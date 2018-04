Alden Ehrenreich Schauspieler verrät Star-Wars-Geheimnis

Am 24. Mai startet der "Star Wars"-Ableger "Solo: A Star Wars Story" in den deutschen Kinos. Sehr wahrscheinlich wird es nicht der letzte Film um den in der Original-Trilogie von Harrison Ford gespielten Weltraum-Schmuggler Han Solo bleiben.

In einem Interview mit dem amerikanischen "Esquire" rutschte dem US-Schauspieler Alden Ehrenreich, der in dem Film den Han Solo spielt, eine Information heraus, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Auf die Frage, für wie viele Filme er denn unterschrieben habe, antwortete Ehrenreich frei von der Seele: "Drei." Um dann erschreckt zu murmeln: "Ich weiß gar nicht, ob das, äh, schon offiziell ist. Aber - ja."

Eine echte Überraschung ist die Neuigkeit nicht. Es ist kein Geheimnis, dass der Disney-Konzern, der die Rechte an George Lucas' Weltraum-Oper hält, möglichst viele "Star Wars"-Filme plant. Bis 2020 soll jedes Jahr ein neues Abenteuer in die Kinos kommen, für die Zeit danach wird schon eine neue Trilogie entwickelt.

"Solo: A Star Wars Story" galt aber als Wackelkandidat, nachdem die beiden Regisseure Phil Lords und Chris Miller ("21 Jump Street") von Disney gefeuert worden waren. Am Set soll großes Chaos geherrscht haben, weil Lord und Miller zum Teil wie bei ihren früheren Filmen frei improvisieren ließen. Das ist für einen Film dieser Größe unüblich und ließ bei Disney die Alarmglocken schrillen.

Lawrence Kasdan, der Autor des Drehbuchs, beschwerte sich und bestand darauf, dass seine Dialoge Wort für Wort gesprochen würden. Disney entließ einen Schnittmeister, besorgte Alden Ehrenreich einen Schauspiel-Coach - ebenfalls unüblich in einer soweit vorangeschrittenen Produktion - und feuerte schließlich Lord und Miller. Der Regisseur Ron Howard übernahm den Film.

Ob man das Durcheinander dem Endergebnis anmerken wird, zeigt sich beim Kinostart. Unwahrscheinlich ist aber, dass es den kommerziellen Aussichten von "Solo" schadet. Auch für den vorangegangenen Ableger "Rogue One" ordnete Disney einen Nachdreh an - der Film spielte weltweit über eine Milliarde Dollar ein.