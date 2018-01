Hollywood "The Shape of Water" für 13 Oscars nominiert

Unter anderem hat "Shape of Water" Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien als bester Film, für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin: 13 Mal ist das Fantasy-Drama von Guillermo del Toro bei den diesjährigen Oscars nominiert. Weitere Favoriten sind unter anderem das biografische Drama "The Darkest Hour" über den britischen Premier Winston Churchill, Christopher Nolans Kriegsfilm "Dunkirk" und das schwarzhumorige Rachedrama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh.

Die diesjährige Oscar-Verleihung steht auch im Zeichen der #metoo-Debatte. Die Schauspielerin und Regisseurin Greta Gerwig wurde für ihren Film "Lady Bird" für die beste Regie nominiert - sie ist die fünfte Frau in der Geschichte der Oscars, die in dieser Sparte auf eine Trophäe hoffen kann. Rachel Morrison, die für "Mudbound" für die beste Kamera nominiert wurde, ist in dieser Kategorie die erste Frau überhaupt.

Für den Streamingdienst Netflix ist es eine gelungene Premiere bei den Nominierungen für die bedeutendsten Filmpreise: Das Rassismusdrama "Mudbound" ist außerdem noch für die beste Nebendarstellerin Mary J. Blige sowie das beste adaptierte Drehbuch nominiert.

Fatih Akins Film "Aus dem Nichts", der im Vorhinein als Favorit in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" gehandelt wurde, ist nicht mehr im Rennen. In der Kategorie werden fünf Werke aus Chile, dem Libanon, Russland, Schweden und Ungarn in das Oscar-Finale geschickt.

Dafür kann es in der Kategorie "Kurzfilm" ein anderer deutscher Beitrag schaffen: Der Film "Watu Wote/ all Of Us" von Katja Benrath und Tobias Rosen ist nominiert. Der in Kenia gedrehte, knapp halbstündige Film beruht auf einer wahren Geschichte: Bei einem Angriff der radikal-islamischen Terrormiliz Al-Shabaab im Jahr 2015 auf einen Bus an der Grenze zwischen Kenia und Somalia hatten sich Muslime schützend vor Christen gestellt. Und die deutschen Regisseure Jakob Schuh und Jan Lachauer wurden mit ihrem Zeichentrickfilm "Revolting Rhymes" ("Es war einmal...nach Roald Dahl") in der Sparte "Animierter Kurzfilm" nominiert.

Auch der Starkomponist Hans Zimmer könnte eine weitere Oscar-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte mit der Filmmusik für Christopher Nolans Kriegsdrama "Dunkirk" seine elfte Nominierung. Zuletzt war er 2015 für die Vertonung von Nolans Science-Fiction-Film "Interstellar" nominiert gewesen. Für "Der König der Löwen" nahm Zimmer 1995 den Oscar entgegen. Ein weiterer Deutscher kann in der Kategorie "Visuelle Effekte" auf eine Trophäe hoffen: Gerd Nefzer ist zusammen mit seinen Kollegen John Nelson, Paul Lambert und Richard R. Hoover für seine Arbeit in "Blade Runner 2049" nominiert.

In den vergangenen Wochen war das NSU-Drama "Aus dem Nichts" mit einem Golden Globe, einem Critics' Choice Award und dem bayerischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Hauptdarstellerin Diane Kruger hatte im vergangenen Jahr für ihre Rolle als verzweifelte Mutter und Ehefrau den Darstellerpreis bei den Filmfestspielen von Cannes gewonnen.

Einen Auslands-Oscar hatte zuletzt Florian Henckel von Donnersmarck 2007 für das DDR-Drama "Das Leben der Anderen" nach Deutschland geholt. Im vergangenen Jahr war Maren Ade mit "Toni Erdmann" nominiert, davor Michael Haneke 2010 mit "Das weiße Band" und im Jahr 2009 Uli Edel mit "Der Baader Meinhof Komplex".

Die Oscars werden in diesem Jahr zum 90. Mal vergeben - in der Nacht vom 4. auf den 5. März.

DIE LISTE ALLER NOMINIERTEN:

BESTER FILM:

"Call Me by Your Name"

"Die dunkelste Stunde

"Dunkirk"

"Get Out"

"Lady Bird"

"Der seidene Faden"

"Die Verlegerin"

"The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers"

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

BESTE HAUPTDARSTELLERIN:

Sally Hawkins in "The Shape of Water"

in "The Shape of Water" Frances McDormand in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" Margot Robbie in "I, Tonya"

in "I, Tonya" Saoirse Ronan in "Lady Bird"

in "Lady Bird" Meryl Streep in "Die Verlegerin"

BESTE NEBENDARSTELLERIN:

Mary J. Blige in "Mudbound"

in "Mudbound" Allison Janney in "I, Tonya"

in "I, Tonya" Lesley Manville in "Der seidene Faden"

in "Der seidene Faden" Laurie Metcalf in "Lady Bird"

in "Lady Bird" Octavia Spencer in "The Shape of Water"

BESTER HAUPTDARSTELLER:

Timothée Chalamet in "Call Me by Your Name"

in "Call Me by Your Name" Daniel Day-Lewis in "Der seidene Faden"

in "Der seidene Faden" Daniel Kaluuya in "Get Out"

in "Get Out" Gary Oldman in "Die dunkelste Stunde"

in "Die dunkelste Stunde" Denzel Washington in "Roman J. Israel, Esq."

