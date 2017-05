"Rückkehr nach Montauk" von Schlöndorff Altherrenfantasien in Moll

Colm Tóibín, der Romancier und Co-Autor von Volker Schlöndorffs neuem Film "Rückkehr nach Montauk", schrieb seinen Bestseller "Brooklyn", nachdem er eine Zeit lang in Texas und dort ziemlich einsam gewesen war. Das Meer weit entfernt, das Heimweh groß, die Fremdheit kaum abzuschütteln.

Aber ein Schriftsteller, der sich ein bisschen einsam fühlt, das sei ja keine Geschichte für einen Roman. Also übersetzte er das Gefühl in die Situation einer jungen Irin, die in den 1950er Jahren in die USA auswandert, und es wurde eine große Roman- und später auch Filmgeschichte daraus: "Brooklyn".

Wenn man böse wäre, könnte man nun sagen: "Rückkehr nach Montauk" erzählt dagegen eine Geschichte über einen Schriftsteller, der sich ein bisschen einsam fühlt. Und über einen Regisseur, der denkt, das reiche für einen Film.

Natürlich ist alles viel komplizierter, denn es geht um Frauen. Schlöndorffs Schriftsteller Max Zorn (gespielt von Stellan Skarsgård) reist nach New York, um eine alte große Liebe wieder aufzuwärmen. Eigentlich ist er auf Lesetour mit einem Roman, in dem es wiederum um einen Schriftsteller geht, der bereut, in den USA die Frau seines Lebens verlassen zu haben.

Und, noch komplizierter: Schlöndorffs Film benutzt Max Frischs Erzählung "Montauk" (1975) als Folie, in der dieser, wenig verklausuliert, von seiner Affäre mit einer jungen Frau in New York erzählt, während es in seiner Beziehung zu Ingeborg Bachmann kriselte. Und nun spricht auch Schlöndorff in Interviews von einer Liebe zu einer jungen Amerikanerin, für die er beinahe einmal Margarete von Trotta verlassen hätte. Man merkt: viele Geschichten über ältere Männer, die über verpasste Chancen mit jungen Frauen in New York nachdenken.

Diese älteren Männer sind nun allesamt Geschichtenerzähler, denen man nie etwas glauben darf, wie Max Zorn seiner jungen Pressereferentin schmunzelnd weismacht. Nicht sehr überzeugend scheint sich auch der Film von seinen egozentrischen Männertexten zu distanzieren: Schon in den Anfangstiteln entwickeln sich Buchstaben aus Buchstaben, ohne in eine Welt außerhalb des Geschriebenen hinauszuweisen.

Und handschriftliche Zwischentitel deuten darauf hin, dass auch das, was wir im Film sehen, eigentlich von Zorn geschrieben sein könnte. Ein neuer Roman also. Doch klingt "Rückkehr nach Montauk" dadurch weniger nach einem Altherrenseufzer in verspiegelter Echokammer, in denen Frauen zwar das große Thema sind, aber kaum etwas Eigenes zu sagen und zu fühlen haben?

"Bis in die Wüste Gobi"

Zorns alte Liebe heißt Rebecca. Als er sie in New York wiedertrifft - sie erscheint in einer Kanzleilobby vor der LED-Animation eines Wolkenhimmels, eine überirdische Erscheinung -, begrüßt er sie: "Du siehst genauso aus wie in meiner Vorstellung!" Nina Hoss tut ihr Möglichstes, um diese Rebecca-Vorstellung mit viel Understatement als moderne New Yorker Anwältin darzustellen. Doch wir bekommen ihren Karriereabriss wieder nur von Max ("Von Ostdeutschland über Yale direkt nach Manhattan!"), und in seinem Roman beschreibt er sie tatsächlich folgendermaßen: "Sie war ebenso schön und originell wie distanziert - faszinierend!"

Viel mehr weiß auch der Film nicht mit ihr anzufangen. Nina Hoss als schön und originell zu inszenieren, ist nicht schwer, aber aus unerfindlichen Gründen muss sie zwischen den Wiederannäherungen an Zorn immer wieder äußerst distanziert tun. Einfach faszinierend.

