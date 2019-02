+++ Die Oscar-Verleihung live +++ ... und Action!

Oscars 2019 2/24/19 11:54 PM Hannah Pilarczyk Herzlich willkommen zu unserem Liveticker zu den Oscars 2019, liebe Leserinnen und Leser! Wir freuen uns auf eine lange und vor allem eine spannende Nacht mit Ihnen! Seit "La La Land", nein, "Moonlight" sind die Academy Awards ja wieder für viele Überraschungen gut. Aber so offen wie in diesem Jahr war die Verleihung selten. Gelingt "Roma" der Durchmarsch? Wird "The Favourite" trotz zehn Nominierungen leer ausgehen? Und was ist mit "Werk ohne Autor"? Um all diese Fragen und mehr kümmern sich folgende Leute: Als Chef vom Dienst hat Jonas Leppin ALLES im Blick, die Nachrichten bringt Felix Keßler auf die Seite, die Styles vom roten Teppich Philipp Löwe und Jens Ressing, Angela Ölscher kümmert sich darum, dass die Technik uns nicht im Stich lässt, in Australien steht Anna-Lena Roth bereit - und am roten Teppich in Los Angeles ist Marc Pitzke dabei! Der Liveticker wird von Andreas Borcholte, Eva Horn und mir bestückt. Show more Tickaroo Liveblog Software