BESTER NEBENDARSTELLER:

Willem Dafoe in "The Florida Project"

in "The Florida Project" Woody Harrelson in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" Richard Jenkins in "The Shape of Wate - Das Flüstern des Wassers"

in "The Shape of Wate - Das Flüstern des Wassers" Christopher Plummer in "Alles Geld der Welt"

in "Alles Geld der Welt" Sam Rockwell in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

BESTE REGIE:

"Dunkirk" Christopher Nolan

Christopher Nolan "Get Out" Jordan Peele

Jordan Peele "Lady Bird" Greta Gerwig

Greta Gerwig "Der seidene Faden" Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson "The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" Guillermo del Toro

BESTER ANIMATIONSFILM:

"The Boss Baby" Tom McGrath and Ramsey Naito

Tom McGrath and Ramsey Naito "The Breadwinner" Nora Twomey and Anthony Leo

Nora Twomey and Anthony Leo "Coco - Lebendiger als das Leben" Lee Unkrich and Darla K. Anderson

Lee Unkrich and Darla K. Anderson "Ferdinand - Geht STIERisch ab!" Carlos Saldanha

Carlos Saldanha "Loving Vincent" Dorota Kobiela, Hugh Welchman and Ivan Mactaggart

BESTE KAMERA:

"Blade Runner 2049" Roger A. Deakins

Roger A. Deakins "Die dunkelste Stunde" Bruno Delbonnel

Bruno Delbonnel "Dunkirk" Hoyte van Hoytema

Hoyte van Hoytema "Mudbound" Rachel Morrison

Rachel Morrison "The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" Dan Laustsen

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM (AUSLANDS-OSCAR):

"A Fantastic Woman" Chile

Chile "The Insult" Libanon

Libanon "Loveless" Russland

Russland "On Body and Soul" Ungarn

Ungarn "The Square" Schweden

BESTES KOSTÜMDESIGN:

"Die Schöne und das Biest" Jacqueline Durran

Jacqueline Durran "Die dunkelste Stunde" Jacqueline Durran

Jacqueline Durran "Der seidene Faden" Mark Bridges

Mark Bridges "The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" Luis Sequeira

Luis Sequeira "Victoria & Abdul" Consolata Boyle

BESTER DOKUMENTARFILM:

"Abacus: Small Enough to Jail" Steve James, Mark Mitten und Julie Goldman

Steve James, Mark Mitten und Julie Goldman "Faces Places - Visages Villages" Agnès Varda, JR und Rosalie Varda

Agnès Varda, JR und Rosalie Varda "Icarus" Bryan Fogel and Dan Cogan

Bryan Fogel and Dan Cogan "Die letzten Männer von Aleppo" Feras Fayyad, Kareem Abeed und Søren Steen Jespersen

Feras Fayyad, Kareem Abeed und Søren Steen Jespersen "Strong Island" Yance Ford und Joslyn Barnes

BESTER DOKUMENTAR-KURZFILM:

"Edith+Eddie" Laura Checkoway und Thomas Lee Wright

Laura Checkoway und Thomas Lee Wright "Heaven Is a Traffic Jam on the 405" Frank Stiefel

Frank Stiefel "Heroin(e)" Elaine McMillion Sheldon und Kerrin Sheldon

Elaine McMillion Sheldon und Kerrin Sheldon "Knife Skills" Thomas Lennon

Thomas Lennon "Traffic Stop" Kate Davis und David Heilbroner

BESTER SCHNITT:

"Baby Driver" Paul Machliss und Jonathan Amos

Paul Machliss und Jonathan Amos "Dunkirk" Lee Smith

Lee Smith "I, Tonya" Tatiana S. Riegel

Tatiana S. Riegel "The Shape of Water" Sidney Wolinsky

Sidney Wolinsky "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" Jon Gregory

BESTES MAKE-UP/BESTE FRISUREN:

"Die dunkelste Stunde" Kazuhiro Tsuji, David Malinowski und Lucy Sibbick

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski und Lucy Sibbick "Victoria & Abdul" Daniel Phillips und Lou Sheppard

Daniel Phillips und Lou Sheppard "Wunder" Arjen Tuiten

BESTE FILMMUSIK:

