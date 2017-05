James-Bond-Darsteller Roger Moore ist tot

Er gehörte zu den beliebtesten James-Bond-Darstellern - der britische Schauspieler Roger Moore ist nach einer kurzen Krebserkrankung in der Schweiz gestorben.

Auf Twitter verkündeten Mooores Kinder Deborah, Geoffrey und Christian den Tod: "Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater heute in der Schweiz nach einem kurzen, aber mutigen Kampf gegen den Krebs verstorben ist":

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017

Moore wurde 1927 in einfachsten Verhältnissen im Londoner Süden geboren und besuchte die berühmte Royal Academy of Dramatic Arts. Nachdem er bis Kriegsende 1945 als Leutnant einer in Deutschland stationierten Einheit angehörte, wurde der Brite in der Rolle des smarten Superhelden Simon Templar in der gleichnamigen Serie in den Sechzigern zum Weltstar: In mehr als 100 Episoden legt er Schurken aller Couleur das Handwerk. Die in etwa 90 Ländern ausgestrahlte Serie macht ihn zu einem schwerreichen Schauspieler.

Später gehörte Moore zu den beliebtesten James-Bond-Darstellern: Er spielte ab 1973 den Geheimagenten 007: In "Live and Let Die" gab Moore James Bond zum ersten Mal, es folgten Klassiker wie "Der Spion, der mich liebte", "Moonraker" und Octopussy". Zuletzt gab er den Agenten in "A View to a Kill" im Jahr 1985. Außerdem spielte Moore in mehreren Fernsehserien mit - etwa "Ivanhoe" und "Maverick".

2003 erhob Königin Elizabeth II. den Hollywoodstar, der 1953 in die USA gezogen war, in den Adelsstand. Moore war viermal verheiratet, mit seiner dritten Frau Luisa Mattioli hat er drei Kinder.