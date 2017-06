Mitgliederoffensive bei den Oscars Academy lädt Daniel Brühl und Fatih Akin ein

So viele Einladungen hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences noch nie ausgesprochen: Am Mittwoch teilte der Verband, der vor allem für die Vergabe der Oscars bekannt ist, mit, dass er 774 Filmschaffende in seine Reihen eingeladen habe - darunter aus Deutschland den Schauspieler Daniel Brühl ("Rush - Alles für den Sieg") und den Regisseur Fatih Akin ("Aus dem Nichts"). Die neuen Mitglieder dürfen künftig über die Nominierungen und Vergabe der Oscars mit abstimmen.

Insgesamt stehen 24 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 57 Ländern auf der Liste. Die US-Amerikaner Barry Jenkins(diesjähriger Oscar-Gewinner für "Moonlight") und Jordan Peele ("Get Out") sind in der Regiesparte dabei, ebenso die Österreicherin Jessica Hausner ("Amour Fou") und der mexikanische Veteran Alejandro Jodorowsky ("Poesía sin fin") .

Unter den Schauspielerinnen und Schauspielern dominieren neben diesjährigen Oscar-Nominierten wie Ruth Negga ("Loving") oder Lucas Hedges ("Manchester by the Sea") vor allem die Superhelden-Darsteller - unter anderem wurden "Wonder Woman"-Star Gal Gadot, Chris Pratt aus "Guardians of the Galaxy" sowie die "Avengers"-Stars Chris Hemsworth, Chris Evans und Elizabeth Olsen eingeladen.

Die Einladungen muss man als Teil einer Offensive verstehen, die Academy gesellschaftlich zu öffnen. Wiederholt war der Verband in den vergangenen Jahren unter dem Hashtag #OscarSoWhite für seine einseitigen Nominierungen, bei denen vor allem weiße Darstellerinnen und Darsteller bevorzugt erschienen, kritisiert worden.

Film oder Fernsehen?

2016 hatte sich die Academy unter ihrer Vorsitzenden Cheryl Boone Isaacs deshalb dazu verpflichtet, den Anteil von Frauen und Angehörigen von Minderheiten bis 2020 verdoppeln. Bei den diesjährigen Eingeladenen liegt der Anteil von Frauen bei 39 Prozent, von People of Color (PoC) bei 30 Prozent.

Mit der Öffnung der Academy ist die Hoffnung verbunden, dass sich eine weniger einseitige Zusammensetzung auch in diverseren Nominierungen niederschlägt. Doch ob die Initiative der Academy nachhaltige Veränderungen bringen kann, ist umstritten. Im Branchendienst "Hollywood Reporter" hat Oscar-Experte Scott Feinberg darauf hingewiesen, dass viele der diesjährigen Eingeladenen, die für den Anstieg des Frauen- und PoC-Anteils gesorgt haben, sich eher im Fernseh- als im Filmbereich verdient gemacht hätten - darunter Donald Glover ("Atlanta"), Leslie Jones und Kate McKinnon ("Saturday Night Live") oder Priyanka Chopra ("Quantico").

Damit würde zum einen das Profil der Academy aufgeweicht. Zum anderen würde es auch zeigen, dass die Probleme der Filmbranche strukturell seien und die Academy mit ihrer Nominierungspolitik wenig an den Ursachen für die Unterrepräsentation von Frauen und Minderheiten ändern könne.

So oder so ist der diesjährige Rekord an Einladungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Sollten alle die Einladungen annehmen, würde der Anteil von Frauen lediglich von 27 auf 28 Prozent und der Anteil von PoC von 11 auf 13 Prozent steigen. Wenn die Academy ihre selbst gesteckten Ziele bis 2020 erreichen will, müsste sie in den kommenden Jahren deutlich radikalere Maßnahmen ergreifen.

"Er hat gar nichts bedeutet"

Und selbst ein Oscar-Gewinn würde kaum für Wandel sorgen - sagt Oscar-Gewinnerin Halle Berry. Sie war 2002 als erste Schwarze in der Geschichte der Academy als beste Hauptdarstellerin für "Monster's Ball" ausgezeichnet worden. Seitdem hat in der Kategorie keine Schwarze mehr gewonnen.

"Wow, dieser Moment hat wirklich nichts bedeutet", sagte Berry in einem Videointerview im Rahmen des Cannes-Lions-Festivals der internationalen Werbebranche zu ihrem historischen Sieg. "Ich dachte, er würde etwas bedeuten. Aber ich glaube, er hat gar nichts bedeutet. Das hat mich schwer getroffen und sehr traurig gemacht", so Berry.

Zu dieser Erkenntnis sei sie gekommen, als 2016 alle 20 Nominierten in den Schauspiel-Kategorien weiß gewesen sind. Sie habe daraufhin beschlossen, selber Regie zu führen und zu produzieren, um nicht-weißen Darstellerinnen und Darstellern zu mehr Rollen zu verhelfen.