Der Film gibt Rebecca als Figur keinen eigenen Raum, keine eigene Subjektivität. In einer einzigen Szene ohne Zorn ist sie mit einer Freundin zusammen, und sie reden, dreimal darf man raten, über Männer (Bechdel-Test nicht bestanden). Natürlich ist sie nie über Zorn hinweggekommen, gibt sie zu. Alle späteren Distanzierungen sind danach nicht mehr ernstzunehmen.

"Rückkehr nach Montauk"

Originaltitel: "Return to Montauk"

Deutschland, Frankreich, Irland 2017

Regie: Volker Schlöndorff

Drehbuch: Colm Tóibín, Volker Schlöndorff

Darsteller: Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Isi Laborde, Bronagh Gallagher

Produktion: Gaumont

Verleih: Wild Bunch Germany

FSK: keine Beschränkung

Länge: 106 Minuten

Start: 11. Mai 2017

Was eigentlich das Tolle an dem älteren heterosexuellen weißen Schriftsteller sein soll, der den von ihm verletzten und verlassenen Frauen seufzend nachsinnt, als würden diese (die er in einer Szene tatsächlich mit der Hand abzählt) nur existieren, um verletzt und verlassen zu werden? Das erklären uns ein Boutique-Verkäufer ("Ihre Schultern sind perfekt!") und Rebeccas Freundin: "So einem wie ihm wäre ich bis in die Wüste Gobi gefolgt", woraufhin Nina Hoss kichert wie ein pubertäres Schulmädchen.

Zorn läuft derweil durch ein gesichtsloses, geschäftiges Manhattan mit dem Style eines "europäischen Antiquitätenhändlers", er passt auf charmante Weise nicht in diese Welt, durch die junge Menschen wie seine Pressereferentin auf Rennrädern flitzen, ständig "Termine checkend". Die europäischen Antiquitäten, mit denen Zorn handelt, sind natürlich Kultur, philosophische Ideen, Selbstironie und eine Ahnenreihe von (männlichen) Antihelden, in die er sich einreihen darf: Pinocchio, Don Quijote und, natürlich, Don Juan.

So viel seufzendes Schmunzeln muss erlaubt sein, auch die kleinen Ausraster gegen das New York der Wirtschaftsanwälte, der Hipster-Autoren und des Effizienzkults. Der Film pflichtet ihm bei, neben Zorn verblassen die Menschen und das trendige New York. Wenn er raunt, jede Straßenecke würde ihn an seine frühere Geliebte erinnern, sehen die Subway- und Starbucks-Filialen, an denen er vorbeiläuft, jedoch ziemlich gleich aus.

"Geister kann man nicht ficken!"

Schlöndorff findet keine Bilder, weder für Orte noch für Leidenschaften, weder für die Kritik an männlicher Egozentrik noch für das große "Was-wäre-gewesen-wenn", das er als ewiges Thema der Kunst und der Männer beschwört. Irgendwann schafft es der Film dann doch ins titelgebende Montauk, an der Nordspitze von Long Island gelegen, hier Schauplatz eines letzten Versuchs von Max, seine Liebe zu Rebecca aufleben zu lassen. Doch der Ort bietet wenig mehr als eine sanfte Kulisse für die Selbsterkenntnis, dass das Leben manchmal anders verläuft, als man es erträumt, schreibt oder filmt.

Vor einer nüchternen Bretterwand darf Rebecca endlich ihre eigene Geschichte erzählen, und für einen kurzen Augenblick schafft es Nina Hoss, allein durch ihre Mimik einen emotionalen Raum anzudeuten, der jenen im Film sprengt. "Ich habe einen Geist gesehen", erzählt Zorn später seiner eifersüchtigen und verletzten jungen Ehefrau (Susanne Wolff). Diese keilt zurück: "Geister kann man nicht ficken!"

Aber man kann diese Geister, wie "Rückkehr nach Montauk" zeigt, beschwören, immer wieder, solange sie nicht lebendig werden. Es wäre schön, wenn solche unwidersprochenen Männerfantasien zukünftig allenfalls als Antiquitäten gehandelt werden. Es werden einfach keine großen Filmgeschichten daraus.

