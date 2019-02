Oscars 2019 Wo Sie die nominierten Filme sehen können

BESTER FILM:

A STAR IS BORN

Warner Bros. Bradley Cooper und Lady Gaga in "A Star is Born"

Lady Gaga ungeschminkt, Bradley Cooper als Regisseur und Rockstar: Das vierte Hollywood-Remake von "A Star Is Born" ist eine gefühlige Ballade auf Oscar-Kurs. Eine moderne Idee für unsere Zeit hat sie allerdings nicht. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "A Star Is Born".

Nominierungen: Bester Film, Beste Hauptdarstellerin, Bester Hauptdarsteller, Bester Nebendarsteller, Beste Kamera, Bester Song, Bester Ton, Bestes adaptiertes Drehbuch

Wo der Film zu sehen ist: iTunes, Amazon (auf DVD verfügbar)

BLACKKKLANSMAN

imago/ZUMA Press Adam Driver und John David Washington in "BlacKkKlansman"

Ein schwarzer Polizist, der Mitglied des Ku-Klux-Klans wird? Absurd, aber die Geschichte von Spike Lees "BlacKkKlansman" ist wahr. Trotzdem tischt der Film Märchen über den Widerstand gegen Rassismus in den USA auf. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "BlacKkKlansman".



Nominierungen: Bester Film, Bester Nebendarsteller, Beste Regie, Bester Schnitt, Beste Filmmusik, Bestes adaptiertes Drehbuch

Wo der Film zu sehen ist: iTunes, Amazon

BLACK PANTHER

Disney Chadwick Boseman in "Black Panther"

Der Superheldenfilm "Black Panther" feiert afrofuturistische Visionen mit einem fast komplett schwarzen Cast. Das ist Mainstream-Kino mit ganz neuem Groove - und besitzt das Potenzial für eine kulturelle Zeitenwende. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "Black Panther".



Nominierungen: Bester Film, Bestes Kostümdesign, Beste Filmmusik, Bester Song, Bestes Szenenbild, Bester Tonschnitt, Bester Ton

Wo der Film zu sehen ist: iTunes, Amazon (beides nur zu kaufen), Sky Cinema

BOHEMIAN RHAPSODY

DPA/ Fox Deutschland Rami Malek als Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody"

Freundliche Ikonenpflege: Das Kino-Biopic "Bohemian Rhapsody" erzählt die Geschichte der Rockband Queen so bieder und lau wie ein TV-Movie. Immerhin: Rami Malek begeistert als Freddie Mercury. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "Bohemian Rhapsody".



Nominierungen: Bester Film, Bester Hauptdarsteller, Bester Schnitt, Bester Tonschnitt, Bester Ton

Wo der Film zu sehen ist: iTunes (vorbestellbar, erwartet am 28.2.), Amazon (vorbestellbar)

THE FAVOURITE - INTRIGEN UND IRRSINN

20th Century Fox Emma Stone in "The Favourite"

Grandiose Schauspielerinnen und virtuose Dialoge machen "The Favourite" zu einem Oscar-Liebling. Doch die Historienfarce über eine lesbische Ménage-à-trois am Hof von Queen Anne schreckt auch vor Fiesheit nicht zurück. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "The Favourite - Intrigen und Irrsinn".



Nominierungen: Bester Film, Beste Hauptdarstellerin, Beste Nebendarstellerin (zweimal), Beste Regie, Beste Kamera, Bestes Kostümdesign, Bester Schnitt, Bestes Szenenbild, Bestes Originaldrehbuch

Wo der Film zu sehen ist: im Kino (seit 24. Januar 2019)

GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT

ddp/ INTERTOPICS/ LMKMEDIA Viggo Mortensen und Mahershala Ali in "Green Book"

Ein schwarzer Musiker und sein weißer Chauffeur reisen durch die Südstaaten der Sechziger: Das Oscar-nominierte Rassismus-Drama "Green Book" berührt und packt - aber nur dank seiner tollen Darsteller. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "Green Book - Eine besondere Freundschaft".



Nominierungen: Bester Film, Bester Hauptdarsteller, Bester Nebendarsteller, Bester Schnitt, Bestes Originaldrehbuch

Wo der Film zu sehen ist: im Kino (seit 31. Januar 2019)

ROMA

Netflix Yalitza Aparicio in "Roma"

Das mexikanische Filmdrama von Regisseur Alfonso Cuarón erzählt die Geschichte von Cleo, die in den 1970ern in Mexiko-Stadt im Stadtteil "Roma" als Haus- und Kindermädchen arbeitet. Lesen Sie hier ein Interview mit "Roma"-Regisseur Alfonso Cuarón.

