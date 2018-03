Erstmals bei Oscars nominiert Kamera. Frau

Bob Dylan wollte beim Interview für Martin Scorseses Doku "No Direction Home" ausdrücklich von ihr gefilmt werden, den Gesichtsfurchen der Rolling Stones kam sie für den Konzertfilm "Shine A Light" mit der Kamera ganz nah: Ellen Kuras, 1959 in New Jersey geboren, ist der Rockstar unter den Kamerafrauen. Mit Spike Lee drehte sie "Bamboozled" und "Summer Of Sam"; bekannt wurde sie aber vor durch ihre poetischen Bilder und spektakulären Farben in Michel Gondrys "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (Foto) und "Be Kind Rewind". Dreimal gewann sie den Kamerapreis des Sundance Festivals, ein Oscar war noch nicht drin. Dabei hat Kuras auch große Studio-Produktionen wie "Analyze That" und Ted Demmes "Blow" im Portfolio, doch dort war sie oft die einzige Frau am Set. Angenehmer findet sie die diversen und flexibleren Arbeitsbedingungen von Indie-Produktionen. Zuletzt drehte sie, selbst Regisseurin mehrerer Dokumentar- und Kurzfilme, die psychedelische Netflix-Dokufiktion "Wormwood". "Die Leute sehen mich inzwischen nicht mehr so sehr als Frau hinter der Kamera, sondern schlicht als Cinematographin", sagte sie einmal der "Vanity Fair", "und das ist eine gute Sache." Andreas Borcholte