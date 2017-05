Hollywood Schauspieler Powers Boothe ist tot

Das Metier von Powers Boothe waren die bösen Buben und der Wilde Westen. Nun teilte seine Pressesprecherin Karen Samfilippo dem Onlineportal "Entertainment Weekly" mit, dass er am Sonntag im Alter von 68 Jahren im Schlaf gestorben sei, und zwar an einer natürlichen Ursache in seinem Zuhause in Los Angeles.

Boothe wurde bekannt durch seine Rolle als eiskalter Saloon-Besitzer Cy Tolliver in "Deadwood". Zudem gab er den fiesen Senator Roark in dem Kultfilm "Sin City" von 2005 und in der Fortsetzung "Sin City 2: A Dame to Kill For" aus dem Jahr 2014. Darüber hinaus spielte er in Filmen wie "The Avengers" und "Tombstone" mit. In letzterem zeigte er 1993 an der Seite von Kurt Russell und Val Kilmer sein Können.

Zudem hatte er Auftritte in Serien wie "24 und "Nashville". In "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." gab er elf Folgen lang den Gideon Malick.

Freunde und Kollegen teilten über Twitter ihr Bedauern mit. "Ein lieber Freund, großer Schauspieler, hingebungsvoller Vater und Ehemann", schrieb Kollege Beau Bridges.

It's with great sadness that I mourn the passing of my friend Powers Boothe. A dear friend, great actor, devoted father & husband. — Beau Bridges (@MrBeauBridges) 14. Mai 2017

In seiner Heimatstadt Texas soll eine private Gedenkfeier abgehalten werden.