Softerotik "Schulmädchen-Report"-Produzent Wolf Hartwig gestorben

Der Name seiner Sexfilm-Reihe hallt bis heute nach, einige sprechen ihr Kultstatus zu: Die "Schulmädchen-Report"-Serie, seit 1970 ein Stück deutscher Kinogeschichte, machten den Filmproduzenten Wolf C. Hartwig über Nacht zum Millionär. Nun wurde bekannt, dass Hartwig am 18. Dezember im Alter von 98 Jahren in Paris gestorben ist.

Der 1919 in Düsseldorf geborene Deutsche produzierte in seinem Leben mehr als 80 Filme, darunter zahlreiche Abenteuerfilme. Berühmt aber machten ihn seine Beiträge zur Sexfilmwelle der Bundesrepublik: die schlüpfrige, jedoch nicht pornografische "Schulmädchen"-Serie. Mehr als sechs Millionen Menschen sahen den ersten Film mit dem Untertitel "Was Eltern nicht für möglich halten", der 1970 im Kino gezeigt wurde. Es folgten zwölf weitere Teile. Auch international wurde die Serie ein großer Erfolg, sie wurde in 38 Länder verkauft und weltweit von mehr als hundert Millionen Menschen gesehen.

Die Filmreihe basiert auf einem Buch mit angeblichen Schülerinnen-Interviews von Günther Hunold, dessen Rechte sich Hartwig sicherte. Zwar bestand Hartwig zeitlebens darauf, dass seine Sexstreifen authentische Elemente haben. Jedoch bedienten die Filme vorwiegend Altherrenfantasien: "Renate W., 18 Jahre" verführt auf einem Klassenausflug den Busfahrer, "Barbara H., 15 Jahre" lässt sich auf den Stiefvater ein, "Marlene, 17 Jahre" hat nach der Sportstunde Schwierigkeiten, "die Beine zusammenzuhalten".

"Kein nackter Mann von vorn"

Begleitet wurden die "Reports" von (zur Hälfte echten, zur Hälfte gestellten) Straßeninterviews, in denen junge Passantinnen etwa gefragt wurden, wie sie es mit der Selbstbefriedigung halten. Die sexuellen Details wurden nicht gezeigt. Heute wirken die Filme in ihrer Blümchenoptik unfreiwillig komisch. Auch mittlerweile bekannte deutsche Schauspieler wie Heiner Lauterbach, Ingrid Steeger und Friedrich von Thun wirkten bei den "Schulmädchen" mit.

Hartwig castete außerdem Hunderte Laienschauspielerinnen für seine Filme. In der Monografie "Schulmädchen-Report - Der deutsche Sexfilm der 70er Jahre" der Medienwissenschaftlerin Annette Miersch erinnert er sich, er habe für die 13 Filme insgesamt 800 Mädchen gebraucht, "die aussehen mussten wie 16-Jährige oder jünger möglichst". So castete er persönlich viele weibliche Teenies, die in den Kaufhäusern Berlins arbeiteten. "800, 600 Mark hat eine Verkäuferin im Monat verdient", rechnet er vor, "die Tagesgage bei mir war für die damals 500 Mark."

Pornografie lehnte Wolf Hartwig zeitlebens ab, stellte er vor einigen Jahren in einem Porträt der "Zeit" klar - und offenbarte zudem homophobe Ansichten: "Kein Koitus in Großaufnahme, kein nackter Mann von vorn, keine Homosexualität, 'ekelhaft' - 'sonst hatte ich keine Tabus'."

Nach dem Erfolg seiner Filme konnte Hartwig den mit 16 Millionen Mark bis dahin teuersten deutschen Nachkriegsfilm produzieren. "Steiner - Das Eiserne Kreuz", eine Verfilmung des Romans "Das geduldige Fleisch", wurde mit der "Goldenen Leinwand" ausgezeichnet, Hartwig selbst erhielt 1977 einen Bambi.

Seine letzten Spielfilme erschienen Mitte der Achtzigerjahre. Zuletzt lebte Hartwig nach Angaben des Anwalts zurückgezogen mit seiner Ehefrau, der früheren französischen Schauspielerin Véronique Vendell, in Paris.