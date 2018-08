SPIEGEL-Datenauswertung Das sind die erfolgreichsten Filme in Deutschland

Krisenstimmung allenthalben - das gilt auch für die deutsche Filmbranche. Ein Besucherminus von 17 Prozent und auch ein Umsatzminus von 17 Prozent musste die hiesige Filmwirtschaft fürs erste Halbjahr 2018 vermelden. Das sind dramatische Zahlen, doch sie kommen nicht völlig unerwartet, denn ein Abwärtstrend bei den Zuschauerzahlen ist schon länger zu beobachten - genauso wie ein Schwund beim jüngeren Publikum.

Wie steht es also um die deutsche Filmlandschaft, sowohl im innerdeutschen als auch im europäischen Vergleich? Wer geht wo und wie oft ins Kino? Welche Filme sind in Deutschland die erfolgreichsten der vergangenen zwanzig Jahre? Wie schlägt sich der deutsche Film im Ausland? Sieben Statistiken geben Aufschluss.

Es kann nicht nur am Wetter liegen: Der Trend nach unten ist nachhaltiger, wie die Auswertung der Besucherzahlen an den Wochenenden seit Beginn 2017 zeigen. Ohne begleitende qualitative Forschung lässt sich allerdings nur spekulieren, warum der Kinobesuch zuletzt immer unattraktiver geworden ist. Die weiterhin wachsenden Angebote von Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon dürften dabei in jedem Fall eine Rolle spielen. Das legt auch die sich wandelnde Altersstruktur des Publikums nahe.

Deutschland und seine Nachbarländer

Im europäischen Vergleich erscheint Deutschland alles andere als cinephil: Das Land der Kinogängerinnen und Kinogänger ist nach wie vor Frankreich, dicht gefolgt von Großbritannien. Im Schnitt kommen beide Länder jährlich auf knapp 2,8 Kinobesuche pro Einwohner. In Deutschland sind es nur 1,7.

Selbst bei den Blockbustern zeigt sich das deutsche Publikum verhalten. Auf mehr als eine Million Tickets pro Film kamen in den vergangenen 20 Jahren genau 725 Kinofilme in Deutschland. In Frankreich wurden im gleichen Zeitraum für rund 950 Filme mehr als eine Million Tickets gelöst.

Auch in Dänemark und der Schweiz gehen die Menschen häufiger ins Kino. Es gibt aber auch Nachbarländer, in denen der Pro-Kopf-Schnitt noch niedriger ist als in Deutschland: Die Niederlande und vor allem Tschechien und Polen kommen auf weniger Kinobesuche.

Die Zeiten, in denen die Menschen in Deutschland massenhaft ins Kino strömten, sind lang her. Gemessen an den Besucherzahlen war 2001 das erfolgreichste Jahr in Deutschland - mit knapp 178 Millionen verkauften Tickets. Das entspricht 2,2 Kinobesuchen pro Einwohner. Zu den beliebtesten Filmen zählte die deutsche Produktion "Der Schuh des Manitu", gefolgt von der Verfilmung des ersten Romans der "Harry Potter"-Reihe. Beide Filme lockten jeweils über zehn Millionen Besucher in die Kinosäle.

Unterschiede zwischen den Bundesländern

Über dem gesamtdeutschen Schnitt - den rund 1,7 Kinobesuchen pro Kopf - liegen sechs Bundesländer. Allen voran die drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg. Diese unterscheiden sich deutlich von den Flächenländern. Die Stadtstaaten kommen im Schnitt auf genauso viele Besuche wie die Kinoländer Frankreich und Großbritannien.

Neben den drei Stadtstaaten gehen die Menschen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen auch häufiger ins Kino als deutschlandweit üblich. Unter dem gesamtdeutschen Schnitt liegen Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Auf die wenigsten Kinobesuche pro Einwohner kommen aber überwiegend die neuen Bundesländer: Bis auf Mecklenburg-Vorpommern gehen die Menschen dort im Schnitt am wenigsten ins Kino. In Brandenburg gibt es die wenigsten Kinogänger. Auf 1,3 Kinobesuche pro Einwohner kommt das Bundesland im Osten Deutschlands. In Thüringen sieht es ähnlich aus.

