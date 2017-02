Academy-Awards 2017 Der Oscar bewegt sich doch

Zum Schluss gab es kein Entweder-oder. Zum Schluss standen zwei Filmteams auf der Bühne, bedankten sich für die große Ehre und gingen anschließend ganz entspannt weiter zur Backstage-Party.

"Moonlight" oder "La La Land", ein Low-Budget-Drama über schwule und schwarze Lebenswelten oder ein Hochglanzmusical über große Träume und kleine Rückschläge: So einfach sich das Duell zwischen den Filmen medial aufbauschen ließ, so umstandslos löste es sich am Abend auf der Bühne des Dolby Theater in Hollywood in kollegiale Freude auf. Vielleicht hatten sich Warren Beatty und Faye Dunaway doch nicht vertan, vielleicht gab es an diesem Abend wirklich zwei Gewinner: "Moonlight" und "La La Land", Fortschritt und Tradition.

Wer Radikales von diesem Oscarabend erwartete, wurde sicherlich enttäuscht. Wer nur Showbusiness as usual erwartete, aber auch. Moderator Jimmy Kimmel konnte zwar tatsächlich nicht das gespaltene Land einen, wie er zu Anfang seiner Show gleich zugab. Aber sein Motto "Make Trump small again" erfüllte sich dennoch. Hollywood zeigte Einigkeit - in seiner Umarmung von Weltläufigkeit und Diversität, die sich in vielen politisch gefärbten Dankesreden zeigte - und in der Entschlossenheit, als Familie Gleichgesinnter aufzutreten.

Zwar schürte man vor der 89. Verleihung der Awards vielleicht ganz bewusst eine Krawall-Erwartungshaltung, indem die Academy die Sieger erstmals in ihrer langen Geschichte ermunterte, sich politisch zu äußern. Was diese dann auch in ungewöhnlicher Häufigkeit taten, aber eben in gemäßigter, ziviler Form, nicht im wütenden Dissens und Hassparolen, die den öffentlichen Diskurs zu erobern scheinen. "Make Trump small again", das bedeutete auch, ihn nicht die Oscars dominieren zu lassen, indem er trotz Abwesenheit und Twitter-Ruhe ständig offen thematisiert wurde.

Zugegeben, ein bisschen mehr Zug hätte in der Show schon drin sein können. Der Stunt mit den nichtsahnenden Touristen, die mitten aus einer Bustour in den Showpalast geführt wurden, zündete nicht. Auch die Einlagen, in denen Hollywoodgrößen ihren Vorbildern huldigten, wirkten wie unnötige Abfahrten, von denen man zu langsam zurück auf den Highway fand.

Video AP/ DCM Video AFP Video AP Video REUTERS Video AFP Video REUTERS Bester Film AP/ DCM Beste Hauptdarstellerin AFP Bester Hauptdarsteller REUTERS Beste Nebendarstellerin REUTERS Bester Nebendarsteller AFP Beste Regie REUTERS

Überhaupt schien Kimmel nicht sonderlich von dem Abend und den Gästen beeindruckt zu sein. Im Gegensatz zu so vielen Vorläufern, die tanzten und twitterten, was das Zeug hielt, riss er den Abend erstaunlich lässig runter. Es war ja auch in vielerlei Hinsicht eine Extended Version seiner Late-Night-Show: Die endlose Kabbelei mit Matt Damon endete auch an diesem Abend nicht. Und das "mean tweets"-Segment, in dem Stars gehässige Tweets über sich vorlesen, stammt direkt aus seiner TV-Show.

Die Oscar-Show also als verlängerte, sehr viel längere Late-Night-Show? Für die seit Jahren stetig sinkenden Einschaltquoten des ABC-Großevents wäre das wahrscheinlich eher ein Lichtblick, denn seit dem Wechsel im Weißen Haus mit all seinen verunsichernden Nachrichten, werden Late-Talker wie Kimmel, Seth Meyers, Samantha Bee oder Stephen Colbert wieder wichtiger - und beliebter. Sie fungieren als beharrliche Navigatoren durch den Irrsinn, mal von Wut befeuert wie Bee, mal von investigativem Eifer getrieben wie Meyers, aber immer getragen von der Lässigkeit eines lang erprobten Stand-ups, wie ihn eben auch Kimmel in dieser Nacht hingelegt hat.

