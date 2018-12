Hollywood Regisseurin Penny Marshall ist tot

Die US-Regisseurin und Schauspielerin Penny Marshall ist tot. Sie starb in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) in ihrem Haus in Los Angeles an den Folgen von Diabetes, wie ihre Sprecherin Michelle Bega der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Marshall wurde 75 Jahre alt.

Die jüngere Schwester von "Pretty Woman"-Regisseur Garry Marshall (1934-2016) hatte als Regisseurin vor allem mit der Tom-Hanks-Komödie "Big" (1988) und dem Spielfilm "Eine Klasse für sich" (1992) in Hollywood großen Erfolg. Für "Jumpin' Jack Flash" holte sie 1986 Whoopi Goldberg vor die Kamera, für das Drama "Zeit des Erwachens" (1990) Robert De Niro und Robin Williams.

Marshall war vor ihrer Karriere als Filmemacherin auch durch Auftritte in Fernsehserien wie "Laverne & Shirley" und "Männerwirtschaft" bekannt. In den Siebzigerjahren war sie mit "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner verheiratet.