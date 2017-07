Fantozzi-Darsteller Schauspieler Paolo Villaggio ist tot

Italien weint um "Fantozzi", der italienische Schauspieler Paolo Villaggio ist im Alter von 84 Jahren in Rom gestorben. Mit ihm geht einer "der wenigen echten Komödianten" Italiens, schreibt die Zeitung "La Repubblica". Villaggio, der als Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller arbeitete, war vor wenigen Tagen in eine Klinik in Rom eingeliefert worden. Am Montag verkündete seine Tochter den Tod des Schauspielers auf Facebook mit den Worten: "Ciao Papà, jetzt bist du wieder frei zu fliegen."

Berühmt- und Beliebtheit erlangte der in Genua geborene Villaggio vor allem mit der von ihm geschaffenen Figur Ugo Fantozzi, einem tollpatschigen Büroarbeiter, der von seinem Chef und seinen Kollegen schikaniert wird, zuhause eine Frau hat, die ihn nicht liebt, und eine Tochter, die aussieht wie ein Affe. Nachdem er in den Sechzigern bereits im Fernsehen tätig war, begann Villaggio in den Siebzigern Kurzgeschichten über den glücklosen Buchhalter zu schreiben, die unter anderem im italienischen Zeitschrift "L'Espresso" veröffentlicht wurden. Es folgten von 1975 bis 1999 zehn Fantozzi-Filme. 2015 wurden die ersten beiden Streifen digital restauriert und erneut im Kino gezeigt.

Neben seiner Arbeit als Fantozzi arbeitete Villaggio mit vielen bekannten Regisseuren und Schauspielern, darunter Federico Fellini und Roberto Benigni. Er kollaborierte auch mit den Regisseuren Ermanno Olmi und Mario Monicelli. In Deutschland erlangte er für die Titelrolle in "Robinson jr." im Jahre 1976 Bekanntheit. 1992 wurde Villaggio beim Filmfestival Venedig für sein Lebenswerk der Goldene Löwe verliehen. Beim internationalen Filmfestival von Locarno folgte 2000 der Goldene Leopard.