"Dunkirk" Hans Zimmer

Hans Zimmer "Phantom Thread" Jonny Greenwood

Jonny Greenwood "The Shape of Water" Alexandre Desplat

Alexandre Desplat "Star Wars: The Last Jedi" John Williams

John Williams "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" Carter Burwell

BESTER SONG:

"Mighty River" aus "Mudbound" Musik und Text von Mary J. Blige, Raphael Saadiq und Taura Stinson

aus "Mudbound" Musik und Text von Mary J. Blige, Raphael Saadiq und Taura Stinson "Mystery Of Love" aus "Call Me by Your Name" Musik und Text von Sufjan Stevens

aus "Call Me by Your Name" Musik und Text von Sufjan Stevens "Remember Me" aus "Coco" Musik und Text von Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

aus "Coco" Musik und Text von Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez "Stand Up For Something" aus "Marshall" Musik von Diane Warren; Text von Lonnie R. Lynn und Diane Warren

aus "Marshall" Musik von Diane Warren; Text von Lonnie R. Lynn und Diane "This Is Me" aus "The Greatest Showman On Earth" Musik und Text von Benj Pasek und Justin Paul

BESTES SZENENBILD:

"Die Schöne und das Biest" Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer

Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer "Blade Runner 2049" Production Design: Dennis Gassner; Set Decoration: Alessandra Querzola

Production Design: Dennis Gassner; Set Decoration: Alessandra Querzola "Die dunkelste Stunde" Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer

Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer "Dunkirk" Production Design: Nathan Crowley; Set Decoration: Gary Fettis

Production Design: Nathan Crowley; Set Decoration: Gary Fettis "The Shape of Water - Das Flüstern des Wasser" Production Design: Paul Denham Austerberry; Set Decoration: Shane Vieau und Jeff Melvin

BESTER ANIMIERTER KURZFILM:

"Dear Basketball" Glen Keane und Kobe Bryant

Glen Keane und Kobe Bryant "Garden Party" Victor Caire und Gabriel Grapperon

Victor Caire und Gabriel Grapperon "Lou" Dave Mullins und Dana Murray

Dave Mullins und Dana Murray "Negative Space" Max Porter und Ru Kuwahata

Max Porter und Ru Kuwahata "Revolting Rhymes" Jakob Schuh und Jan Lachauer

BESTER KURZFILM:

"DeKalb Elementary" Reed Van Dyk

Reed Van Dyk "The Eleven O'Clock" Derin Seale und Josh Lawson

Derin Seale und Josh Lawson "My Nephew Emmett" Kevin Wilson, Jr.

Kevin Wilson, Jr. "The Silent Child" Chris Overton und Rachel Shenton

Chris Overton und Rachel Shenton "Watu Wote/All of Us" Katja Benrath und Tobias Rosen

BESTER TONSCHNITT:

"Baby Driver" Julian Slater

Julian Slater "Blade Runner 2049" Mark Mangini und Theo Green

Mark Mangini und Theo Green "Dunkirk" Richard King and Alex Gibson

Richard King and Alex Gibson "The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" Nathan Robitaille und Nelson Ferreira

Nathan Robitaille und Nelson Ferreira "Star Wars: Der letzte Jedi" Matthew Wood und Ren Klyce

BESTER TON:

"Baby Driver" Julian Slater, Tim Cavagin und Mary H. Ellis

Julian Slater, Tim Cavagin und Mary H. Ellis "Blade Runner 2049" Ron Bartlett, Doug Hemphill und Mac Ruth

Ron Bartlett, Doug Hemphill und Mac Ruth "Dunkirk" Mark Weingarten, Gregg Landaker und Gary A. Rizzo

Mark Weingarten, Gregg Landaker und Gary A. Rizzo "The Shape of Water" Christian Cooke, Brad Zoern und Glen Gauthier

Christian Cooke, Brad Zoern und Glen Gauthier "Star Wars: Der letzte Jedi" David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce und Stuart Wilson

BESTE VISUELLE EFFEKTE:

"Blade Runner 2049" John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert und Richard R. Hoover

John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert und Richard R. Hoover "Guardians of the Galaxy Vol. 2" Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner und Dan Sudick

Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner und Dan Sudick "Kong: Skull Island" Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza and Mike Meinardus

Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza and Mike Meinardus "Star Wars: Der letzte Jedi" Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan und Chris Corbould

Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan und Chris Corbould "Planet der Affen: Survival" Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon und Joel Whist

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH:

"Call Me by Your Name" James Ivory

James Ivory "The Disaster Artist" Scott Neustadter & Michael H. Weber

Scott Neustadter & Michael H. Weber "Logan - The Wolverine" Scott Frank & James Mangold und Michael Green; Idee: James Mangold

Scott Frank & James Mangold und Michael Green; Idee: James Mangold "Molly's Game" Aaron Sorkin

Aaron Sorkin "Mudbound Virgil Williams und Dee Rees

BESTES ORIGINALDREHBUCH: