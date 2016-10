Aktuelle Filme über Sex Im Darkroom der Begierde

Die Krux von Sex im Kinofilm ist, dass die Darstellung schnell übertrieben, bemüht oder prüde wirkt. Da hilft es, wenn es, wie in "Gleißendes Glück", um eine verklemmte Hausfrau und die Unterdrückung des eigenen Verlangens geht. Dann muss ja auch der Sex mit dem Ehemann traurig routiniert und sterbenslangweilig aussehen - damit der doch eigentlich nicht viel weniger verklemmt dreinschauende Ulrich Tukur als Hokus-Pokus-Psychologe Gluck für sie zur Verheißung werden kann. Und zur Gefahr: Denn Gluck hat eine geheime Leidenschaft für Sado-Masochismus und weckt damit eine Begierde in Helene, die tatsächlich tödlich enden könnte.

Die Story nach einem Roman von A.L. Kennedy klingt ein bisschen wie "50 Shades of Grey" für ältere Semester: Mauerblümchen Helene (Martina Gedeck) ist unglücklich, und während der Ehemann (Johannes Krisch) keinen Rat weiß, hilft ihr ein Fremder aus einer anderen Welt (Tukur), sich für dunkle Begierden und damit für sich selbst zu öffnen. Allerdings sind nicht nur die Details der Geschichte völlig andere als in dem Bestseller-Groschenroman. "Gleißendes Glück" ist zudem zutiefst unentschieden darin, die Motive in eine stringente Dramaturgie zu gießen und spitzt sie erst sehr spät im Film zu. Die Prüderie hört nicht beim Ehepaar-Sex auf.

Onanie! Schnell weggeschnitten

Die altmodisch-biedere Inszenierung von Sven Taddiken, der vor zehn Jahren mit "Emmas Glück" von sich Reden machte, gibt den Verführungsritualen, die Helene und Professor Gluck durchlaufen, einen aparten Touch. Das alles könnte komisch sein, wenn es nicht so verdammt ernst dargeboten würde. Die ungerichtete Erzählung wabert so vor sich hin, während immer wieder die Leuchtraketen einer behaupteten Intensivierung hochgehen: Heftige Pornos! Verschwommen. Sadismus! Am Telefon. Onanie! Schnell weggeschnitten.

"Gleißendes Glück" baut eine befremdliche Distanz zu allem auf, die kaum abnimmt, wenn es endlich dramatisch wird. Schwer zu erklären, wie es dazu wohl gekommen sein mag, auch wenn es natürlich für Distanz bei einem solch aufgeladenen Stoff (eine spirituell-religiöse Dimension kommt zum Sado-Maso noch hinzu) einige Gründe geben könnte. Zum Beispiel Erkenntnisinteresse. Die Figuren böten dafür jede Menge Material. Stattdessen nimmt Taddiken hier und da ihre Perspektive ein, als ob filmische Kniffe da helfen würden.

In einer Schlüsselszene fallen vor Tukurs Augen in Großaufnahme Schamhaare zu Boden: Taddiken sucht den ungewöhnlichen Blickwinkel und baut auf intime Sinnlichkeit. Doch die Wirkung ist keine unmittelbare. Die Szene sticht heraus und verwundert zugleich: Die Mühe und Intensität, die hier sichtbar werden, bleiben rein äußerlich, sie dringen nicht in die Erzählwelt vor. Die Projektionsarbeit des Zuschauers muss schon gewaltig sein, um sich das in einen Zusammenhang mit den psychologischen Wandlungen der Figuren zu denken. "Gleißendes Glück" macht ratlos.

"Gleißendes Glück" D 2016 Regie: Sven Taddicken Drehbuch: Sven Taddicken, Stefanie Veith, Hendrik Hölzemann Darsteller: Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Johannes Krisch Produktion: Alexander Bickenbach, Manuel Bickenbach Verleih: Wild Bunch Germany Länge: 102 Minuten Start: 20. Oktober 2016

Die Logik der Unmittelbarkeit

Bei "Théo und Hugo" hingegen wird nicht lange herumgedruckst, da steht Sex am Anfang unmissverständlich im Zentrum, und bald wird damit auch eine Gefahr in das Leben der beiden Protagonisten hereinbrechen. Denn auch der liebevollste Akt kann HIV übertragen, vor allem, wenn einer das Kondom weglässt. Zunächst aber steht da als berückend intensiver Moment eine knapp zwanzigminütige Darkroom-Sequenz ganz für sich.

Die nur mit Schuhen bekleideten Männer, die sich hier im spärlich ausgeleuchteten Raum beobachten, berühren, befriedigen, sie bewegen sich in einer gleichzeitig chaotischen und zielgerichteten Choreografie. Es sind Mikro-Ziele, die aufeinander folgen: Eine Begierde wird mit einem Blick kommuniziert, sie wird abgelehnt, eine zweite vermittelt sich rein physisch und wird zugelassen. Ständig verändern sich die Konstellationen, die Suche nach Orientierung glückt, bis Théo und Hugo sich gegenseitig erspüren, im Küssen, während sie gerade andere penetrieren, um schon bald nur noch einander zu sehen.

Es ist der Anfang eines Films, der die Intensität dieser ersten Momente nicht wiederholen kann. Und doch kann das Echtzeit-Drama "Théo und Hugo" bis zum Ende davon zehren, weil es die anfängliche Begierde in seinen gesamten Bilderfluss einspeist. Da ist es ganz egal, wie offensichtlich gescripted die emotionalen Verschiebungen sind. Denn dadurch, dass sie, wie auch die Gefahr von Aids, aus dem Erlebnis eines bedeutenden Augenblicks entspringen, ordnen sie sich in eine andere affektive Logik: die der Unmittelbarkeit. Während "Gleißendes Glück" darauf angewiesen ist, dass die bemüht konstruierten Trigger von Schauspiel, Dialogen und Handlungsmotiven auf Resonanz stoßen, damit der filmische Kosmos ein bisschen Bedeutung bekommt, kann "Théo und Hugo" ganz darauf vertrauen, dass sich alles aus dem Anfang heraus entwickelt.

Wie ein Film von einem anderen Stern

Alle Verwicklungen, die die beiden Regisseure und Drehbuchautoren Olivier Ducastel und Jacques Martineau für ihre Figuren in der Folge entwerfen, bauen auf dieser Begegnung auf - und auf der Gewissheit, dass für die filmische Erfahrung die kleinsten Bestandteile entscheidend sind. Das Nebeneinander und Hintereinander zweier Männer, die sich plötzlich viel oder auch wieder wenig bedeuten. Kurze Nachrichten. Große Sorgen.

"Théo und Hugo" fühlt sich wie ein Film von einem anderen Stern an, wenn man ihn neben "Gleißendes Glück" stellt. Dazu gehört natürlich, dass Ducastel und Martineau ein deutlich affirmatives Bild von Sex haben, nein haben müssen, weil sie den Menschen, ihren Figuren, zugewandt sind. "Gleißendes Glück" behält sich letztlich bis zum Schluss vor, seine Protagonisten zu denunzieren und sie mit ihren Leidenschaften allein zu lassen. Das wirkt zwar nie wie die eitle Pose eines Besserwissers, aber doch zumindest wie die fehlende Bereitschaft eines Übervorsichtigen, in die Niederungen des Menschlichen tatsächlich einmal hinabzusteigen. So bleibt bis zuletzt eine große Distanz, die zu überbrücken schier unmöglich scheint.

Ducastel und Martineau dagegen glauben an die Kraft der menschlichen Dynamik, bei der schon ein einfaches Hin und Her die Spannungskraft großer Dramen entfaltet, ganz ohne psychologisch-historisch-religiösen Ballast. So entsteht ein Film nicht "über" Théo und Hugo, sondern mit ihnen. Ein echter Perspektivwechsel, kein filmischer Effekt.

