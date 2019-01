Oscar-Nominierungen "The Favourite" und "Roma" sind Favoriten

Unter anderem geht "The Favourite" von Regisseur Yorgos Lanthimos in den Kategorien "Bester Film", "Beste Regie" und "Beste Hauptdarstellerin" ins Rennen. Damit konkurriert die Historienfarce in genau diesen Kategorien mit dem Schwarzweiß-Drama "Roma"von dem Mexikaner Alfonso Cuarón. Mit insgesamt zehn Nominierungen sind die Historienfarce und die Netflix-Produktion Favoriten bei den Oscars. Ihnen folgen mit jeweils acht Nominierungen "A Star is Born" und "Vice". Das teilte die Oscar Academy mit.

In der wichtigsten Kategorie "Bester Film" gehen so neben "The Favourite" (lesen Sie hier die ausführliche Kritik auf SPIEGEL ONLINE) folgende sechs weitere Werke ins Rennen: "Black Panther", "BlacKkKlansman" "Bohemian Rhapsody", "Green Book", "A Star Is Born" und "Vice".

"Roma" ist außerdem für den Auslands-Oscar nominiert, der Kategorie, in der auch der deutsche Beitrag "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck ins Rennen um die wichtigsten Filmauszeichnungen geht. Die zweite Nominierung hat das Künstlerporträt in der Kategorie "Beste Kamera". Zuletzt holte 2007 Florian Henckel von Donnersmarck mit dem Stasi-Film "Das Leben der Anderen" die Trophäe nach Deutschland.

Als beste Hauptdarstellerinnen stehen Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close, "Die Frau des Nobelpreisträger", Olivia Colman, ("The Favourite"), Lady Gaga ("A Star Is Born") und Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?) zur Wahl.

Christian Bale ("Vice"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") und Viggo Mortensen ("Green Book") sind als beste Hauptdarsteller nominiert.

Die Oscars werden in diesem Jahr zum 91. Mal vergeben - in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar.