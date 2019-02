Oscars 2019 "Roma" gewinnt Oscar für beste Kamera

"We Will Rock You" und "We Are The Champions": Die 91. Oscar-Verleihung begann mit einer fulminanten Show-Einlage von Queen. Der Film "Bohemian Rhapsody", der das Leben des Queen-Frontmanns Freddie Mercury nachzeichnet, darf sich in mehreren Kategorien Hoffnung auf die Auszeichnung machen.

Der erste Oscar des Abends für die beste Nebendarstellerin ging an Regina King für ihre Rolle in "If Beale Street Could Talk". Das Drama basiert auf dem gleichnamigen Roman von James Baldwin und handelt von einer schwierigen Liebesbeziehung im Harlem der 1970er-Jahre.

Wenig später wurde "Free Solo" mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm geehrt. "Free Solo" zeigt den Freikletterer Alex Honnold dabei, wie er sich darauf vorbereitet, den Granitfelsen El Capitan ohne Hilfsmittel zu bezwingen. Die deutsch-syrische Doku "Of Fathers and Sons" des Regisseurs Talal Derki ging dagegen leer aus.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Die Auszeichnung für das beste Make-Up gewann "Vice". Durchaus berechtigt: Christian Bale machte für seine Rolle des Vizepräsidenten Dick Cheney eine erstaunliche Verwandlung durch. Der Oscar für das beste Kostümdesign ging kurz darauf an den Sci-Fi-Actionfilm "Black Panther".

Und als erste Schwarze, die je in der Kategorie nominiert war, räumte Hannah Beachler den Preis für das beste Szenenbild in "Black Panther" ab.

ETIENNE LAURENT/ EPA-EFE/ REX Das beste Szenebild ("Black Panther") kam von Hannah Beachler

Danach folgte der erste Oscar für die insgesamt zehn Mal nominierte Netflix-Produktion "Roma". Alfonso Cuarón stand erstmalig selbst hinter der Kamera - und gewann prompt den Preis in der Kategorie "Beste Kamera". Er ist gleichzeitig auch Regisseur des Films.