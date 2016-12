Erster Mensch auf dem Mond Ryan Gosling spielt Neil Armstrong

Er war der erste Mensch auf dem Mond. Aber das Biopic "First Man" über Neil Armstrong soll nicht nur die Glanzstunden des Astronauten zeigen, sondern auch die Beschwerden und die Verluste, die dieser bis zur Mondlandung verkraften musste. Eine gute Rolle also für Ryan Gosling ("Only God Forgives"), der Helden stets mit einer gewissen Brüchigkeit verkörpert.

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, wird der 36-Jährige für die Verfilmung des bereits 2005 erschienen Buches "First Man: A Life of Neil A. Armstrong" ein weiteres Mal mit dem Regisseur Damien Chazelle zusammenarbeiten. Chazelle inszenierte Gosling auch in dem Musical "La La Land", das unlängst bei den Nominierungen für die Golden Globes für Furore sorgte und bei uns im Januar startet.

Außerdem ist Gosling im kommenden Jahr in der Science-Fiction-Fortsetzung "Blade Runner 2049" zu sehen. Zu einem ersten Trailer geht es hier.