Von den Oscars zur nächsten Late-Night-Show ist 2017 also nicht mehr weit. Das ist ungewohntes Terrain für die traditionell betont unpolitischen Oscars. The Show must go on heißt das eiserne Gesetz der Unterhaltungsbranche, und das muss sie eben auch in Zeiten politischer Unsicherheit, wenn nicht gar Repression. Die 89. Verleihung, die erste unter Präsident Trump, hat aber gezeigt, dass etwas rumort und sich verändert.

"Kunst kennt keine Grenzen" Die besten Zitate des Abends. Zitate starten: Klicken Sie auf den Pfeil

Mahershala Ali hat als erster Muslim einen Darsteller-Oscar gewonnen. Überhaupt haben nach elf Jahren Pause wieder afroamerikanische Darsteller Preise gewonnen, und das mit Filmen, die richtig Geld machen. "Hidden Figures" ist in den USA der kommerziell erfolgreichste Film unter allen Nominierten für den besten Film gewesen. Und "Moonlight", der mit einem Budget von nur 1,5 Millionen Dollar günstigste Film, der jemals den Hauptpreis gewonnen hat, hat auch schon mehr als das Zehnfache eingespielt.

Die Academy öffne sich jeden Tag ein Stück weiter, werde diverser, werde vielfältiger, so die Vorsitzende Cheryl Boone Isaacs. Womöglich waren es also Wachstumsschmerzen, die wir in der Sonntagnacht an Hollywood beobachtet haben. Noch kann die Filmbranche nicht mit allen Herausforderungen, denen sie ausgesetzt ist, umgehen. Digitalisierung, Internationalisierung, Geschlechtergerechtigkeit - neben strukturellem Rassismus gibt es ja noch so viele Felder mehr, in denen sich Hollywood anstrengen muss, um relevant zu bleiben.

Im nächsten Jahr könnte man zum Beispiel mal wieder danach fragen, warum es keine Frau unter die Nominierten für die beste Regie geschafft hat - mit Andrea Arnold, Maren Ade oder Ava DuVernay hätte es aktuell viele Kandidatinnen gegeben. Doch das kann gern eine Aufgabe für 2018 werden. In diesem Jahr haben sich die Academy Awards dem akutesten Problem angenommen und sich respektabel geschlagen.

Und letztlich, wenn auch unfreiwillig, mit einem spektakulären Plot-Twist am Ende der Show eine schon jetzt unvergessliche Story geschaffen, die sich eben nicht darin erschöpft, "die politischsten Oscars aller Zeiten" zu sein. Das mögen sie durchaus gewesen sein, denn bis dato war es eher üblich, politische Statements auszubuhen, statt sie zu beklatschen, man erinnere sich an Michael Moore in seiner Anti-Bush-Rede von 2003, die brutal von Musik übertönt wurde.

Meinungskompass

Aber was wirklich in Erinnerung bleiben wird, ist dieses köstliche Chaos, das sich kein Hollywood-Autor besser hätte ausdenken können: Das alt gewordene Superstar-Pärchen, Bonnie & Clyde, über das sich jeder gehässige Witz verbietet, der offenbar vertauschte Umschlag, der Moment der Ratlosigkeit. Dann das heldenhafte Eingreifen von "La La Land"-Produzent Jordan Horowitz, der die Situation im Alleingang klärt: "Es gab einen Fehler, 'Moonlight' hat gewonnen." Und der zerknirschte Jimmy Kimmel, der die einzigartige Schmach bereitwillig auf sich nimmt: "Ich hab euch von Anfang an gesagt, dass ich es vermasseln werde." Herrlich, wie im Kino!

Aber inmitten all dieser Wirrungen: kein böses Wort auf der Bühne, keine Gespaltenheit, kein Hass und keine Häme. Das ist die Botschaft dieser Academy Awards. Chaos mag gerade überall herrschen, vom Weißen Haus bis hin zu den Oscars. Doch wenn man zu einem respektvollen Umgang zueinander findet, gibt es nur Gewinner.