Ticketpreise steigen

1998 zahlten Kinobesucher in Deutschland umgerechnet noch 5,50 Euro pro Film. Im Jahr 2002, dem Jahr als der Euro eingeführt wurde, stieg der durchschnittliche Ticketpreis leicht. Im darauffolgenden Jahr ging der Preis wieder etwas nach unten. Dann kam es im Jahr 2009 zu einem deutlichen Anstieg. Dieser Sprung lässt sich zum Teil dadurch erklären, dass 3D-Filme beliebter wurden: Im Jahr 2009 erreichten 3D-Filme wie "Avatar" und "Ice Age 3" erstmals ein Millionenpublikum. Insgesamt stiegen die Ticketpreise kontinuierlich. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittspreis bei 8,63 Euro pro Kinofilm.

Erfolgreichste Filme in Deutschland

US-amerikanische Produktionen dominieren den deutschen Kinomarkt. Von den hundert beliebtesten Filmen der vergangenen 20 Jahre stammt jeder Zweite aus Amerika. Auf rund 311,3 Millionen Besucher kommen die Produktionen. Doch gemessen an den Zuschauern pro Film sind es im Schnitt nur 5,7 Millionen. Deutsche Produktionen schaffen es unter den Top 100 auf durchschnittlich über 6,6 Millionen Besucher pro Film, Koproduktionen ignoriert.

Die Hitliste der Kinofilme führt "Titanic" an: Seit 1998 wurden knapp 18,8 Millionen Tickets an deutschen Kinokassen verkauft. Unter die zehn beliebtesten Filme schaffen es nur zwei Filme, die in den vergangenen zehn Jahren produziert wurden: der Science-Fiction-Film "Avatar" und die französische Produktion "Ziemlich beste Freunde".

Die zehn Millionen-Marke knackten in deutschen Kinos nur sieben Produktionen - darunter alle Teile der Filmtrilogie "Der Herr der Ringe".

