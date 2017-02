"Neruda"-Team Larraín/García Bernal "Die Welt verändern? Lasst das Filmemachen!"

Zur Person Getty Images Pablo Larraín, geboren 1976 in Santiago de Chile, wurde mit der Filmtrilogie "Post Mortem", "Tony Manero" und "Fuga" über die letzten Jahre der Pinochet-Diktatur bekannt. Seine Tragikomödie "No" mit Gael García Bernal in der Hauptrolle über das Referendum, das Pinochets Sturz einläutete, wurde 2012 für den Oscar nominiert. Zuletzt kam von ihm "Jackie" in die deutschen Kinos. Mit seiner Firma Fabula, die er zusammen mit seinem Bruder Juan de Dios betreibt, die Berlinale-Erfolge "Gloria" und "Una mujer fantástica" produziert.

SPIEGEL ONLINE: Herr Larraín, die Dreharbeiten zu "Neruda" scheinen sehr ungewöhnlich verlaufen zu sein. Zwischenzeitlich soll das Drehbuch über 190 Seiten umfasst haben.

Larraín: Ja, ab einem gewissen Punkt wurde es echt voluminös. Wir haben versucht, es zu kürzen. Aber es wurde jedes Mal eigentlich nur umfangreicher. Die erste Schnittfassung des Films war deshalb auch fast vier Stunden lang. Bei diesem Film wussten wir wirklich nicht, welche Form er letztlich annehmen würde - was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie dann zu der Form gefunden, die der Film letztlich hat: ein Filmporträt mit zwei Hauptfiguren und einer Laufzeit von 107 Minuten?

Larraín: Wir haben gewissermaßen einen Unfall passieren lassen: Sobald wir die Tonalität und Atmosphäre gefunden hatten und die Charaktere und die Erzählperspektive fest standen, war klar, dass wir den Film im Schnitt würden zusammenbringen können. Ich weiß nicht, wie es dir, Gael, geht, aber ich habe meine Filme immer mit diesem Gefühl gemacht, dass ich nicht genau weiß, wie sie letztlich aussehen werden. Andere Regisseure haben alles unter Kontrolle. Die Coen-Brüder arbeiten zum Beispiel mit Storyboards und halten sich ganz genau ans Drehbuch. Sie machen tolle Filme, aber ich kann so nicht arbeiten.

García Bernal: Ich mag es auch sehr, so offen zu arbeiten. Ganz allgemein gesprochen: Wenn du dir eine Beziehung zu einem Gegenstand oder einer Geschichte erarbeiten willst, musst du zu einer Art Unschuld finden. Die ersten, ungefilterten Impulse sind so wichtig. Wenn du schon weißt, wo die Reise hingehen soll, erstarrt alles in Posen. Wenn du dich aber auf einen, wie Pablo es nennt, Unfall einlässt, dann ergibt sich aus der einen Sache die nächste und auf einmal hat sich etwas Unglaubliches entwickelt.

Larraín: Es ist wie eine Reise in ein Land, in dem man noch nie war: Du kennst es, das Flugzeug zu nehmen, du weißt, wie man ein Taxi ruft. Das eigentliche Entdecken beginnt erst, wenn du dich auf das Unbekannte einlässt. Ich kann verstehen, wenn Leute anders auf unsere Filme schauen, sie kennen nur das fertige Produkt. Wir haben es aber geschaffen, wir haben es gelebt. Warum sollten wir uns dabei einschränken und aufs Entdecken verzichten? So mag ich nicht leben, und so mag ich deshalb auch nicht meine Filme machen.

García Bernal: Trotzdem sind die Erwartungen in der Branche anders: Wenn man um Geld für einen Film wirbt, wollen die Leute, dass man ihnen quasi den gesamten Film erzählen kann.

