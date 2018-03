Oscars 2018 "Shape of Water" ist bester Film des Jahres

In Hollywood sind zum 90. Mal die Oscars vergeben worden, die wichtigsten Filmpreise der Welt. Großer Gewinner des Abends ist das Fantasy-Märchen "Shape of Water" - es wurde von der Jury insgesamt mit vier Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem Oscar als bester Film des Jahres. Die Regie führte der Mexikaner Guillermo del Toro, für diese Arbeit wurde er erstmals mit einem Oscar ausgezeichnet. Außerdem gab es Preise für die Filmmusik und das Produktionsdesign.

Video 20th Century Fox

Frances McDormand bekam den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Sie wurde für ihre Rolle in der Tragikomödie "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" ausgezeichnet. Es ist der zweite Oscar für die 60-Jährige. Während ihrer Dankesrede forderte sie alle weiblichen Oscar-Nominierten im Saal auf, sich von ihren Sitzen zu erheben. Dann sagte sie: "Schaut euch um - wir alle haben Geschichten, die erzählt und Projekte, die finanziert werden wollen."

Als bester männlicher Darsteller wurde Gary Oldman gekürt. Der 59-jährige Brite übernahm die Rolle als Winston Churchill in dem Historiendrama "Die dunkelste Stunde". In seiner Dankesrede wandte sich Oldman an seine Mutter: Sie solle schon mal das Teewasser aufsetzen, er bringe Oscar heim.

In diesem Jahr moderierte erneut Jimmy Kimmel die Gala. "Was hier passiert, ist Geschichte", sagte er zu Beginn. "Oscar ist derzeit der beliebteste und meistrespektierte Mann: Er hält seine Hände dort, wo man sie sehen kann." Er sei nie unflätig und habe keinen Penis, sagte Kimmel. "Das ist ein Mann, von dem wir mehr in dieser Stadt brauchen."

"Die Sorte Mann, die Hollywood jetzt braucht" "Dieser Mann hält seine Hände so, dass sie zu sehen sind. Er sagt nie ein unhöfliches Wort, und vor allem hat er keinen Penis. Das ist die Sorte Mann, die Hollywood jetzt braucht." Moderator Jimmy Kimmel über die Oscarstatue "Du kannst das Meer nicht teilen. Aber manchmal kannst du das Meer sein." Viola Davis, Oscarpreisträgerin 2017 ("Fences"), auf die Frage, was #MeToo für sie bedeutet "Wir sind hier, um zu feiern, dass Frauen gemeinsam nicht mehr so hart kämpfen müssen. Ich weiß, dass zukünftige Generationen es einfacher haben werden." Schauspielerin Salma Hayek über #MeToo und Solidarität unter Frauen "Wo Dunkelheit ist, ist auch Hoffnung. Besonders im Weißen Haus." Jimmy Kimmel mit einem Seitenhieb an US-Präsident Donald Trump "Wir sind hier, um zu feiern, wie sehr sich die Bewegung in den vergangenen sechs Monaten verbreitet hat." #MeToo-Initiatorin Tarana Burke "Wir beide sind auch Dreamer: Träume sind das Fundament von Hollywood. Träume sind das Fundament von Amerika." Lupita Nyong'o und Kumail Nanjiani über Hollywood und den US-Einwanderungsstreit über junge illegale Einwanderer, den sogenannten "Dreamern" "Preisträger: Wenn ihr euren Namen hört, dann steht nicht sofort auf. Gebt uns noch 'ne Minute." Jimmy Kimmel witzelt über das Umschlags-Durcheinander im vergangenen Jahr, als fälschlicherweise erst "La La Land" zum Oscargewinner gekürt wurde, obwohl der Film "Moonlight" gewonnen hatte. "Sprecht nicht über uns auf euren Partys, sondern gebt uns gute Rollen. Schaut euch um, wir haben alle Geschichten zu erzählen und Projekte, die finanziert werden müssen." Oscargewinnerin Frances McDormand richtete sich in ihrer Dankesrede an die Entscheidungsträger der Filmbranche. "Wir arbeiten zusammen, um die nächsten 90 Jahre die grenzenlosen Möglichkeiten der Gleichheit, Vielfalt und Inklusion zu stärken." Ashley Judd, gemeinsam mit Anabella Sciorra und Salma Hayek. Alle drei haben massive Vorwürfe gegen Harvey Weinstein erhoben. "Die Welt schaut auf uns. Wir müssen ein Vorbild sein. Wenn wir es schaffen - wenn wir zusammenarbeiten und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz stoppen, dann ... müssen Frauen sie nur noch an jedem anderen Ort ertragen, an dem sie sich aufhalten." Jimmy Kimmel zynisch über den Machtmissbrauch in der Filmbranche und auf der ganzen Welt.

Kimmel spielte damit auf die Missbrauchsvorwürfe gegen Produzent Harvey Weinstein und weitere Männer im Filmgeschäft an. "Die Welt schaut auf uns, wir müssen ein Beispiel setzen", sagte er mit Blick auf die Aufklärung von Missbrauchsfällen und Forderungen nach Gleichberechtigung. Das sei längst überfällig gewesen.

Kimmel kam explizit auf die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern in der Showbranche zu sprechen - am Beispiel von Mark Wahlberg, der bei einem Dreh mehr als tausendmal so viel wie seine Kollegin Michelle Williams verdiente.

Schauspielerin Viola Davis vergab den ersten Oscar des Abends: Sam Rockwell gewann in der Kategorie Bester Nebendarsteller. In "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" spielt der 49-Jährige einen rassistischen Kleinstadtpolizisten.

Als beste Schauspielerin in einer Nebenrolle wurde Allison Janney für ihre Darbietung in "I, Tonya" ausgezeichnet. Die 58-Jährige spielt darin die gnadenlose Mutter einer Eiskunstläuferin. Der Film basiert auf der Geschichte der ehemaligen Eiskunstläuferin Tonya Harding. Es ist Janneys erster Oscar.

Unter den diesjährigen Gewinnern ist auch ein Deutscher: Gerd Nefzer hat den Oscar für die besten visuellen Effekte gewonnen. Der 52-Jährige wurde mit drei Kollegen für die Arbeit am Science-Fiction-Film "Blade Runner 2049" ausgezeichnet.

Alle Entwicklungen der Oscarverleihung können Sie hier in unserem Minutenprotokoll nachlesen.

Die wichtigsten Oscarpreisträger im Überblick:

Bester Film: "The Shape of Water"

Beste Schauspielerin: Frances McDormand, "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Bester Schauspieler: Gary Oldman, "Darkest Hour"

Beste Schauspielerin in einer Nebenrolle: Allison Janney, "I, Tonya"

Bester Schauspieler in einer Nebenrolle: Sam Rockwell, "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Beste Regie: Guillermo del Toro, "The Shape of Water"

Alle Preisträger im Überblick Oscars 2018 Das sind die Gewinner