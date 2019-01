"Ich dachte wirklich nicht, dass ich heute eine Rede halten muss", sagte Chadwick Boseman auf der Bühne in Los Angeles, umringt von seinen Co-Darstellern. Musste er dann doch. Denn: "Black Panther" - in dem Boseman eine der Hauptrollen spielt - wurde bei der Verleihung der Screen Actors Guild Awards (SAG) als bester Film ausgezeichnet. "Wir hatten etwas Besonderes, das wir der Welt geben wollten", sagte Boseman über den Film (eine Kritik über den Marvel-Blockbuster mit einem fast komplett schwarzen Cast können Sie hier nachlesen).

Die Preise werden von der US-Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild (SAG) verliehen und gelten als Gradmesser für die Oscarverleihung - die US-Schauspielergewerkschaft stellt zahlreiche Mitglieder der Oscar-Akademie (in diesem Jahr finden die Oscars am 24. Februar statt, wer genau nominiert ist, erfahren Sie hier).

Bei der SAG-Preisverleihung hatte nun auch Glenn Close Grund zur Freude. Sie wurde für ihre Darbietung in dem Filmdrama "Die Frau des Nobelpreisträgers - The Wife" als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Bei den Männern gewann in dieser Kategorie Rami Malek: Er spielt in "Bohemian Rhapsody" den legendären Musiker Freddie Mercury (ein Interview mit Malek können Sie hier nachlesen). Sowohl Malek als auch Close waren erst vor Kurzem auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden.

Weitere Preise gingen an Mahershala Ali, der als bester Nebendarsteller in einem Film ausgezeichnet wurde ("Green Book"); sowie an Emily Blunt für ihre Nebenrolle in dem Film "A Quiet Place". Die Musikromanze "A Star is Born" mit Lady Gaga und Bradley Cooper ging überraschend leer aus, sie war in mehreren Sparten nominiert gewesen.

Neben den Filmkategorien gibt es bei den Screen Actors Guild Awards auch Preise für TV-Produktionen. In diesem Jahr zählen dazu unter anderem "The Marvelous Mrs. Maisel" und "This is Us". Der 83 Jahre alte TV-Star Alan Alda ("M*A*S*H") erhielt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk.

Weitere Preisträger im Überblick:

*** FILM ***

Beste Schauspielerin: Glenn Close, "The Wife"

Bester Schauspieler: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Ensemble: "Black Panther"

Beste Nebendarstellerin: Emily Blunt, "A Quiet Place"

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali, "Green Book"

Stunt-Ensemble: "Black Panther"

*** FERNSEHEN ***

Bester Schauspieler in einer Comedyserie: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Beste Schauspielerin in einer Comedyserie: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Comedyserie - Ensemble: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Bester Schauspieler in einer Drama-Serie: Jason Bateman, "Ozark"

Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie: Sandra Oh, "Killing Eve"

Drama-Serie - Ensemble: "This Is Us"

Bester Schauspieler in einem TV-Film oder einer Mini-Serie: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Beste Schauspielerin in einem TV-Film oder einer Mini-Serie: Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Stunt-Ensemble: "GLOW"