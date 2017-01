Sci-Fi-Drama "Passengers" "Titanic" im Weltraum

In Hollywood mag man griffige Formeln, böse Zungen behaupten sogar, die ganze US-Filmindustrie variiere seit bald 100 Jahren immer wieder nur ein paar bewährte Muster. "Titanic im Weltraum" ist so ein "Pitch", mit dem jeder Drehbuchautor sich im Handumdrehen eine goldene Nase verdienen sollte: James Camerons Romanze auf dem sinkenden Ozeandampfer ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten; und der Weltraum? Beflügelt spätestens seit Kassenschlagern wie "Gravity" und "Der Marsianer" wieder die Blockbuster-Fantasie der Produzenten und Studios.

Das Drehbuch zu "Passengers", geschrieben bereits um 2007 von John Spaihts, der inzwischen an den Drehbüchern zu "Prometheus" und "Dr. Strange" beteiligt war, stand trotzdem jahrelang auf Hollywoods "Black List", jener Übersicht von interessanten Skripten, die wundersamerweise niemand anfassen mag. Seit "Passengers" nun tatsächlich mit Starbesetzung und einem oscarnominierten Regisseur verfilmt wurde, ahnt man, warum.

Der Film beginnt mit einer zunächst spannenden Science-Fiction-Prämisse: Wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff rast die "Avalon" durchs All, auf dem Weg zur Erdkolonie "Homestead II". An Bord schlummern Besatzung und 5000 Passagiere im künstlichen Tiefschlaf, denn die Reise dauert 120 Jahre. Durch eine Fehlfunktion wird der Mechaniker Jim Preston jedoch zu früh geweckt. Nach anfänglicher Benommenheit, durch die ihn die automatisierten Systeme des Schiffs geleiten, stellt Preston mit Entsetzen fest, dass er der einzige wache Mensch an Bord der "Avalon" ist - auf einer Passage, die noch 90 weitere Jahre dauert.

Hommage an "Shining"

Chris Pratt, spätestens seit seinem zwischen Tollpatsch und Held sympathisch ausbalancierten Part im Marvel-Erfolg "Guardians Of The Galaxy" einer der Stars der Stunde, hat keine Mühe, den ersten Akt des Films mit Slapstick und Tragikomik allein zu bewältigen: Mit wachsender Verzweiflung versucht der Handwerker zunächst, seine Schlafstation für ein erneutes Versenken in die Transitstarre herzurichten, stellt aber fest, dass dies ohne Hilfe der Crew oder medizinischen Personals nicht möglich ist.

Die komplette Besatzung der "Avalon" aber, so unglaublich man das auch finden mag, pennt ebenfalls, und zwar hinter dicken Stahltüren, an denen selbst schweres Gerät versagt. Der Info-Bot in der riesigen Shopping- und Fress-Mall im Zentrum des Space-Liners, hat auf Jims existenzielle Fragen auch keine Antworten.

Wochen und Monate verstreichen, in denen Prestons einziger Ansprechpartner der Barkeeper Arthur (Michael Sheen) ist. Allerdings ist nur sein Oberkörper menschenähnlich, statt auf Beinen zu laufen, fährt der Android auf einer Stahlkonstruktion auf einer Schiene hinter dem Tresen entlang.

Die Bar-Szenerie ist eine Hommage an "The Shining": Wie der allmählich durchdrehende Jack Torrance in Stanley Kubricks Psycho-Schocker zeigt auch der vollbärtig-verwahrloste Preston nach einem Jahr Einsamkeit Anzeichen geistigen Verderbens. Noch schlimmer wird es, als er bei seinen Streifzügen durch die "Avalon" an den Schlaf-Pod der jungen Schriftstellerin Aurora Lane (Jennifer Lawrence) gerät, in die er sich sofort verguckt.

Wie ein Internet-Stalker vertieft er sich im Schiffslogbuch in ihre Biografie, wird immer obsessiver, bis in ihm der Wahn wächst, seine schlafende Schöne aufzuwecken - und sie dazu zu verdammen, den Rest ihres Lebens mit ihm auf dem leeren Schiff der Schlafenden zu verbringen, statt auf einem neuen Planeten ein aufregendes neues Leben zu beginnen.