Nominierungen: Bester Film, Bester fremdsprachiger Film, Beste Hauptdarstellerin, Beste Nebendarstellerin, Beste Regie, Beste Kamera, Bestes Szenenbild, Bester Tonschnitt, Bester Ton, Bestes Originaldrehbuch

Wo der Film zu sehen ist: Netflix

VICE: DER ZWEITE MANN

Universum Christian Bale als Dick Cheney "Vice: Der zweite Mann"

"Vice - Der zweite Mann" erzählt die Geschichte von Dick Cheney, der es bis zum US-Vizepräsident unter Präsident George W. Bush schaffte. Christian Bale spielt den Mann, der als einer der einflussreichsten Vizepräsidenten in der Geschichte der USA gilt. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "Vice".

Nominierungen: Bester Film, Bester Hauptdarsteller, Bester Nebendarsteller, Beste Regie, Bester Schnitt, Bestes Make-up/Beste Frisuren, Bestes Originaldrehbuch

Wo der Film zu sehen ist: im Kino (seit 21. Februar 2019)

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM (AUSLANDS-OSCAR):

WERK OHNE AUTOR (Deutschland)

DPA Tom Schilling in "Werk ohne Autor"

Florian Henkel von Donnersmarcks neuer Film ist ein Oscarkandidat. Dabei erzählt "Werk ohne Autor" kaum etwas: weder über Kunst noch über die deutsche Vergangenheit - und erst recht nicht über Frauen. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "Werk ohne Autor".

Nominierungen: Bester fremdsprachiger Film, Beste Kamera

Wo der Film zu sehen ist: iTunes, Amazon (jeweils vorbestellbar)

COLD WAR (Polen)

Neue Visionen Tomasz Kot und Joanna Kulig in "Cold War"

Mit dem Nachkriegs-Liebesdrama "Cold War" beweist Oscar-Gewinner Pawel Pawlikowski erneut, wie kunstvoll und zugänglich, schön und brisant Kino sein kann. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "Cold War".

Nominierungen: Bester fremdsprachiger Film, Beste Regie, Beste Kamera

Wo der Film zu sehen ist: iTunes, Amazon (jeweils vorbestellbar, erwartet am 5.4.)

CAPERNAUM (Libanon)

Alamode "Capernaum - Stadt der Hoffnung"

Ein verzweifelter Zwölfjähriger verklagt seine Eltern, weil sie nicht für ihn sorgen können. Der Kinofilm "Capernaum" erzählt vom bedrückenden Kinderalltag im Libanon. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "Capernaum".



Nominierungen: Bester fremdsprachiger Film

Wo der Film zu sehen ist: iTunes, Amazon (jeweils vorbestellbar)

SHOPLIFTERS (Japan)

Wild Bunch Sakura Anda, Miyu Sasaki und Lily Franky in "Shoplifters"

Verbunden durch Liebe, nicht Biologie: "Shoplifters" feiert auf hinreißende Weise Wahlverwandtschaften und übt sanfte Kritik an der rigiden japanischen Gesellschaft. Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu "Shoplifters".

Nominierungen: Bester fremdsprachiger Film

Wo der Film zu sehen ist: leider bislang noch bei keinem Anbieter

WEITERE OSCAR-NOMINIERTE FILME UND WO SIE ZU SEHEN SIND:

DIE UNGLAUBLICHEN 2

Disney "Die Unglaublichen 2"

Zumindest nichts für die ganz Kleinen: Das Animations-Abenteuer "Die Unglaublichen 2" kritisiert faule Konsumenten - und ist selbst perfektes Popcorn-Kino. Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Lesen Sie hier unsere gesamte Filmkritik zu "Die Unglaublichen 2".

Nominierungen: Bester Animationsfilm

Wo der Film zu sehen ist: iTunes, Amazon (nur kaufbar)

ISLE OF DOGS - ATARIS REISE

20th Century Fox "Isle of Dogs - Ataris Reise"

Der US-Regisseur und Kino-Darling Wes Anderson erzählt in "Isle of Dogs" eine herzige, aber harmlose Hundefabel aus Japan. Lesen Sie hier unsere gesamte Filmkritik zu "Isle of Dogs - Ataris Reise".

Nominierungen: Bester Animationsfilm, Beste Filmmusik

Wo der Film zu sehen ist: iTunes, Amazon

Koch Films RBG working out

Sie ist eine Ikone des liberalen Amerikas: Ruth Bader Ginsburg, eine von drei Frauen am Obersten Gerichtshof. Ein Film würdigt jetzt ihren Werdegang - glorifiziert dabei aber leider die Zeit vor dem US-Rechtsruck. Lesen Sie hier die Filmkritik zu "RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit".

Nominierungen: Bester Dokumentarfilm

Wo der Film zu sehen ist: iTunes (vorbestellbar, erwartet am 22.2.), Amazon

WEITERE OSCAR-NOMINIERTE FILME UND WO SIE ZU SEHEN SIND: