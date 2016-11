"Star Wars" "Rogue One" bekommt keine Fortsetzung

Das "Star Wars"-Franchise ist nicht nur Hype und feuchter Traum von Fanboys, sondern eine veritable Gelddruckmaschine. "Das Erwachen der Macht" spielte weltweit über zwei Milliarden Dollar ein. Jetzt steht "Rogue One: A Star Wars Story" in den Startlöchern und legt einen rekordverdächtigen Kartenvorverkauf hin. Eigentlich logisch, dass da die Fortsetzung schon geplant wird. Wird sie aber nicht.

Das sagte Kathleen Kennedy, Chefin von LucasFilm, dem Filmmagazin "Empire". Grund ist allerdings nicht etwa eine neue Bescheidenheit des Disney-Mutterkonzerns. Der verdiente in diesem Jahr zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte über sechs Milliarden Dollar in einem Jahr. Nein, es liegt daran, dass "Rogue One" ein Prequel ist und eine Fortsetzung quasi das Remake von "Star Wars: Eine neue Hoffnung" wäre. Kompliziert, oder?

Also: Im ersten "Star Wars", also Episode IV, begutachten die Rebellen die Pläne des Todessterns, die R2D2 in sich trug. Dank dieser Pläne gelingt es Luke Skywalker, den Todesstern in die Luft zu jagen.

"Rogue One" erzählt nun die Geschichte, wie die Rebellen an die Pläne gekommen sind. Genauer, wie Jyn Erso (Felicity Jones) auf die Mission geschickt wird, diese Pläne zu stehlen. Begleitet wird sie von Rebellenspion Cassian Andor (Diego Luna) und dem Droiden K-2SO (Alan Tudyk). Wenn die ihre Mission erfüllt haben, beginnt "Eine neue Hoffnung"-Geschichte. Fortsetzung impossible.

"Rogue One: A Star Wars Story" ist der erste Film in der sogenannten "Star Wars"-Anthologie, einer Reihe von Filmen, die im "Stars Wars"-Universum spielen. Er startet am 15. Dezember in den deutschen Kinos. Für 2018 ist ein Film über die Abenteuer des jungen Han Solo geplant, Alden Ehrenreich wird die Hauptrolle übernehmen.