Interview mit Renée Zellweger "Ich lache viel über Bridget Jones"

Zur Person Renée Zellweger, 47, wurde mit "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" (1996) an der Seite von Tom Cruise einem größeren Publikum bekannt. Berühmtheit erlangte sie mit der Rolle der neurotischen Bridget Jones in "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" (2001) und "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" (2004). Für "Unterwegs nach Cold Mountain" (2003) gewann sie den Oscar als beste Nebendarstellerin. In dieser Woche startet "Bridget Jones' Baby" in Deutschland.

SPIEGEL ONLINE: Frau Zellweger, bereiten Sie sich auf eine körperbetonte Komödie wie Bridget anders vor als auf ein getragenes Drama?

Zellweger: Nein, das ist das Gleiche, es geht immer darum, die Wahrhaftigkeit einer Figur zu erfassen. Der einzige Unterschied ist, dass man in einer Komödie bis an die Grenzen seiner Ungeschicktheit und Tölpelhaftigkeit gehen und seine Figur so weit verzerren kann, dass sie gerade noch glaubwürdig ist. Das macht wahnsinnig Spaß.

SPIEGEL ONLINE: Unterscheidet sich der Humor der britischen Figur Bridget Jones von amerikanischem Humor? (Lesen Sie auch die Kritik zum Film)

Zellweger: Mir kommt es so vor, als sei der Humor inzwischen ganz schön vermischt, eher ein Crossover-Produkt. Ich spiele sie ja schon seit 20 Jahren, ich sehe keinen Unterschied mehr.

SPIEGEL ONLINE: Worüber lachen Sie persönlich?

Zellweger: Ich lache tatsächlich viel über meine Figur Bridget Jones. Ansonsten lache ich oft aus Verlegenheit, in unangebrachten Situationen - das ist anscheinend mein Verteidigungsmechanismus. Ich schaue auch Fernsehcomedy, am liebsten Slapstick.

SPIEGEL ONLINE: Inspiriert Sie das als Komödiantin?

Zellweger: Ich überlege mir eher, worüber ich gern lachen würde, und versuche, es so zu spielen.

SPIEGEL ONLINE: Wenn Bridget ein tollpatschiger Mann wäre, um den sich zwei Businessfrauen reißen - würde das als Komödie genauso gut funktionieren?

Zellweger: Na ja, Peter Sellers spielte zum Beispiel sehr tollpatschige Charaktere und war dabei äußerst bezaubernd! Insofern - ja. Ich glaube, das ist geschlechtsunabhängig. Vielleicht wäre das sogar wunderbar zuzuschauen, wie smarte Businessfrauen einen Trottel umschwärmen.

Im Video: Filmstart von "Bridget Jones' Baby" - Witz mit Bauch

Video ddp images/ Universal Pictures

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie das Gefühl, dass die Selbstverständlichkeit von humorvollen weiblichen Charakteren im Film, die von Regisseurinnen inszeniert werden, so wie Sie oder die Hauptdarstellerinnen in "Absolutely Fabulous", gerade stärker wird?

Zellweger: Ja, das ändert sich - aber langsam. Viel zu langsam. In England ist die Liste von schreibenden und Regie führenden Frauen lang, in den USA werden es auch immer mehr. Wir haben bessere Voraussetzungen, um unsere Verträge auszuhandeln. Und langsam setzt sich die Erkenntnis fest, dass auch diese Filme einen monetären Wert haben, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Das Publikum reagiert positiv auf diese Filme - das ist ein Anreiz für die Industrie. Die Möglichkeiten für Frauen verbessern sich seit den Sechzigerjahren - damals gab es zwar schon ein paar großartige komische Heldinnen, aber die Türen öffnen sich langsam auch für die Erfinderinnen und Autorinnen von starken weiblichen Figuren.

SPIEGEL ONLINE: Worauf führen Sie das zurück?

Zellweger: Unter anderem auf Social Media. Junge Frauen warten nicht mehr, bis sie gefragt oder angestellt werden, sondern schaffen sich ihr eigenes Publikum. Und andere Menschen kommerzialisieren das dann schnell. Es gibt zwar immer noch keine Lohngleichheit, aber immerhin können wir inzwischen verhandeln. Eine Amy Pohler sagt bestimmt nicht: "Zahlen Sie mir einfach soviel wie Sie denken!" Und eine Amy Schumer findet es nicht okay, wenn die männliche Rolle in ihrem Film mehr verdient als sie. Das ist anders geworden.

SPIEGEL ONLINE: Ändern Sie manchmal Ihre Dialoge?

Zellweger: Mein Job ist es, eine Figur auferstehen zu lassen, sie lebendig zu machen. Dabei bleibt nicht aus, dass man manches verändert - es hängt ja auch immer von der Zeit, der Stimmung, den Aktionen oder Reaktionen des Spielpartners ab. Ich glaube auch, dass aus spontanen Änderungen sehr viel Gutes herauskommen kann. Es wird einfach wahrer, jedenfalls in diesem Medium.

SPIEGEL ONLINE: Bridget Jones arbeitet inzwischen als TV-Producer. Was haben Sie aus den Nachrichtenstudio-Szenen gelernt?

Zellweger: Zu erleben, was in einer solchen Sendung live im Kontrollraum passiert, dieses kontrollierte Chaos, war unglaublich. Ich bin ja sonst immer nur Gast. Aber ich werde dabei nie wieder zu redselig sein, weil ich jetzt immer denke, dass die Redaktion eigentlich zu einem wichtigen Politiker schneiden müsste, der irgendwo auf der anderen Seite des Globus wartet, stattdessen schwafelt die Schauspielerin auf der Couch über ihre Figur.

SPIEGEL ONLINE: Im Film will Bridget nicht den Mann, der laut Internet-Matching-Profil hervorragend zu ihr passen müsste, sondern den, der ganz anders ist als sie. Ist im wirklichen Leben Ähnlichkeit die Grundlage für eine Beziehung?

Zellweger: Ich sollte meine Meinungen über Dating und Beziehungen eigentlich eher für mich behalten, denn ich weiß nicht viel darüber. Bridget ist jedenfalls nicht dafür bekannt, dass sie immer die beste Wahl trifft. Aber ich glaube, dass Anziehungskraft eh etwas nicht Greifbares, nicht Messbares ist. Manchmal ziehen sich Gegensätze an, manchmal sind Menschen wie Spiegelbilder.

SPIEGEL ONLINE: Am Ende des Films wird Bridget Mutter. Verändert sie das?

Zellweger: Ich denke schon. Sie wird weniger naiv, erwachsener, muss sich den Lebensumständen anpassen. Ich weiß, dass Helen Fielding sogar noch ein weiteres Buch geschrieben hat, aber ich wollte es nicht lesen, damit es mich für diesen Film nicht beeinflusst. Jetzt werde ich es lesen, ich freue mich schon sehr.

SPIEGEL ONLINE: Im Film trägt Mark, also Colin Firth, die hochschwangere Bridget kurz vor der Geburt ins Krankenhaus - und muss sich dabei durch eine Demonstration für Frauenrechte kämpfen. Bridget bewegt sich also von der Frauenbewegung weg in Richtung Muttersein. Ist das symbolisch zu verstehen?

Zellweger: Das habe ich da gar nicht reingelesen! Ich glaube aber nicht, dass Frauenrechte und Muttersein sich gegenseitig ausschließen! Diese Szene ist bestimmt keine Metapher, sondern einfach nur eine Begegnung. Man kann aktive Feministin sein und viele, viele Kinder haben! Da bin ich sicher.