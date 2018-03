Politsatire über Stalins Tod Wie witzig sind Menschheitsverbrecher?

Macht ist, wenn eine Laune Gesetz wird: Genosse Stalin hätte gerne eine Schallplattenaufnahme des gerade im Radio gespielten Klassikkonzerts. Problem: Die Übertragung war live, der Mitschnitt wurde versäumt. Der zuständige Radiomann verliert nicht den Kopf, um den er sonst schnell kürzer gemacht würde, und scheucht Orchester, Dirigent und das Publikum, das noch da ist, zusammen zur Wiederaufführung des Konzerts.

Der Dirigent packt es nicht, es springt ein anderer ein, der erst Schlimmes befürchtet; eher klassikferne Leute werden als Ersatzpublikum von der Straße geholt, irgendwie klappt es dann doch. Die Liebesmüh ist nur vergeblich: Stalin bekommt bei der Lektüre eines Protestschreibens in seiner Datsche einen Herzinfarkt.

Da liegt er dann, halb tot. Kein schöner Anblick, und er riecht auch nicht gut. Erst traut sich keiner ins Zimmer. Dann kommen sie einer nach dem anderen, die Männer der Macht, aus ihrem banalen abendlichen Alltag gerissen: Geheimdienstchef Lawrentij Berija, der Vorsitzende des Ministerrats Georgij Malenkow, Parteichef Nikita Chruschtschow, Außenminister Wjatscheslaw Molotow.

Sie beginnen sich für die Nachfolgekämpfe zu positionieren, aber das Flämmchen der Macht will nicht erlöschen: Man ruft die besten Ärzte des Landes, sie können nur leider nicht kommen, denn Stalin hat sie alle ins Arbeitslager gesteckt.

Die Männer der Macht, sie tragen historische Namen. Nicht zu übersehen jedoch, dass ihre Körper, wie auch immer in Masken und Kostüm gesteckt, die von grandiosen englischen und amerikanischen Komödianten und Schauspielern sind: der Monty Python Michael Palin (als Molotow), Steve Buscemi (als Chruschtschow), Jeffrey Tambor (als Malenkow) und Simon Russell Beale (als Beria).

Angst deformiert

Aus diesen Körpern dringen (im Original) Stimmen mit wild gegeneinander akzentuierten britischen und amerikanischen Akzenten. Gleich hier schon, über der gar nicht schönen Halbleiche des Regenten, wird das Prinzip des Films klar: Regisseur und Co-Autor Armando Iannucci macht aus dem mörderischen historischen Personal eine Combo von Witzfiguren, die in wechselnder Zusammensetzung zum komischen Kammerspiel antritt.

Als Stalin dann tatsächlich tot ist, beginnt ein erwartbares Hauen und Stechen, in das sich die kühle Tochter und - als völlig lose Kanone - der seines Prinzling-Status' beraubte Sohn des Verstorbenen einzumischen beginnen. Die Hinterbliebenen sind befreit von der Macht des Toten, aber nicht von den Deformationen, die sie der ständigen Drohung von Arbeitslager oder Tod verdanken. Todeslisten kursieren, Molotow steht schon drauf, ahnt aber nichts - und kommt nur durch Stalins Tod noch einmal davon.

"The Death of Stalin"

USA, Frankreich, Großbritannien 2017

Regie: Armando Iannucci

Drehbuch: Armando Iannucci, David Schneider, Ian Martin

Darsteller: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Paddy Considine, Rupert Friend, Jason Isaacs, Olga Kurylenko, Michael Palin

Produktion: Quad Films, Moonfleet

Verleih: Concorde Filmverleih

FSK: ab 12 Jahren

Länge: 108 Minuten

Start: 29. März 2018

Aber verbogen sind sie alle, wie Iannucci sie zeichnet: inkompetente Intriganten, bösartig und sarkastisch, paranoid und feige, töricht und kindisch, dabei allzeit bereit, jeden, der ihnen im Weg steht, um die Ecke zu bringen. Doch das Verhältnis zur Komik ist instrumental: Chruschtschow etwa notiert höchst eilfertig in Gedanken, über welchen seiner Witze Stalin gelacht hat; seine Frau schreibt es auf, vielleicht kann man's noch einmal brauchen.

An Realismus ist Iannucci dabei nicht interessiert, auch wenn er nicht ganz nach Belieben mit den (teils umstrittenen) historischen Fakten verfährt - die Vorlage ist kein historisches Werk, sondern eine französische Comicserie, deren Szenarist Fabien Nury zu den Co-Autoren des Drehbuchs gehört.

Keine Wucht, keine Würde

Die Gulags oder das Leiden des Volks werden nur mal am Rande erwähnt. Wenn gewöhnliche Menschen auftauchen, dann nur als Staffage für Szenen, die die Mächtigen zerstören. Der Film ist ganz auf die Haupt- und Staatsaktionen konzentriert, die sich im inneren Zirkel der Macht entfalten, aber er nimmt ihnen jede historische Wucht, und er nimmt den Figuren entschlossen die Würde.

Ob das Vertrauen in die zerstörerische Kraft der Komödie eine angemessene Strategie ist, dieses Sortiment widerwärtiger Menschheitsverbrecher zur Kenntlichkeit zu entstellen, muss Geschmackssache bleiben. Zumal diese Entscheidung aus Iannuccis Filmen und Serien ("The Thick of It", "Veep"), die die Protagonistinnen und Protagonisten der demokratischen Politik der Gegenwart auf ähnliche Weise karikieren, nur zu bekannt ist. Und zumal "The Death of Stalin" eine Farce ist, die auf die Fallhöhen des Tragikomischen weitestgehend verzichtet.

Eines spricht dabei für den Film: In Russland wurde er auf der Stelle verboten. Bei Stalin und seinen Konsorten versteht die Zensur keinen Spaß. Das ändert wenig daran, dass einem diese Typenkomödie im Licht der realen Geschichte allzu harmlos vorkommen kann.