Larraín: Dabei ermöglicht es unsere Art des Drehens, diese Wertschätzung des Moments, einen viel tieferen und direkteren Zugriff auf das Material. Wenn wir einen Film schneiden, fällt es uns viel leichter, teure und aufwändige Szenen, die nicht funktionieren, wegzuschmeißen - weil allein der Umstand, dass wir die Szenen geschaffen haben und dass sie gelungen waren, befriedigend genug ist. "Neruda" umfasst zum Beispiel ungefähr 60 Prozent des Materials, das wir ursprünglich gedreht haben. 40 Prozent sind also weggefallen. Wenn mir das Drehen dieser Szenen währenddessen nichts bedeutet hätte: Ich könnte nicht atmen.

"Neruda"

Chile/Argentinien et al. 2016

Regie: Pablo Larraín

Drehbuch: Guillermo Calderón

Darsteller: Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán, Alfredo Castro

Produktion: Fabula, Participant Media et al.

Verleih: Piffl

Länge: 107 Minuten

Start: 23. Februar 2017

SPIEGEL ONLINE: Pablo Neruda ist einer der wichtigsten Intellektuellen Lateinamerikas. In Ihrem Film nimmt eine fiktive Figur, der Kommissar Óscar Peluchonneau, jedoch genauso viel Raum wie Neruda ein. Haben Sie so versucht, das Risiko zu vermeiden, Neruda mit dem Film ein Denkmal zu setzen?

Larraín: Man kann Neruda nicht wirklich porträtieren. Er war ein Mann, der einen ganzen Kosmos aus seiner Person, seinem Werk und seinem Leben geschaffen hat. Er war ein toller Koch und kannte sich wahnsinnig gut mit Wein aus. Er sprach vier, fünf Sprachen und ist viel gereist. Außerdem war er ein begeisterter Sammler, seine Häuser waren voll mit Sachen. Und dann war er noch Senator, wurde fast Präsident und war einer der größten Dichter in unserer Sprache, womöglich sogar des vergangenen Jahrhunderts. Ihn in eine Schublade zu stecken, funktioniert nicht. Wenn du das erst einmal begriffen hast, dann gibt dir das viel Freiheit. Erst als wir gedanklich soweit waren, konnten wir uns sagen: Lasst uns einen politischen Film machen, einen gefährlichen, gerissenen, der außerdem noch vom Kino handelt. In "Neruda", so empfinden wir es jedenfalls, geht es nicht nur um Literatur, Politik und Poesie, sondern auch ums Kino. Es gibt Anleihen an die Noir-Filme der Sechziger, an schwarze Komödien, an Roadmovies - wir haben an über 60 Locations im ganzen Land gedreht. Und an einem Punkt ist er auch noch ein existenzialistischer Western. Unser Film handelt mehr von Nerudas Gedankenwelt als von der Person Neruda.

SPIEGEL ONLINE: Herr García Bernal, Ihre Figur und Neruda sind im Film Widersacher und stehen in einem konstanten Dialog. Gleichzeitig gibt es nur eine einzige Szene, in der Sie und Neruda-Darsteller Luis Gnecco zusammenspielen. Wie war die Zusammenarbeit zwischen Ihnen?

García Bernal: Ein wenig habe ich das Katz-und-Maus-Spiel aus dem Film am Set weitergeführt: Manchmal bin ich etwas früher, manchmal etwas später als Luis gekommen. Letztlich haben wir aber ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Luis war in vielerlei Hinsicht der Schlüssel zum Film: Er spielt schließlich Neruda, wir sind ihm gewissermaßen nur gefolgt. Auch wenn er innerlich womöglich tausend Tode gestorben ist, diesen großen Mann zu spielen, war er nach außen hin unglaublich souverän. Er hat sich Neruda so zu eigen gemacht, dass er sogar in Nerudas Sprache improvisieren konnte. Einmal hat er ein Gedicht vorgetragen, dass mich sehr beeindruckt hat. Als ich ihn fragte, welches von Neruda es denn sei, sagte er nur: Das habe ich mir gerade ausgedacht.

SPIEGEL ONLINE: Herr Larraín, Sie haben "Neruda" wie auch Ihren Vorgängerfilm "Jackie" als "Anti-Biopics" bezeichnet, weil sie gegen die Konventionen des Genres ankämpfen. Bei "Neruda" fällt in dieser Hinsicht auf, wie brüchig viele Szenen sind: Während das Gespräch aus einer Szene noch andauert, sehen wir schon die Bilder aus der nächsten. Außerdem wechselt die Kamera oft die Position und filmt Figuren innerhalb einer Szene aus mehreren Perspektiven. Wollten Sie so die Erzählung instabil halten?

Larraín: Nein, das hat mehr mit der Frage zu tun, wie man Nerudas Poesie auf die Leinwand bringen kann. Ein Ansatz war, dass seine Gedichte einen bestimmten Rhythmus haben. Der "Canto General", also der Gedichtzyklus, an dem er in der Zeit, in der unser Film spielt, gearbeitet hat, hat einen ganz eigenen Rhythmus und sehr viel Energie und Wut und Neugier. Diese Dynamik wollten wir filmisch übersetzen und haben deshalb die Kamera so viel bewegt. Neruda ist vor allem für seine Liebesgedichte bekannt. Die Gedichte, die uns zu unserem Film inspiriert haben, gehören womöglich nicht zu seinen "greatest hits". Aber sie haben diese Energie, sie sind ideologisch motiviert, sie wollen etwas bewegen - im Leser, in der Welt.

SPIEGEL ONLINE: Sie selber haben gesagt, dass Sie mit Ihren Filmen Leute nicht beeinflussen, dass Sie die Dinge nicht verändern wollen. Wie passt das mit Nerudas Verständnis von Kunst und Politik zusammen?

Larraín: In unserem Film stecken auch politische Botschaften, wir haben auch eine Ideologie, die wir verbreiten wollen. Aber wir arbeiten hart daran, sie nicht zu offensichtlich zu machen, denn wir wollen nicht moralisieren. So wie Neruda versucht hat, mit Kunst die Welt zu verändern, funktioniert nicht mehr. Das war doch eine völlig andere Zeit: Der Zweite Weltkrieg war kaum vorbei, die halbe Welt war kommunistisch. Wir können nicht mehr naiv sein, denn wir wissen, was in der Zwischenzeit passiert ist: Wie sich der Kalte Krieg entwickelt hat, dass Trump gewählt wurde.

García Bernal: Die extremste Form, von dem wovor du warnst, wäre wohl, offene Türen einzurennen. Es gibt diese Dokumentarfilme über Umweltkatastrophen, über die jeder, der sich ein wenig informiert, eigentlich schon genug weiß. Bei diesen Filmen denke ich immer: Ihr wollt die Welt verändern? Dann lasst doch das Filmemachen und engagiert euch direkt.

Larraín: Wie kann man heute, in dieser gespaltenen Welt, in seinen Filmen große Reden über die Zukunft schwingen? Ich als Zuschauer will das nicht sehen. Ich möchte subtiler sein, eine moralisch schwerer greifbare Botschaft vermitteln - eine, die unter die Haut geht, und im Zusammenspiel mit anderen Kunstformen, mit Theater, Malerei, Literatur, ein neues kollektives Bewusstsein hervorbringt. Die Veränderungen langsam, aber nachhaltig bringt.

García Bernal: Die Filme, die mich verändert haben, waren immer die, die das eine Sprechen über eine Sache unmöglich gemacht haben. Der Dokumentarfilm "Darwins Nightmare" zum Beispiel hat meine Einstellung total verändert, aber auch Martin Scorseses Film über George Harrison. Scorsese hat sicherlich nicht geplant, damit mein Leben zu verändern. Aber nachdem ich vier Stunden im Kino gesessen und diesen Film geguckt habe, hatte ich irgendwie weniger Angst vorm Tod. Das hat mich wirklich umgehauen, ohne dass ich es erwartet hätte.

Larraín: Was du sagt, erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit einem sehr bekannten Filmkritiker aus den USA hatte. Wir unterhielten uns über einen Film, den ich mochte, er aber nicht, weil er fand, dass sich der Regisseur so verändert habe. Ich dachte nur: Das ist genau dein Problem! Du schreibst und denkst seit 25 Jahren dasselbe! Aber wir anderen verändern uns, die Welt verändert sich. Das in einen Film übersetzen zu können, ist doch das Größte!