Durchsuchbare Tabelle

Top 100 Kinofilme in Deutschland (1998-2017) Rank Titel Regisseur Produktionsjahr Besucherzahl 1 Titanic James Cameron 1997 18.778.157 2 Harry Potter und der Stein der Weisen Chris Columbus 2001 12.551.455 3 Der Herr der Ringe: Die Gefährten Peter Jackson 2001 11.842.335 4 Der Schuh des Manitu Michael Herbig 2001 11.721.146 5 Avatar - Aufbruch nach Pandora James Cameron 2009 11.291.616 6 Der Herr der Ringe: Die zwei Türme Peter Jackson 2002 11.159.088 7 Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs Peter Jackson 2003 10.440.707 8 Harry Potter und die Kammer des Schreckens Chris Columbus 2002 9.692.983 9 Ziemlich beste Freunde Olivier Nakache, Eric Toledano 2011 9.547.130 10 (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 Michael Herbig 2004 9.150.976 11 Star Wars: Das Erwachen der Macht J.J. Abrams 2015 9.053.936 12 Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung George Lucas 1999 8.961.354 13 Findet Nemo Andrew Stanton, Lee Unkrich 2003 8.836.874 14 Ice Age 2 - Jetzt taut's Carlos Saldanha 2006 8.733.025 15 Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los Carlos Saldanha, Mike Thurmeier 2009 8.705.891 16 Harry Potter und der Feuerkelch Mike Newell 2005 7.948.353 17 James Bond 007: Skyfall Sam Mendes 2012 7.779.852 18 Fack ju Göhte 2 Bora Dagtekin 2015 7.731.352 19 Fack ju Göhte Bora Dagtekin 2013 7.412.499 20 Honig im Kopf Til Schweiger, Lars Gmehling 2014 7.280.026 21 Ice Age Chris Wedge, Carlos Saldanha 2002 7.279.839 22 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 Gore Verbinski 2006 7.225.672 23 Harry Potter und der Orden des Phönix David Yates 2007 7.076.615 24 James Bond 007: Spectre Sam Mendes 2015 7.048.329 25 Minions Kyle Balda, Pierre Coffin 2015 6.944.549 26 Sieben Zwerge Sven Unterwaldt Jr. 2004 6.773.582 27 Madagascar Eric Darnell, Tom McGrath 2005 6.707.458 28 Ice Age 4 - Voll verschoben Steve Martino, Mike Thurmeier 2012 6.700.179 29 Der Hobbit: Eine unerwartete Reise Peter Jackson 2012 6.689.410 30 Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker 2003 6.574.961 31 Harry Potter und der Gefangene von Askaban Alfonso Cuarón 2004 6.547.643 32 Was Frauen wollen Nancy Meyers 2000 6.477.651 33 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 David Yates 2011 6.468.501 34 Keinohrhasen Til Schweiger 2007 6.286.012 35 Fluch der Karibik Gore Verbinski 2003 6.161.864 36 American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen Paul Weitz, Chris Weitz 1999 6.149.768 37 Harry Potter und der Halbblutprinz David Yates 2008 6.128.515 38 Madagascar 2 Eric Darnell, Tom McGrath 2008 6.108.994 39 Ratatouille Brad Bird, Jan Pinkava 2007 6.104.073 40 Der Hobbit: Smaugs Einöde Peter Jackson 2013 6.098.029 41 Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere Peter Jackson 2014 6.066.455 42 Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt Gore Verbinski 2007 6.053.142 43 Fack ju Göhte 3 Bora Dagtekin 2017 5.948.094 44 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 David Yates 2010 5.835.503 45 American Pie 2 J.B. Rogers 2001 5.806.306 46 Tarzan Chris Buck, Kevin Lima 1999 5.656.030 47 The Da Vinci Code - Sakrileg Ron Howard 2006 5.638.982 48 Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith George Lucas 2005 5.609.645 49 Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders Tom Tykwer 2006 5.590.121 50 Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger George Lucas 2002 5.543.409 51 James Bond 007: Casino Royale Martin Campbell 2006 5.409.486 52 Notting Hill Roger Michell 1999 5.402.775 53 Armageddon - Das jüngste Gericht Michael Bay 1998 5.315.206 54 Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück Andrew Adamson, Kelly Asbury 2004 5.308.881 55 Spider-Man Sam Raimi 2002 5.186.528 56 Men in Black II Barry Sonnenfeld 2002 5.147.759 57 James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug Michael Apted 1999 5.072.138 58 James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag Lee Tamahori 2002 5.018.310 59 Die Braut, die sich nicht traut Garry Marshall 1999 4.996.894 60 Cast Away - Verschollen Robert Zemeckis 2000 4.951.111 61 Wickie und die starken Männer Michael Herbig 2009 4.922.881 62 Die Mumie Stephen Sommers 1999 4.888.104 63 Matrix Reloaded Andy Wachowski, Larry Wachowski 2003 4.773.455 64 Matrix Andy Wachowski, Larry Wachowski 1999 4.771.880 65 Die Eiskönigin - Völlig unverfroren Chris Buck, Jennifer Lee 2013 4.768.376 66 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 Francis Lawrence 2014 4.718.518 67 James Bond 007: Ein Quantum Trost Marc Forster 2008 4.684.600 68 Der Untergang Oliver Hirschbiegel 2004 4.642.667 69 Ich - Einfach unverbesserlich 3 Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon 2017 4.640.958 70 Pearl Harbor Michael Bay 2001 4.629.284 71 Die Simpsons - Der Film David Silverman 2007 4.592.790 72 Illuminati Ron Howard 2009 4.584.368 73 Django Unchained Quentin Tarantino 2012 4.496.248 74 Mission: Impossible II John Woo 2000 4.447.937 75 Troja Wolfgang Petersen 2004 4.429.985 76 Ocean's Eleven Steven Soderbergh 2001 4.426.842 77 Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen Sam Taylor-Johnson 2015 4.410.095 78 Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten Rob Marshall 2011 4.396.891 79 Star Wars: Die letzten Jedi Rian Johnson 2017 4.396.028 80 Mulan Tony Bancroft, Barry Cook 1998 4.391.177 81 Mamma Mia! Phyllida Lloyd 2008 4.335.204 82 Hitch - Der Date Doktor Andy Tennant 2005 4.334.077 83 Kokowääh Til Schweiger 2011 4.317.017 84 Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück Sharon Maguire 2001 4.290.812 85 Zweiohrküken Til Schweiger 2009 4.255.103 86 Fast & Furious 7 James Wan 2015 4.186.302 87 Der Pferdeflüsterer Robert Redford 1998 4.146.357 88 Jurassic World Colin Trevorrow 2015 4.143.321 89 The Sixth Sense M. Night Shyamalan 1999 4.091.363 90 Hangover 2 Todd Phillips 2011 4.089.523 91 Die Mumie kehrt zurück Stephen Sommers 2001 4.088.278 92 The Day After Tomorrow Roland Emmerich 2004 4.086.594 93 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 Francis Lawrence 2015 4.070.664 94 Deutschland. Ein Sommermärchen Sönke Wortmann 2006 4.009.091 95 American Beauty Sam Mendes 1999 4.007.470 96 Rogue One: A Star Wars Story Gareth Edwards 2016 3.994.275 97 Madagascar 3: Flucht durch Europa Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon 2012 3.972.496 98 Dr. Dolittle Betty Thomas 1998 3.942.331 99 Rapunzel - Neu verföhnt Nathan Greno, Byron Howard 2010 3.931.685 100 Shrek der Dritte Chris Miller, Raman Hui 2007 3.923.908

