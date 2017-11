Nach Belästigungsvorwürfen gegen Brett Ratner Playboy legt Hugh-Hefner-Biopic auf Eis

Die Firma Playboy Enterprises, die das Magazin "Playboy" herausgibt und den Markennamen und das Image in zahlreichen anderen Bereichen vermarktet, hat alle Projekte, die gemeinsam mit RatPac Entertainment geplant waren, gestoppt. Das berichtete zunächst der US-Branchendienst "The Wrap". RatPac Entertainment ist die Produktionsfirma des Regisseurs und Produzenten Brett Ratner, dem mehrere Fälle der sexuellen Belästigung vorgeworfen werden.

Sechs Frauen hatten in einem Artikel der "Los Angeles Times" Ratner beschuldigt. So soll er vor der Schauspielerin Olivia Munn masturbiert haben und die Schauspielerin Natasha Henstridge zum Oralsex gezwungen haben. Ratners Anwalt bestreitet die Vorwürfe "vehement". Gegen eine Frau, die ihn auf Facebook einen "Vergewaltiger" nannte, klagt Ratner, wie das Branchenblatt "Variety" berichtet.

Brett Ratners Firma RatPac wollte gemeinsam mit einer Playboy-Tochterfirma ein Biopic über den am 27. September verstorbenen "Playboy"-Gründer Hugh Hefner drehen. Ratner hatte die Filmrechte an Hefners Biografie schon vor über einem Jahrzehnt erstanden. Nach dessen Tod nannte Ratner Hugh Hefner in einem Gastbeitrag für den "Hollywood Reporter" einen "Freund", der versucht habe, die USA "besser und gerechter" zu machen.

"Komplett inakzeptabel"

In einem Statement, das nun veröffentlicht wurde, sagte ein Sprecher von Playboy Enterprises: "Es beunruhigt uns zutiefst, von den Vorwürfen gegen Brett Ratner zu erfahren. Wir halten diese Art von Verhalten für komplett inakzeptabel. Wir legen alle weitere Entwicklung unserer gemeinsamer Projekte mit RatPac Entertainment auf Eis, bis es uns möglich ist, diese Situation genauer zu prüfen." Zu den gestoppten Projekten zählt auch ein geplantes Remake der Show "Playboy After Dark" aus den Jahren 1969 und 1970.

Für die Rolle als Hugh Hefner in dem Biopic war zunächst Jared Leto gehandelt worden. Der Agent des Schauspielers sagte nun allerdings dem Filmmagazin "Deadline Hollywood", Leto "ist nicht und war nie beteiligt an einem Hugh-Hefner-Film unter der Regie von Brett Ratner und wird auch in Zukunft nicht mit ihm arbeiten". Frühere, anderslautende Berichte seien unkorrekt und nicht von seiner Agentur bestätigt gewesen.

RatPac Entertainment hatte auch einen Deal zur gemeinsamen Entwicklung von Filmstoffen mit dem Studio Warner Bros. Dieser Vertrag wird im Lichte der Vorwürfe gegen Ratner nicht erneuert, wie Branchenblätter melden. Ratner gibt allerdings an, er habe selbst beschlossen, sich aus den Warner-Aktivitäten zurückzuziehen. Seine Büroräume im Warner-Gebäude in Burbank wird er verlieren. Auch die Verfilmung des Donna-Tartt-Bestsellers "Der Distelfink" wird Ratner, anders als geplant, nicht produzieren.