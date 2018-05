Hollywood DiCaprio und Spielberg planen Film über US-Präsident Grant

Zuletzt haben sie 2003 für die Gaunerkomödie "Catch Me If You Can" zusammengearbeitet - nun planen Star-Regisseur Steven Spielberg und Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio ein Biopic über einen US-Präsidenten. Laut Branchenmagazin "Hollywood Reporter" soll der Film von Ulysses S. Grant (1822 - 1885) handeln.

DiCaprio hatte sich mit seiner Firma Appian Way bereits im November die Filmrechte für die Buchvorlage "Grant" von Autor Ron Chernow gesichert. Grant war ein siegreicher General im amerikanischen Bürgerkrieg, ehe er 1868 zum Präsidenten gewählt wurde. Im Weißen Haus war er allerdings weniger erfolgreich. In seiner Amtszeit griff die Korruption um sich.

Über einen möglichen Drehstart wurde noch nichts bekannt. Spielberg, der bereits 2012 mit "Lincoln" ein Biopic über ein US-Staatsoberhaupt gedreht hat, arbeitet zur Zeit unter anderem an einer "Indiana Jones"-Fortsetzung, DiCaprio dreht als nächstes mit Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood".