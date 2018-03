Hollywood Wie viel #MeToo vertragen die Oscars?

Harvey Weinstein ist wieder da. Der entehrte Filmproduzent lungert auf einem Divan, mitten auf einer Verkehrsinsel am Hollywood Boulevard. Er trägt einen Bademantel, umklammert einen Oscar und rührt sich nicht.

Das kann er auch nicht: Es handelt sich um eine vergoldete Statue. Die Straßenkünstler Plastic Jesus und Ginger Monroe haben sie aufgestellt, nicht weit vom Dolby Theatre, dem Schauplatz der Oscar-Show, um Hollywoods Scheinheiligkeit anzuprangern. Auf dem Sockel steht "Besetzungscouch", das Schlagwort für sexuelle Ausbeutung in der Filmbranche.

Die Installation trifft die Stimmung in Hollywood perfekt - eine Stimmung irgendwo zwischen Glamour und Protest. Das mutmaßliche Monster Weinstein ist längst verstoßen, doch Dutzende weitere stürzten seitdem über ähnliche Vorwürfe. Die Debatte um sexuelle Gewalt und die Rolle von Frauen in dieser von Männern beherrschten Industrie hat erst begonnen.

Mitten in diese Debatte platzen nun die Oscars, das alljährliche Ritual der Selbstbeweihräucherung. Wie soll das gehen, wenn die Kluft zwischen Schein und Sein diesmal so sichtbar ist wie nie zuvor? Wenn es in Wahrheit wenig zu beweihräuchern gibt?

Wie lässt sich feiern und zugleich protestieren?

Gibt es ja eigentlich schon. Die Konkurrenz ist verdient, von formal Gewagtes ("Dunkirk") über schräge Dramen ("Three Billboards") bis zum Rassismus-Horrorhit ("Get Out"). Doch was zählt das, wenn das kaputte System dahinter enttarnt ist?

Wie lässt sich feiern - und zugleich protestieren und Wandel bewirken?

"Das neue Bewusstsein ist unbestreitbar", sagt Maskenbildnerin Lois Burwell, die einen Oscar für "Braveheart" gewann, im Gespräch. "Aber mein Herz gilt der Zeremonie, die unsere Verdienste würdigen soll."

Burwell ist Vizechefin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars vergibt. Sie steht in einem Zelt am roten Teppich vor dem Dolby Theatre, jenem Laufsteg der Stars, der noch unter einer Regenplane steckt. "Keiner von uns lebt in der Steinzeit. Wir wollen uns verändern, aber wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten", sagt Burwell über die Diskussionen, die Hollywood umwälzen.

The show must go on. Hinter Burwell ist der Kärntner Akzent des VIP-Kochs Wolfgang Puck zu hören. Wie jedes Jahr präsentiert Puck der Presse Kostproben seines Mammutmenüs für die 1500 Gäste des Governors Balls, der offiziellen Afterparty. Seine goldbestäubten Schoko-Oscars haben diesmal aber einen faden Nachgeschmack - und das nicht nur wegen des Kontrasts zu den vielen Obdachlosen auf der anderen Seite des Hollywood Boulevards.

Der #MeToo-Konflikt ist überall. In der Woche vor den Oscars sitzen mehr als 1000 Leute im Samuel Goldwyn Theatre, dem Oscar-Hauskino, um die nominierten Kurzfilme zu sehen und deren Schöpfer zu treffen. Zu Beginn läuft ein Werbespot fürs neue Praktikantenprogramm der Academy. Zwei Drittel, lobt deren Chef John Bailey, seien Frauen: "Das ist uns sehr wichtig." Plumper geht es kaum.

Als einer der Oscarkandidaten tritt dann Ex-Basketballstar Kobe Bryant auf die Bühne, er hat den Kurzfilm "Dear Basketball" über seine Liebe zum Sport geschrieben. Die Zuschauer bejubeln ihn. Dass er 2003 eine Klage wegen sexueller Nötigung außergerichtlich beilegte, haben viele wohl vergessen.

