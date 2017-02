Oscar-Panne Diese Menschen hätten eingreifen können

Das Gesicht von Warren Beatty verriet schon beim Öffnen des Umschlags: Hier stimmt etwas nicht. Er wusste nur nicht, wie er damit umgehen sollte.

Hätte Beatty auf die Beschriftung des roten Kuverts geschaut, wäre klar gewesen, dass er die falsche Karte in der Hand hielt. Auf dem Umschlag stand nämlich nicht "Best Picture". Sondern: "Actress in a Leading Role". Beatty liest auf der Karte "Emma Stone, La La Land", und weil er weiß, dass dies nicht stimmen kann, schaut er nochmals in den Umschlag, sucht nach einer weiteren Karte. Doch da ist nichts.

Hier hätte Beatty reagieren können. Doch er war unsicher. Er zeigte die Karte seiner Co-Presenterin Faye Dunaway, die dann den falschen Film vorlas: "La La Land".

In diesem Moment wussten auch zwei Mitarbeiter der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Cooper, dass eine schreckliche Panne passiert war. Tagelang hatten Martha Ruiz und Brian Cullinan alle Gewinner auswendig gelernt. Sie trugen an diesem Abend die größte Verantwortung, die korrekten Umschläge zu überreichen. Ruiz und Cullinan hatten im allerwichtigsten Moment versagt, ein Albtraum wurde wahr. Sie hätten sofort auf die Bühne rennen und sagen können: "Entschuldigen Sie, Mr. Beatty, wir haben die Umschläge verwechselt." Doch auch Ruiz und Cullinan griffen nicht ein.

In einem Twitter-Statement bat Pricewaterhouse Cooper für die Panne um Entschuldigung. Brian Cullinan trage nicht nur Schuld an der Verwechslung, er habe auch nicht schnell genug reagiert, nachdem der Fehler passiert war.

Brian Cullinan hatte vergessen, den Umschlag "Beste Hauptdarstellerin" wegzuwerfen und ihn stattdessen Warren Beatty in die Hand gedrückt. War Cullinan abgelenkt, weil er mit seinem Telefon beschäftigt war? Nur drei Minuten vor seinem Missgeschick hat er offenbar ein Foto von Emma Stone mit ihrem Oscar als beste Darstellerin getwittert, berichtet die Huffington Post. Der Tweet ist mittlerweile gelöscht.

Drei Menschen ließen die peinliche Situation einfach laufen, während Show-Verantwortliche mit Headsets über die Bühne huschten. Auch dem Team von "La La Land" dämmerte allmählich, dass etwas schief lief. Trotzdem hielten die Produzenten ihre Dankesreden - zwar bereits leicht irritiert, doch noch entschlossen.

Auch Produzent Fred Berger war bereits im Bilde, als er das Mikrofon ergriff und seiner Familie dankte für einen Preis, den er nicht gewonnen hatte. Mittlerweile müssen alle auf der Bühne Bescheid gewusst haben, und Berger war der erste, der sich ein Herz fasste und seinen großen Oscar-Moment mit den Worten abkürzte: "Und übrigens, wir haben verloren." Produzent Jordan Horowitz ergänzte dann: "Es gab einen Fehler. 'Moonlight', ihr habt gewonnen."

"Moonlight"-Regisseur Barry Jenkins sagte nach der Verleihung, er sei sprachlos gewesen. So etwas sei während einer Oscar-Verleihung noch nie vorgefallen, und sicher habe jeder auf sein Gesicht gestarrt, sagte Jenkins laut "Washington Post". "Der Eklat hat ein außerordentliches Gefühl noch spezieller gemacht, aber nicht in der Art, wie ich es erwartet hatte."

US-Präsident Donald Trump gab derweil eine eigene Erklärung ab, wie die Panne wohl zustande kam. Seine Theorie: Der Fehler sei nur deshalb passiert, weil die Oscar-Verleihung "so sehr auf die Politik fokussiert" gewesen sei. Das sagte Trump der als ultrarechts eingestuften Website Breitbart News.

Der Abend sei ihm "nicht sehr glamourös" vorgekommen, und er sei ja auch schon bei den Oscars gewesen. "Es hat etwas sehr Spezielles gefehlt", sagte der US-Präsident. Am Ende sei es "traurig" gewesen.