In etwa jeder zehnte Film stammt allein aus Deutschland. Regisseur Michael "Bully" Herbig ist gleich mit drei besucherstarken Filmen unter den Top 100 vertreten: Mit seiner Westernparodie "Der Schuh des Manitu" schafft er es auf den vierten Platz. Auch seine Komödie "(T)Raumschiff Surprise" ist unter den zehn meistbesuchten Kinofilmen. Gemessen an den Besuchern pro Film gehört Herbig zu den beliebtesten Regisseuren in Deutschland - und spielt damit in einer Liga mit Regisseuren wie Peter Jackson ("Der Herr der Ringe") und Carlos Saldanha ("Ice Age").

Deutsche Filme im Ausland

Die meisten deutschen Produktionen laufen in schweizerischen Kinos. In den vergangenen 20 Jahren wurden dort rund 530 verschiedene Filme gezeigt. Mit insgesamt 11,4 Millionen Besuchern kommen deutsche Produktionen dort auf einen Marktanteil von rund vier Prozent. Nirgendwo im Ausland sind deutsche Filme damit beliebter als in der Schweiz. Insgesamt 24 Filme erreichten jeweils mehr als 100.000 Zuschauer. Auch Frankreich liegt bei über 20 Filmen. In gleich drei Ländern, nämlich Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden, war "Das Leben der Anderen" die erfolgreichste deutsche Produktion der vergangenen 20 Jahre.

Woher kommen die Daten? Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle sammelt und veröffentlicht Zahlen von Kinobesuchern in Europa. Die Daten stammen aus verschiedenen nationalen Quellen und sind über eine Online-Datenbank zugänglich. Für die vergangenen 20 Jahre liegen für zwölf Länder nahezu vollständige Daten vor. Daten für Deutschland Die Daten für Deutschland sind in dieser Datenbank unvollständig. Daher haben wir auf zusätzliche Daten der Filmförderungsanstalt (FFA) zurückgegriffen. Sie veröffentlicht auf ihrer Website unter anderem jährliche Besucherzahlen und den Umsatz. Die Daten liegen auch gegliedert nach Bundesländern vor. Die Marktdaten erhält die FFA von Kinobetreibern und Filmverleihern. Insgesamt acht Länder Insgesamt wurden für die Analyse acht Länder ausgewählt: Großbritannien, Deutschland und die Nachbarländer Dänemark, Polen, Tschechien, die Schweiz, Frankreich und die Niederlande. Analysiert wurden alle Filme, die seit 1998 in den Kinos dieser Länder gezeigt wurden. Die Einwohnerzahlen der Länder stammen vom Statistischen Amt der Europäischen Union