Sebastian Koch kritisiert "Werk ohne Autor"-Verrisse "Persönlich und emotional"

Manche Kritik empfand er als "sehr persönlich und emotional": Der Schauspieler Sebastian Koch hofft, dass Florian Henckel von Donnersmarcks Drei-Stunden-Epos "Werk ohne Autor" nach den Oscar-Nominierungen eine zweite Chance an den Kinokassen bekommt.

Der Film, der an Leben und Werk des Künstlers Gerhard Richter angelegt ist, war am Dienstag für zwei Oscars nominiert worden: für den besten fremdsprachigen Film und die beste Kamera (Caleb Deschanel). In Deutschland hatte der Film bisher 2,2 Millionen Zuschauer, fuhr aber zum Teil vernichtende Kritiken ein (lesen Sie hier die Besprechung von SPIEGEL ONLINE).

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Sebastian Koch, der in "Werk ohne Autor" einen ehemaligen SS-Arzt spielt: "Den Film muss ja keiner mögen. Er sollte aber respektvoll behandelt werden. Und das war hier leider nicht der Fall." Es sei ihm wichtig, dass die Menschen sich selbst ein Urteil bildeten "und sich nicht abschrecken lassen von Kritiken, die mit der Sache gar nicht so viel zu tun haben".

Kritik hatten "Werk ohne Autor" und sein Macher Henckel von Donnersmarck auch von Gerhard Richter auf sich gezogen, mit dem der Regisseur vor den Dreharbeiten mehrfach gesprochen hatte. Richter hatte gesagt, seine Biografie sei missbraucht und übel verzerrt worden.

Sebastian Koch scheint ohnehin mit der deutschen Filmkritik unzufrieden zu sein. Er kritisiert auch den Umgang der Medien mit den desaströsen Besucherzahlen von Til Schweigers US-Remake "Honig im Kopf". "Wenn der Film in den USA nur einige Tausend Zuschauer hat, wird das hier richtig mit Häme gefeiert. Das ist so widerlich und unangenehm. Ich finde das ganz schlimm. Das geht so nicht. Man hat immer weniger Lust, hier zu arbeiten", so Koch.

Die deutsche Filmkritik hat "Head Full of Honey" bisher noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Deutsche Medien, auch SPIEGEL ONLINE, berichteten über die ungnädige Aufnahme des Films in den USA und Großbritannien.