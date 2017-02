"La La Land" statt "Moonlight" Panne bei den Oscars - falscher Film als Gewinner ausgerufen

Die Show war nur mäßig spannend, doch ganz am Ende gab's einen echten Wachmacher bei der Oscar-Verleihung: In der wichtigsten Kategorie des Abends, "bester Film", wurde der falsche Gewinner verkündet - "La La Land" statt "Moonlight".

Filmstar Waren Beatty öffnete den Umschlag mit dem Gewinnertitel, zögerte lange, sagte dann "The Oscar goes to.... 'La La Land'". Die Filmcrew des Musicals kam auf die Bühne, der Produzent setzte zur Dankesrede an... und wurde unterbrochen. Denn offenbar war eine Panne passiert: Nicht "La La Land" hatte gewonnen, sondern das Drama "Moonlight".

Gastgeber Jimmy Kimmel entschuldigte sich, nach dem er den Fehler aufgedeckt hatte: "Ich wusste, ich würde diese Show vermasseln". Beatty lachte nervös. Auf der Karte habe "Emma Stone, La La Land gestanden", sagte er. Deshalb habe er auch so lange gezögert.

Eine mögliche Erklärung: Die Umschläge könnten vertauscht worden sein. Mehr dazu in Kürze bei SPIEGEL ONLINE.

Favorit "La La Land" setzt sich durch

"La La Land" war trotzdem der große Gewinner des Abends. Der Film war in 14 Kategorien nominiert und gewannt am Ende sechs davon. Darunter unter anderem für die beste Kamera, beste Filmmusik und die beste Regie.

Hauptdarstellerin Emma Stone wurde außerdem zur besten Schauspielerin gekürt und setzte sich gegen Meryl Streep, Natalie Portman, Ruth Negga und Isabelle Huppert durch. In der Kategorie bester Hauptdarsteller zeichnete die Akademie Casey Affleck für seine Darbietung in "Manchester by the Sea" aus.

Kein Oscar für deutschen Film "Toni Erdmann"

Der deutsche Beitrag "Toni Erdmann" ging bei der Oscar-Verleihung leer aus. Auch für den deutschen Dokumentarfilmer Marcel Mettelsiefen und den Komponisten Hauschka gab es keine Oscars.

Der Preis für den besten fremdsprachigen Film ging stattdessen an "The Salesman" aus Iran. Regisseur Ashgar Farhadi nahm die Trophäe aus Protest gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump jedoch nicht persönlich entgegen.

"Meine Abwesenheit geschieht aus Respekt vor den Einwohnern meines Landes und den sechs anderen Ländern, denen durch den unmenschlichen Einreisestopp der USA Verachtung entgegen gebracht wird", ließ Farhadi vorlesen. "Wer die Welt in Kategorien von "Wir" und "unsere Feinde" einteilt, schafft Angst", zitierte Anousheh Ansari weiter aus dem Statement. "Filmemacher kreierten Empathie zwischen uns und anderen, eine Empathie, die wir heute mehr denn je bräuchten."

Farhadis Statement war zunächst die deutlichste Kritik am umstrittenen US-Präsident. Im Vorfeld war viel darüber spekuliert worden, wie politisch die Oscars-Verleihung in diesem Jahr werden würde. Gastgeber Jimmy Kimmel eröffnete seine Moderation auch gleich mit Anspielungen auf Trump. Doch insgesamt hielten sich die Laudatoren und Preisträger zunächst mit scharfer Kritik zurück.

Kimmel sprach in seiner Moderation auch den Rassismus-Vorwurf an, den es nach der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr gegen die Akademie gegeben hatte. Damals waren alle Preise an Weiße vergeben worden. Dass es in diesem Jahr anders würde, wurde gleich zu Beginn deutlich: Mahershala Ali erhielt die erste Trophäe der Nacht für seine Rolle als Nebendarsteller in "Moonlight". Als beste Nebendarstellerin wurde wenig später Viola Davis für ihre Darstellung in "Fences" ausgezeichnet.