Oscar-Newcomer Nominiert, um zu bleiben

Mahershala Ali - nominiert als bester Nebendarsteller, "Moonlight"

Ein Name, den man sich merken sollte: Zum Glück verkürzte der 1974 in Oakland geborene Schauspieler seinen Vornamen vom biblischen Mahershalalhashbaz zum etwas griffigeren Mahershala - weil er sonst nicht auf das Poster zu "The Place Beyond The Pines" gepasst hätte. Schon vorher hatte Ali in TV-Serien wie "The 4400" und "Treme" für Aufmerksamkeit gesorgt, der Durchbruch gelang ihm 2013 als Lobbyist Remy Danton in "House Of Cards". Zuletzt übernahm Ali die Rolle des Mob-Bosses "Cottonmouth" in der Marvel-Serie "Luke Cage". Spätestens jetzt schlägt Alis Stunde aber auch im Kino: Für seine Rolle als fürsorglicher Drogendealer in "Moonlight" gewann er bereits mehr als 20 Preise, für den Nebendarsteller-Oscar gilt er als Favorit. Auch im ebenfalls mehrfach nominierten "Hidden Figures" spielt Ali eine tragende Rolle. Ob er den Oscar bekommt oder nicht, in politisch angespannten Zeiten wie diesen wird der 1999 zum Islam konvertierte Afroamerikaner zwangsläufig zur Symbolfigur für Weltoffenheit und Diversität: Ali ist der einzige Muslim unter den diesjährigen Nominierten. Vor allem aber ein sehr talentierter Schauspieler. (bor)

Mica Levi - nominiert für die beste Musik, "Jackie"

Verkannter Klassiker oder zwiespältiges Vergnügen? Über Jonathan Glazers "Under the Skin" ließ sich 2014 gut streiten, über einen Aspekt aber nicht: Wie einzigartig und entscheidend für die gewollt befremdliche Stimmung die Musik von Mica Levi war. So kam es, dass Levi nach Jahren als experimentelle Solo- und Band-Künstlerin (mit Micachu and the Shapes) plötzlich als Filmkomponistin gefeiert wurde: Sie gewann neben zahlreichen anderen Auszeichnungen den Europäischen Filmpreis und war fortan eine der wenigen Komponistinnen, die im Filmgeschäft gefragt sind. Mit Pablo Larraíns Biopic "Jackie", für das sie erstmalig für den Oscar nominiert ist, scheint sich die Geschichte von "Under the Skin" nun zu wiederholen: "Jackie" war in seiner analytischen Künstlichkeit wohl zu sperrig für eine Nominierung als bester Film, wie die Musik diese Künstlichkeit manchmal befördert, manchmal unterläuft, überzeugte die Academy jedoch. Der Kurzinhalt zu Levis nächsten Film "Vox Lux" ließt sich denn auch wie eine Zusammenfassung ihrer eigenen Karriere: "An unusual set of circumstances brings unexpected success to a pop star." (hpi)

Andrew Garfield - nominiert als bester Hauptdarsteller, "Hacksaw Ridge"

2007, vor seinem ersten Hollywood-Einsatz in Robert Redfords Polit-Parabel "Von Löwen und Lämmern", brachte ihn das Branchenblatt "Variety" in seiner alljährlichen Rubrik "10 Actors to watch" groß heraus. Zehn Jahre später hat Andrew Garfield nun seine erste Oscar-Nominierung - kaum zu glauben, dass es so lange gedauert hat! Die fiebrige Intensität des in den USA geborenen Briten, der immer etwas schüchterner und jungenhafter wirkt, als er in Wahrheit ist, begeisterte schon im britischen TV-Dreiteiler "The Red Riding Trilogy". Wenig später tat er sich in der Ishiguro-Verfilmung "Never Let Me Go" neben Keira Knightley und Carey Mulligan hervor. Als fragiler Zuckerberg-Partner Eduardo Severin in "The Social Network" wurde er erstmals für einen Golden Globe nominiert - und dann kam zweimal "Spider-Man". Marvels zwischen Draufgängertum und Heldenverantwortung zerrissene Comic-Ikone war die ideale Rolle für Garfield, der übermenschlichen Figuren auch nach seinem vorläufigen Abschied aus dem Blockbuster-Geschäft treu blieb. In Mel Gibsons "Hacksaw Ridge" spielt der 33-Jährige den so frommen wie tapferen Samariter-Soldaten Desmond Doss; in Martin Scorseses "Silence" einen Missionar, der sich für Jesus hält. (bor)

Bradford Young - nominiert für die beste Bildgestaltung, "Arrival"

In der Geschichte der Oscars überrascht es, dass es nach 70 Jahren immer noch "erste Male" gibt: Bradford Young ist der erste Schwarze, der für die beste Kamera nominiert ist. In der Debatte um #oscarssowhite, die sich 2015 an den ausgebliebenen Nominierungen für Ava DuVernay (Regie) und David Oyelowo (Hauptdarsteller) für das Martin-Luther-King-Porträt "Selma" entwickelte, hätte die fehlende Anerkennung für Young mindestens genauso laut beklagt werden müssen: Seine furiose Kameraarbeit hatte entscheidenden Anteil daran, wie spannungsreich der Film und wie eindrucksvoll Oyelowo waren. Doch Young musste anscheinend beweisen, dass er auch ganz anders kann, bevor er mit einer Nominierung belohnt wurde: In "Arrival" entwarf er eine poetische Bilderwelt, die frei von den kriegerischen Motiven anderer Alien-Invasion-Filme war. Dass Amy Adams hier zu einer Sci-Fi-Heldin völlig neuen Zuschnitts wurde, lag nicht zuletzt an Youngs behutsamer Kamera, die nicht den Effekt, sondern die Emotion suchte. Ob er bei seinem nächsten Projekt, dem Han-Solo-Spin-Off, genauso eigensinnig arbeiten kann, ist fraglich, macht aber umso neugieriger auf den Film. (hpi)

Ruth Negga - nominiert als beste Hauptdarstellerin, "Loving "

Ein subtiler Film über race relations, keiner, der seine moralische Überlegenheit wie einen Orden präsentiert: Jeff Nichols' "Loving" über den weißen Richard und die schwarze Mildred Loving, die bis zum US-Supreme Court gingen, um für die Rechtmäßigkeit ihrer Ehe zu kämpfen, war genau das, was sich viele von einem sozialkritischen Kino wünschten. Doch nach seiner mit Spannung erwarteten Premiere im Wettbewerb von Cannes 2016 wurde es augenblicklich wieder ruhig um "Loving" - als hätte sich die Unaufgeregtheit der Erzählung direkt auf das Publikum übertragen. In den USA enttäuschte der Film am Boxoffice, der Kinostart in Deutschland wurde mehrfach verschoben, zurzeit steht kein neuer Termin an. Umso bemerkenswerter ist es, dass es Hauptdarstellerin Ruth Negga dennoch unter die Nominierten geschafft hat: Die gebürtige Äthiopierin, die in Irland aufgewachsen ist und bislang hauptsächlich im Theater und in TV-Serien (u.a. "Misfits") auftrat, erscheint nicht gerade die Idealbesetzung für eine schwarze Südstaatlerin zu sein. Doch ein Blick aus Neggas riesigen, wissenden Augen straft einen Lügen. In diesem Oscar-Jahr ist Negga noch krasse Außenseiterin, doch es sollte sehr verwundern, wenn sich das in naher Zukunft nicht ändert. (hpi)

