Bodyshaming-Filmplakat Chloe Grace Moretz entschuldigt sich

Tagline ist Hollywood-Sprech für einen knalligen Satz, der die Botschaft eines Films marketinggerecht zusammenfasst. Die Tagline für den Animationsfilm "Red Shoes and the Seven Dwarfs" lautet: "Was, wenn Schneewittchen gar nicht so schön wäre - und die sieben Zwerge nicht so klein?".

Dazu zeigte die Produktionsfirma beim Filmfestival in Cannes ein Plakat, das den Satz neben zwei Schneewittchen-Versionen platziert: Groß und schlank neben klein und mollig. Welche der beiden Figuren schön sein soll, erklärt sich dabei scheinbar von selbst. Das Plus-Size-Model Tess Holliday machte per Twitter auf das fragwürdige Plakat aufmerksam und schrieb dazu: "Wie konnte das von einem gesamten Marketing-Team durchgewunken werden? Warum ist es ok, Kindern zu sagen, fett sei hässlich?".

How did this get approved by an entire marketing team? Why is it okay to tell young kids being fat = ugly? @ChloeGMoretz pic.twitter.com/PVhgwluGTM — Tess Holliday (@Tess_Holliday) 30. Mai 2017

Inzwischen reagierte die Schauspielerin Chloe Grace Moretz, die der Hauptfigur der südkoreanischen Produktion ihre Stimme leiht, auf die Vorwürfe. Sie entschuldigte sich ebenfalls per Twitter: "Ich bin genauso entsetzt und sauer wie jeder andere, dies war nicht mit mir oder meinem Team abgesprochen." Die eigentliche Geschichte des Films sei wunderschön und sehr stark, gerade für junge Frauen.

I have now fully reviewed the mkting for Red Shoes, I am just as appalled and angry as everyone else, this wasn't approved by me or my team — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31. Mai 2017

The actual story is powerful for young women and resonated with me. I am sorry for the offense that was beyond my creative control https://t.co/HZP2ydPCAX — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31. Mai 2017

"Red Shoes and the Seven Dwarfs" ist eine Neuerzählung des "Schneewittchen"-Märchens, in der eine Prinzessin rote Schuhe trägt, die sie von mollig in dünn verwandelt. Möglich, dass es sich um eine Satire handelt, die Rollen- und Körperbilder hinterfragt.

In einem inzwischen zurückgezogenen Trailer, der online aber noch auffindbar ist, werden Voruteile allerdings eher bestätigt: Zwei Zwerge verstecken sich da in Schneewittchens Zimmer und beobachten sie heimlich beim Entkleiden - mit sichtlicher Enttäuschung, als sie zuletzt ihre Schuhe auszieht und sich in ihr wahres, nicht spindeldürres Selbst verwandelt. Ein deutscher Starttermin für den Film steht noch nicht fest.

Die Themen Bodyshaming und Frauenkörper in der Öffentlichkeit lösen in jüngster Zeit zunehmend gesellschaftliche Debatten aus. Die australische Regisseurin Taryn Brumfitt brachte kürzlich ihren Dokumentarfilm "Embrace" in die Kinos, in dem sie Frauen zu ihrem Körpergefühl befragt.