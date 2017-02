+++Liveticker+++ Oscar für Deutschland?

Na, die Oscars werden 89. Und wir kriegen nix davon. Soll aber auch nicht so lecker sein, dieses Gold.

Und wer darf die dann essen, Veit? Ihr auch? Und wer wird hier eigentlich 89?

Wolfgang Puck darf natürlich nicht fehlen. Der Starkoch, der seit Jahren für die Speisen bei den Oscars zuständig ist, hat auch in diesem Jahr wieder eine goldverzierte Torte mitgebracht.

Apropos Hauptdarstellerin: Kollege Borcholte und ich haben unsere Tipps für die wichtigsten Kategorien abgegeben - und Sie gefragt, wen Sie vorne sehen. Bei den Hauptdarstellerinnen haben Sie sich für Emma Stone entschieden. Sie landete mit 36 Prozent vor Isabelle Huppert (25 Prozent) und Natalie Portman (21 Prozent)

Eine mittlere Krise ist auf dem roten Teppich ausgebrochen: Fäden haben sich vom Stoff gelöst, was bei diesem Stöckelschuhevent eine nicht zu unterschätzende Gefahr darstellt. Es wird hektisch telefoniert. Dann schreitet der Krisenstab mit Schere und Staubsauger zur Tat.

Eine wird aber heute vermutlich nicht über den roten Teppich laufen: Natalie Portman - nominiert als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Jackie Kennedy in "Jackie" - teilte dem Portal "People.com" mit, nicht zur Gala zu kommen - Grund sei ihre Schwangerschaft.



Bei den Oscars sind Stars, aber auch immer massenhaft Sternchen, die irgendwann mal groß werden möchten. Sie gehen als erstes über den Teppich. Stets mit dabei: Helfer, die den Fotografen und Journalisten helfen, der Figur einen Namen zu geben.

Aber natürlich geht es vorrangig um die Filme. Wie viele seiner 14 Nominierungen kann "La La Land" in Oscar-Trophäen umwandeln? Geht der Oscar für den besten Film am Ende doch an "Moonlight"? Sieben afroamerikanische DarstellerInnen sind nominiert, so viele wie nie, wer von ihnen wird gewinnen? Hollywood und Diversity - oder Inklusion, wie es die mit zahlreichen neuen Mitgliedern aufgefüllte Academy nennt, wird eines der bestimmenden Themen heute Nacht sein.

Guten Abend und herzlich willkommen auch von mir aus Berlin! Es verspricht ja eine durchaus interessante Nacht zu werden. Erstmals in ihrer langen Geschichte forderte die Academy die Oscar-Gewinner auf, sich gerne politisch zu äußern, ein Novum auf der Veranstaltung, die sich sonst gerne strikt dem Showbiz-Gesetz unterordnet: No politics please. Das wird heute Nacht, bei der ersten Oscar-Verleihung unter Präsident Trump, also sehr wahrscheinlich anders.

Hallo auch aus Hamburg! So gut angezogen sind wir hier leider nicht - die Kollegen vor Ort haben sich aber angemessen in Schale geworfen: Veit Medick (l.) und Marc Pitzke