Zhao Tao bewiesen.

Bester Hauptdarsteller

Christian Bale, "Vice" (21.2.)

Ben Foster, "Leave No Trace"

Daniel Giménez Cacho, "Zama"

Ethan Hawke, "First Reformed" (noch ohne deutschen Kinostart)

Joacquin Phoenix, "A Beautiful Day"

Kommentar: Für die Rolle des zweifelnden Priesters wurde Hawke nicht geboren, diese Rolle hat er sich er-lebt. Einen besseren Zeitpunkt für einen Oscar könnte es für ihn kaum geben.

ddp/ INTERTOPICS/ LMKMEDIA Regina King in "Beale Street"

Beste Nebendarstellerin

Sakura Ando, "Shoplifters"

Zoe Kazan, "The Ballad of Buster Scruggs"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Thomasin Harcourt McKenzie, "Leave No Trace"

Rachel Weisz, "The Favourite"

Kommentar: Als Mutter, die das Glück ihres Kindes nicht schützen kann, zeigt sich King als wahrer scene stealer.

Bester Nebendarsteller

Daniel Kaluuya, "Widows"

Sam Rockwell, "Vice"

Alex Wolff, "Hereditary"

Steven Yeung, "Burning" (noch ohne deutschen Kinostart)

Kommentar: Eine Kategorie voller großartiger Bösewichter, von denen Yeung seiner Figur den gefährlichsten Charme verleiht.

Bestes adaptiertes Drehbuch

Ali Abbasi, Isabella Eklöf, John Ajvide Lindqvist, "Border" (11.4.)

Hu Bo, "An Elephant Sitting Still"

Lee Chang-Dong, Oh Jungmi, "Burning"

Debra Granik, Anne Rosellini, "Leave No Trace"

Lucrezia Martel, "Zama"

Kommentar: Meisterhaft verzahnt Hu Bo seine Vignetten zu einer großen Erzählung über das heutige China und hält dabei über vier Stunden die Spannung.

Bestes Originaldrehbuch

Maria Camila Arias, Cristina Gallego, Jacques Toulemonde Vidal, "Birds of Passage"

Bo Burnham, "Eighth Grade"

Janusz Glowacki, Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Alice Rohrwacher, "Glücklich wie Lazzaro"

Paul Schrader, "First Reformed"

Kommentar: Sowohl bei Rohrwacher als auch Schrader sind die fantastischen Elemente perfekt eingefügt in ihre zutiefst empathischen Erzählungen. Zwei auf der Höhe ihres Könnens.

Amazon/ Capelight Pictures Dakota Johnson in "Suspiria"

Beste Bildgestaltung

James Laxton, "If Beale Street Could Talk"

Hélène Louvart, "Glücklich wie Lazzaro"

Sayombhu Mukdeeprom, "Suspiria"

Robbie Ryan, "The Favourite"

Lukasz Zal, "Cold War"

Kommentar: Wenn Zal und Pawlikowski bis an ihr Lebensende zusammen Schwarz-weiß-Filme im Akademieformat drehen, würde ich mich nicht beschweren. Mukdeeproms Horror-Pastiche sticht jedoch als Einzelleistung heraus - und das bei einer wahrhaft ikonischen Vorlage.

Bester nicht-englischsprachiger Film

"Burning"

"Cold War"

"Glücklich wie Lazzaro"

"Shoplifters"

"Zama"

Kommentar: Der offizielle Favorit "Roma" hat mich in seiner Offensichtlichkeit nicht reizen können. Die fiebrige Faszination von "Zama" hält dagegen unvermittelt an.

Beste Regie

Debra Granik, "Leave No Trace"

Barry Jenkins, "If Beale Street Could Talk"

Lynne Ramsay, "A Beautiful Day"

Alice Rohrwacher, "Glücklich wie Lazzaro"

Paul Schrader, "First Reformed"

Kommentar: Von unfassbarer Gewalt bis bitterstem Humor weiß Lynne Ramsay ihren Film zu strecken und gleichzeitig zusammenzuhalten.

ddp images/ INTERTOPICS/ LMKMEDIA Ltd. Ethan Hawke und Amanda Seyfried in "First Reformed"

Bester Film

"A Beautiful Day"

"Burning"

"Cold War"

"Eight Grade"

"First Reformed"

"Glücklich wie Lazzaro"

"If Beale Street Could Talk"

"Leave No Trace"

"Zama"

Kommentar: Viel ist 2018 von US-Blockbustern wie "Black Panther" oder "A Star Is Born" die Rede gewesen, mir erschien die Renaissance des US-Independent-Kino der größere künstlerische Triumph - und "First Reformed" als der richtungsweisende Film des Jahres.