Es ist kein Spoiler, zu verraten, dass er es nach langem Hadern schlussendlich tut: Jennifer Lawrence war bereits im Trailer zu "Passengers" sehr wach und lebendig - und schwamm schwerelos inmitten von Wassermassen in einer spektakulären Swimming-Pool-Szene.

Horror statt Romanze

Spektakulär am weiteren Verlauf des Films ist jedoch nur noch, wie die Story an sich selbst scheitert. Pratts Jim Preston wird als gutmütiger und patenter Typ etabliert, und man möchte gerne verstehen, dass er sich schweren Herzens dazu entschließt, seine Traumfrau zu wecken, um nicht den Verstand zu verlieren und bis zu seinem Lebensende allein zu sein. Trotzdem bleibt es ein infamer, zutiefst egoistischer Mord. Und der ist selbst im Kino nicht zu verabsolutieren, auch nicht durch den überblasen heroischen Akt, den das Finale des Films bereithält.

Video AP/ Columbia Pictures/ Sony

So ist das emotionale Zentrum der Space-Love-Story "Passengers" bereits erloschen, bevor die beiden sehr attraktiven Stars Pratt und Lawrence überhaupt Gelegenheit haben, ihre gemeinsame Chemie auf der Leinwand im Liebespiel zu entwickeln. Preston lässt Aurora im Glauben, dass ihre Schlafkapsel, ebenso wie seine, einer irren Fehlfunktion unterlag - und wartet ab, bis sich seine Auserwählte orientiert und mit der Situation abgefunden hat - um sich sodann, wie erhofft, in ihn zu verlieben.

Den Schauspielern, die hier alles geben, ist es nicht vorzuwerfen, aber: Das ist nicht sexy, sondern bleibt creepy - bis zur Enthüllung der Untat, die Aurora zu Recht dazu treibt, ihren manipulativen Tyrann mit bloßen Fäusten erschlagen zu wollen. Diese von Lawrence furios dargestellte Gewaltszene ist der kathartischste und ehrlichste Moment des Films.

Passengers USA 2016 Regie: Morten Tyldum Drehbuch: John Spaihts Darsteller: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Laurence Fishburne, Michael Sheen Produktion: Sony Pictures, Company Films, Start Motion Films, Original Film Verleih: Sony Pictures Länge: 114 Minuten Start: 5. Januar 2017

Die eigentlich schöne Utopie, die in der Story, analog zum Migrantendrama "Titanic", mitschwingt, gerät dabei jedoch vollends unter die Räder: Dass sich nämlich auf einer Reise in eine gänzlich neue Welt auch soziale Konstrukte neu ordnen können. Und der einfache Mechaniker aus dem Mittelwesten die elitäre Journalistin aus New York nicht nur kennenlernen kann, sondern dass die - wenn auch zwangsweise - Befreiung von allen Herkunfts- Zeit- und Klassenfesseln ihre Liebe ermöglicht.

Doch über das fatale Wörtchen "zwangsweise" kommt "Passengers" weder inhaltlich noch formal hinweg. Regisseur Morten Tyldum ("The Imitation Game"), dem für seine starbesetzte Hochglanzproduktion ein stattliches Budget von 110 Millionen Dollar zur Verfügung stand, traut sich nicht, tiefer in die Abgründe von Spaiths verflixter Story zu blicken, die ja eigentlich keine Romanze ist, sondern ein Horrorfilm.

So muss es zwangsweise zu einer haarstäubend unplausiblen Katastrophenzuspitzung der Ereignisse kommen, nach deren Auflösung Aurora keine Wahl bleibt, als sich mit Jim zu arrangieren. So sind die Hollywood-Regeln nun einmal: Wo Männeregos willkürlich walten, müssen sich die Frauenfiguren leider immer noch zu oft in ihr fremdbestimmtes Schicksal fügen. Es bleibt kalt da draußen, sehr kalt.