Der Red Carpet

Doch nirgends offenbaren sich diese Konflikte krasser als auf dem roten Teppich, wo weibliche Stars für ihre Outfits und Körperform bewertet werden. Bei den Golden Globes, drei Monate nach dem Weinstein-Skandal, trugen die Frauen noch geschlossen Schwarz. Für die Oscars hat die Academy von solchen Gesten abgeraten, man wünscht sich dezentere Signale. "Zieh an, was du willst", empfahl Meryl Streep einer jüngeren Kollegin beim Nominiertenlunch, "aber sag auch, was du sagen willst."

"Es wird schwer sein, nicht darüber zu reden, was gerade passiert", sagte die Oscarpreisträgerin Charlize Theron dem Network ABC, das die Show live überträgt. "Es ist zu folgenreich." Was auch die anderen TV-Sender am Sonntag in die Klemme bringt. Denn die Leute möchten trotz #MeToo weiter "Fashion und Entertainment sehen", findet Jennifer Neal, die Vizepräsidentin des Unterhaltungssenders E!, der wochenlang vom Oscar-Rummel zehrt. "Wir werden das ausbalancieren."

Der Streit hat sogar den Allround-Interviewer Ryan Seacrest erfasst, den "King des Carpets", der mit den meisten Stars per du ist. Eine frühere Stylistin wirft ihm sexuelle Belästigung vor. Seacrest streitet das ab - doch einige Prominente wollen ihn am Sonntag nun vorsichtshalber meiden.

So oder so, die #MeToo-Protagonistinnen dürften nicht lockerlassen. Sie sei "angenehm überrascht", dass sexuelle Belästigung in der Entertainment-Industrie, "ob verbal oder physisch, endlich öffentlich diskutiert" werde, sagte die österreichische Schauspielerin Ina-Alice Kopp, die direkt am Hollywood Boulevard wohnt, zu SPIEGEL ONLINE. Kopp, die unter anderem in der TV-Serie "Glee" aufgetreten ist, hat ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema: "Das verfolgt mich seit den Anfangstagen meiner Karriere."

Die eigentliche Oscar-Gala raubt den Verantwortlichen schon ohne #MeToo den Schlaf. Man muss nur an das Umschlag-Fiasko vom vergangenen Jahr denken, als Faye Dunaway den falschen besten Film verlas. Eine Wiederholung wollen sie vermeiden, indem sie die Umschläge nun klarer markieren - sprich: lesbarer für Veteranen wie Dunaway, 77.

Als 90. Oscarverleihung soll die Jubiläumsshow, die mehrere Hundert Millionen Menschen in mehr als 225 Ländern erreicht, ganz im Zeichen der Geschichte Hollywoods stehen. "Wir wollen sie so unterhaltsam wie möglich machen", sagte Co-Produzentin Jennifer Todd der "New York Times". "Spaß und Witz und tolle Auftritte." Der #MeToo-Kampagne soll freilich ein eigenes Segment gewidmet werden - emotional, würdig, aber streng von der Regie kontrolliert.

Es allen recht machen will - und muss - Late-Night-Talker Jimmy Kimmel, der die Oscar-Show zum zweiten Mal moderiert. "Manche Leute finden, dass Aktivismus keinen Platz hat bei einer Oscar-Übertragung, andere finden, dass wir unsere Pattform genau dafür nutzen sollen", sagte er am Freitag in einem Interview mit "Vanity Fair". "Man muss die richtige Balance finden."

Die eigentliche Oscar-Gala raubt den Verantwortlichen schon ohne #MeToo den Schlaf. Völlig unbefleckt bleibt die Geschichte derweil schräg gegenüber vom Dolby Theatre - im Hollywood Museum, das die Ära verklärt, in der Frauen nur Sexsymbole waren. Ein Kenner, er soll ungenannt bleiben, bewundert die etwas verstaubte Ausstellung, in der Pin-up-Fotos einer nackten Marilyn Monroe hängen. #MeToo? "Das geht zu weit", sagt der Kenner. "Das geht zu weit."

Weiter westlich posieren Touristen vor dem vergoldeten Harvey Weinstein. Dann kommen die Cops, und nach einer Stunde ist die Statue wieder weg.